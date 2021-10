Oporba se pobunila pa je odmah sazvana nova sjednica Odbora za medije

Današnja sjednica Saborskog Odbora za medije dobiva munjevite nastavke.

Naime, cijela je oporba, odmah po demonstrativnom napuštanju sjednice uputila dopis predsjedniku Sabora Gordanu Jandrokoviću i čelnici Odbora Nataliji Martinčević sa zahtjevom za sazivanjem nove sjednice na kojoj bi se o kandidatu za glavnog ravnatelja HRT-a odlučivalo poštujući saborski Poslovnik. Jer Oporba smatra da je današnjim načinom vođenja sjednice i odlukom koja je donesena povrijeđen članak 50. stavak 1. Poslovnika Sabora prema kojem radna tijela Sabora odluke donose većinom glasova ako je na sjednici prisutna većina članova.

- A kako je na sjednici Odbora za medije bilo prisutno samo pet od 13 članova, Odbor nije mogao donositi odluke jer je došlo do povrede Poslovnika Sabora - stoji u dopisu oporbe na čijem se kraju traži sazivanje nove sjednice.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL 12.10.2021., Zagreb - Nakon sto je prosli tjedan obavio razgovore s kandidatima, Odbor za informiranje, informatizaciju i medije na 18. sjednici raspavlja o prijedlogu odluke o imvenovanju glavnog ravnatelja HRT-a. Photo: Patrik Macek/PIXSELL

- Posebno zabrinjava što u situaciji gdje je prošli glavni ravnatelj HRT-a završio u zatvoru zbog optužbi za korupciju i kada se smatralo da proces izbora njegova nasljednika i novog glavnog ravnatelja HRT-a mora biti kristalno čist, sad imamo protuzakonit, netransparentan i protustatutaran proces tog izbora od početka do kraja. Prvo, ozbiljni pravni stručnjaci ustvrdili su da je tekst samog natječaja protuzakonit jer ne sadržava odredbu iz Zakona o braniteljima iz 2018. Drugo, Šveb je kao kandidat predao nevaljalu dokumentaciju. On kod javnog bilježnika nije dao izjavu da već kao kandidat nije u sukobu interesa, što izričito propisuje tekst natječaja, već je dao drugačiju izjavu, da će se, ako postane glavni ravnatelj HRT-a, tek tada odreći udjela u spornim firmama i tek onda neće biti u sukobu interesa. I na kraju, kao epilog svega, dočekali smo ovu današnju protustatutarnu sjednicu Odbora. Ukratko, svinjarija od početka do kraja - kazao nam je član Odbora za medije Nino Raspudić (Most) ustvrdivši da iza ovog dopisa i stava stoji cijela oporba. A onda se koju minuti po završetku razgovora moglo čuti da je došlo do novog obrata. O čemu se radi pojasnio nam je Raspudić u novom razgovoru.

- Upravo nam je stigao poziv. Sutra u 8.30 sazvana je nova sjednica Odbora za medije čime su vladajući priznali da su danas održali sjednicu bez kvoruma i donijeli protustatutarnu odluku - reče Raspudić.