Oregon čarobnim gljivama ide u borbu s depresijom,PTSP-om i tjeskobom

S početkom godine Oregon je postao prva američka država u kojoj je odraslima dopušteno koristiti psilocibin, odnosno čarobnu gljivu. Ispočetka će biti riječ o pokusnom korištenju u koje će uvid imati stručnjaci koji će procijeniti je li pokus bio uspješan, odnosno treba li i dalje njena uporaba biti dopuštena.

Pacijenti prestali piti

No, korištenje čarobne gljive prije dvije godine odobrili su glasači u Oregonu. Poznato je kako se u Americi uz izbore za različita državna i lokalna tijela glasa i na referendumima. Tek je sada, međutim, sastavljen regulatorni okvir za provođenje te odluke. Mnogi u Oregonu smatraju kako psilocibin nikada nije trebalo kriminalizirati pa u nekim znanstvenim krugovima ondje vlada određeno uzbuđenje zbog mogućnosti da se on počne legalno koristiti. Po definiciji je psilocibin psihodelična, halucinogena droga iz meksičke tzv. svete gljive, Psilocybe mexicana. Po sastavu je sličan LSD-u, izaziva jake halucinacije i psihoze, a tradicionalno se uzimao u indijanskim prašcima za ušmrkavanje te “čarobnim” napitcima. O psilocibinu smo već pisali, o njegovoj povijesti te najnovijim istraživanjima terapija čarobnim gljivama. Psilocibin, koji pronalazimo u više od 200 vrsta gljiva, povezuje se s halucinogenim drogama, poput LSD-a, no isto je tako činjenica da je znanost njegove učinke istraživala više od 20 godina, dok to nije prekinula Nixonova administracija u svojem ratu protiv droge.

Nova istraživanja upućuju na to da bi se primjena psilocibina kod odraslih osoba mogla pozitivno odraziti na liječenje ozbiljne depresije, PTSP-a te tjeskobnih stanja kod terminalno bolesnih pacijenata, uz druga mentalna stanja. Kako točno djeluje psilocibin kod takvih dijagnoza, i dalje se nastoji razumjeti, ali sumnja se i da čarobna gljiva izaziva i neuroplastičnost mozga kod koje pacijent sam dolazi do novog pogleda na vlastita psihijatrijska stanja. Nedavna studija koju navodi The New York Times, primjerice, kaže kako je pacijentu koji je primio dvije doze psilocibina u kombinaciji s razgovorima sa psihijatrima ovisnost o teškom opijanju smanjena čak 83 posto. Gotovo je polovina pacijenata potpuno prestala piti do kraja tih istraživanja koja su trajala osam mjeseci.

Ono što je nejasno i traži više vremena jesu dugoročni učinci primjene psilocibina. U Oregonu će se legaliziranje čarobne gljive provoditi na temelju Mjere 109 koja dopušta otvaranje središta za psilocibin gdje svatko iznad 21 godine može konzumirati gljivu u kontroliranim uvjetima. Uvjet je da prilikom konzumiranja bude prisutna ovlaštena osoba dok traje učinak psilocibina, što može biti i do pet-šest sati. To ne znači da će ova američka država dopustiti maloprodaju psilocibina kao što je slučaj s marihuanom.

Jedino mjesto u kojem je konzumacija dopuštena ostat će ovlašteni centar. Jasno je kako je za pobornike legalizacije droga primjena Mjere 109 revolucija, tektonski pomak iz tradicionalnog prema drogama sklonom zakonodavstvu. Aktivisti koji promiču legalizaciju nadaju se da će primjer Oregona pratiti i druge američke države kako bi se onda i kod središnje vlasti stvorila volja da olakša dosadašnje zabrane. Međutim, teško je očekivati da će svi slijediti primjer Oregona. Ta je država na istim izborima 2020. odobrila posjedovanje manjih količina teških droga poput heroina, amfetamina ili kokaina.

Nuspojave konzumiranja

Nije vjerojatno da će takvu odluku donijeti sve, pa ni značajan broj američkih ili drugih država, treba to priznati. Ipak, ima svježih primjera da se takva regulativa prihvaća unatoč izostanku odobravanja sa savezne razine. Čini se da bi sljedeća mogla biti država Colorado, koji je do sada maknuo kaznenu odgovornost s posjedovanja određenih psihodelika, a o tome će se glasati i u državama New York, Washington i još nekima. Ono što ide u prilog uspjehu dekriminalizacije psilocibina jest dekriminalizacija na razini nekih velikih američkih gradova poput Washingtona, Seattlea i nezanemarivog broja drugih. S druge strane, ruralna područja takvoj odluci nisu sklona. U naknadnom glasanju, 25 od 36 oregonskih općina glasalo je da za sada ne bi provodile Mjeru 109.

Primjena u medicinske svrhe ima također dobre šanse jer se argumentira kako konvencionalni antidepresivi poput Xanaxa ili Zolofta tretiraju simptome mentalnih bolesti, ali ne i njihove uzroke. Psilocibinom se to, tvrde, može. Ovo pokusno razdoblje u Oregonu pokazat će i koliko su ozbiljne neke nuspojave uzimanja čarobne gljive poput seksualnog uzbuđivanja ili intenzivnih emotivnih disrupcija, gdje su posebno istaknuti oni s potisnutim traumatičnim iskustvima. Terapeuti koji će provoditi nadzor nad onima koji se odluče na konzumaciju psilocibina u ovlaštenim centrima prolaze 160-satni program nazvan Fluence. Kandidata, navode američki mediji, ima sasvim dovoljno.