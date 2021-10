VIDEO Kekin i Filipović se posvađali oko njenog supruga: 'Kako vas nije stid, to je utuživo'

Ivana Kekin, iz Nove ljevice rekla je u emisiji Hrvatskog radija "U mreži Prvog" da ovrhe nisu sjele na račun, da se otvorila komunikacija s novim predsjednikom Uprave Holdinga, te da se krenulo u smjeru dogovora.

- Na račun Reome sjeo je jedan dio traženog novca. Sad sve ide svojim slijedom i bit će o.k., rekla je i dodala da su s Ciosom u tijeku dogovori u oko otplatnog plana.

Davor Filipović iz HDZ-a kaže da se situacija s ovrhama mogla izbjeći.

- Gospodin Tomašević u kampanji je govorio kako je bio konzultant u 40 svjetskih zemalja, ali nikada nismo čuli u kojih 40 zemalja. Da je bio samo u jednoj zemlji nikada Holding ne bi bio u ovim problemima. Od lipnja imamo aferu Zagrebački holding koja je kulminirala ostavkama čelnih ljudi tog društva i sve je razotkrilo nesposobnost gospodina Tomaševića i njegovih ljudi da kvalitetno upravljaju našim gradom, rekao je.

Dodao je da sve ovo što se događa možemo promatrati kroz prizmu podjele izbornog plijena unutar platforme Možemo!.

- Gospodina Nikolu Vukovića i Antu Samodola osobno ne poznajem, ali svi kojih ih poznaju kažu da se radi o stručnim i poštenim ljudima. Vidimo da je gospodin Tomašević stao na stranu člana platforme Možemo gospodina Bajakića, partijskog kolege.

Kekin mu je odgovorila da se kriza u Holdingu nije dogodila u tri mjeseca nove gradske vlasti, već da se dogodila radi neadekvatnog upravljanja prije toga.

Istaknula je da je gospodin Filipović iznio niz neistina, a "konačno je da gradonačelnik Tomašević staje na stranu stranačkog kolege".

- Tomislav Tomašević staje na stranu javnog interesa i sve što se događalo u Holdingu od smjenjivanja uprave u lipnju i postavljanja Samodola i Vukovića, pa do smjene tih ljudi kada smo vidjeli da oni nemaju kapaciteta za timski rad, sve je to u svrhu stabilizacija Holdinga i svrhu javnog interesa, istaknula je.

Ljubo Jurčić - Stranka rada i solidarnosti, rekao je da je ovo prevelika dramatika, da do blokade nije trebalo doći, te da su razgovori koji su sad krenuli, trebali biti obavljeni prije dva tjedna.

- Predložio bi da se napravi pregled rada Holdinga u proteklih 15 godina - što su bili ciljevi, što je napravljeno i kakva je danas situacija. Holding skupa sa gradom Zagrebom ima 15 milijardi kuna, a Holding sam oko 4 milijarde i ovo su redovne situacije ne samo u Holdingu nego u svakoj kompaniji. Ovih 10-20 milijuna se moglo platiti i nije trebalo dramatizirati, rekao je Jurčić.

Istaknuo je da Holding ima stalnu komunikaciju sa svojim dobavljačima, te da za preuzeti firmu ove veličine treba 2-3 mjeseca.

- Ne smijete smijeniti Upravni i Nadzorni odbor. Mogu oni biti kakvi god, nesposobni..., ali imaju informaciju o čemu se radi. Po meni su trebali za ovu firmu imati minimalno 15 ljudi pripremljenih, rekao je.

- Trebali su napraviti koji su priljevi i odljevi minimalno za iduća 2-3 mjeseca i u skladu s tim voditi tu politiku. I kad se vidi da za mjesec dana dolaze obaveze koje se ne mogu platiti krenuti razgovarati s dobavljačima kako to riješiti. Uvijek je u Holdingu bilo mogućnosti i uvijek se dogovaralo s dobavljačima da se odgodi plaćanje i da ne dođe do ove situacije, rekao je Jurić, dodavši da kad bi Holding bio tržišno poduzeće onda bi bio u bankrotu i problemu.

Kekin se osvrnula na lakoću kojom Jurčević govori o situaciji u Holdingu.

- Situacija je za svakoga tko želi biti fiskalno odgovoran izuzetno ozbiljna i likvidnost je otežana. Mi radimo da se situacija stabilizira i to nije nimalo komotan posao koji se može odraditi kroz dva tjedna i razgovorima, istaknula je.

Filipović je rekao kako se iz svega što radi platforma Možemo! vidi da to postaje platforma sukoba interesa. Naveo je, među ostalima, i primjer da je u bolnici Srebrnjak bio imenovan ravnatelj koji je kumski povezan s predsjednicom Upravnog vijeća.

- Nitko nije u prvih 100 dana očekivao čuda u našem gradu, ali nije očekivao ni ovakav kaos, rekao je, te iznio još niz primjera.

- Iznosite čiste laži, kako vas nije stid, upitala ga je Kekin, na što je on rekao kako ne znam zašto je gospođa Kekin iz nastupa u nastup sve nervoznija.

Filipović se iznio i informaciju da je njezin suprug od pokojnog Milana Bandića dobio povlašteni parking.

- Znate li da je ovo utuživo što radite, rekla mu je Kekin, te dodala: gospodin Filipović kontinuirano iznosi laži i kada ga se suoči s tim da je to laž on kaže da to piše u novinama. U novinama piše svašta i morate provjeravati svoje izvore, rekla mu je.

Jurčević je rekao kako je navještavao ovu situaciju i prije izbora.

- To je najveća i najsloženija kompanija. Tamo nema puno politike i ako tamo dođete politički nećete ništa napraviti. Tamo je operativni posao koji morate znati. Dok mi ovdje razgovaramo oko 10.000 ljudi Zagrebačkog holdinga su na svojim poslovima i rade svoj posao bilo ili ne bilo uprave i gradonačelnika. Holding nije nestabilan, rekao je dodavši da gospodin Novaković nema potrebno iskustvo i da će se to pokazati u budućnosti.

- Holding je transparentan. Svi izvještaji su na webu i može ih se pročitati, naglasio je.