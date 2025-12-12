Naši Portali
BOŽO HORVAT (73) NEPRAVOMOĆNO OSUĐEN

Zajedno pili i posvađali se, ona njega udarala, on nju ubo nožem i ubio. Dobio je 10 godina zatvora

12.12.2025.
Zamahnuo je prema njoj. Ubo ju je. Kasnije će kazati da uopće nije shvatio da ju je ubo, te će tvrditi da se na nož sama nabola. Ona je nakon toga isteturala iz kuće. I pala u dvorište

Božo Horvat (73) na zagrebačkom Županijskom sudu nepravomoćno je osuđen na 10 godina zatvora zbog teškog ubojstva Koranke Medved Šikac (39)  29. studenog 2024. u Zagrebu. Izrečena mu je i sigurnosna mjera liječenja od alkoholizma koja će se provesti u penalnim uvjetima i koje može trajati najdulje tri godine. Kako je riječ o umirovljeniku koji nije dobrog imovnog stanja, oslobođen je plaćanja troškova sudskog postupka. Na objavi presude nije bio jer je tražio da ga se ne dovodi iz Remetinca na objavu presude. U istražnom zatvoru je godinu dana i to mu je uračunato u izrečenu kaznu.

Teretio se da je 29. studenoga 2024. u obiteljskoj kući Ulici Črnomerec, ubio 39- godišnjakinju s kojom je živio u zajedničkom kućanstvu. Prethodno su njih dvoje zajedno pili alkohol. No nekom trenutku su se prvo posvađali, a zatim i fizički sukobili. U tom sukobu on je uzeo nož. Zamahnuo je prema njoj. Ubo ju je. Kasnije će kazati da uopće nije shvatio da ju je ubo, te će tvrditi da se na nož sama nabola. Ona je nakon toga isteturala iz kuće. I pala u dvorište. On je još pola sata bio u kući, a onda je izašao da ju potraži. Našao ju je kako leži u dvorištu. Tvrdio je i da nije shvaćao što joj se dogodilo. No pozvao je policiju i hitnu

- Tražila me da joj natočim rakije u praznu bocu, a ja nisam htio. Napadala me je verbalno i fizički, a ja sam držao nož na trbuhu na koji se ona nabola - branio se Horvat tijekom postupka. No njegovu obranu nisu poduprli nalazi vještaka, a u vrijeme ubojstva i on i žrtva su bili alkoholizirani. Žrtva ga je prethodno napadala i lakše ozlijedila, a svjedoci su iskazivali da su oboje bili skloni konzumiranju alkohola.

Sud mu je olakotnim cijenio raniju neosuđivanost, što je osoba starije životne dobi te što je u vrijeme ubojstva bio bitno smanjeno ubrojiv. Osobito otegotnih okolnosti sud mu nije našao. Inače, nakon ubojstva, policija ga je kazneno prijavila za femicid, no na koncu je optužen za teško ubojstvo bliske osobe. Zakon bliskom osobom, osim supružnika, izvanbračnih supružnika i obitelji definira i osobe koje žive u zajedničkom kućanstvu. A Horvat i Koranka Medved Šikac su živjeli u zajedničkom kućanstvu jer ju je on primio u svoju kuću nakon što joj se raspala ljubavna veza te više nije imala gdje živjeti. 

Ključne riječi
teško ubojstvo nepravomoćna presuda

