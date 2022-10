Reklama u Zagrebu izazvala brojne reakcije: 'Jasno mi je da se to ne misli, ali tko je ovo dopustio'

U gradu Zagrebu u Savskoj ulici pojavila se reklama na kojima piše "Samo slabiči dobiju depresiju". U ovom trenutku nije poznato je li potencijalno riječ o kampanji koja želi ukazati na neke od čestih stereotipa koji se javljaju o depresiji, ali je privukla pažnju brojnih građana.

Društvene mreže prepune su reakcija na kampanju. Donosimo neke od njih.

"Evo, ja pitam one koji ovo objavljuju kao dio neke kampanje (reklamne agencije, fizičke, pravne osobe, kompanije, koga god) je li ovo vama normalno, jeste li vi normalni? U zemlji u kojoj sve više ima djece, mladih, odraslih s anksioznim i depresivnim simptomima, suicidalnim pokušajima, samoranjavanjem... netko se usudi bez ikakve odgovornosti ovako nešto objaviti. Znam sve, sad će to biti neka kontroverzna, ko fol nepismena doskočica za neku ultra super cool kampanju gdje će svi vjerovati u sebe i slično. Užas, stvarno se sramite. Btw, ovu fotku mi je poslao moj 16-godišnji sin s porukom "Ovo nije normalno!" I nek mi sad neko samo kaže "pa da, bit kampanje je da ti pišeš ovakve komentare". Ma fu** you!" - napisala je Eli Pijaca na Facebooku gdje je i objavila spomenutu fotografiju.

"Meni je jasno da je ovo neka reklama i da se ovo zapravo ne misli, ali tko dopusti billboard s ovom porukom na ulicama", zapitao se jedan korisnik Reddita.

"Nadam se da je poanta u tome da tako nešto izjavljuju neuki ljudi", smatra druga korisnica, dok neki pak najavljuju bojkot tvrtke čija je kampanja.

Iako u ovom trenutku u sklopu čega je objavljena reklama i kakav je cilj iste, pojedini su stava kako je ovo tek prva faza kampanje i da je cilj bio izazvati kontroverzu.

