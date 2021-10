Gordana Vilović: Za HRT bi bilo najbolje da dođe netko s BBC-ja

Danas smo tri pitanja postavili Gordani Vilović, profesorici etike novinarstva na Fakultetu političkih znanosti.

1. Što kažete na to da je glavni ravnatelj HRT-a Kazimir Bačić uhićen zbog sumnje u korupciju te se još uvijek nalazi u pritvoru?

To je vrh bizarnih otkrića, odnosno događaja povezanih s korupcijom, klijentelizmom i nepotizmom u Hrvatskoj. Problem je u nas što ljudi na visokim javnim funkcijama ponekad zaboravljaju zbog čega su izabrani i koji je njihov posao. Oni se koji put toliko zaigraju i dopuštaju si različite nevjerojatne postupke, što mi je čak teško shvatiti. Umjesto da netko bude sluga svom poslu, on postaje sluga samom sebi, svojim bolesnim ambicijama i apetitima, i to na sulude načine. To što vidimo i čemu svjedočimo običnim ljudima ne pada na pamet.

2. Bira se novi šef HRT-a. Bi li bilo bolje da to bude netko izvan HRT-a ili netko iz kuće?

Najviše bih voljela da dođe stručnjak s BBC-ja, ali to je vjerojatno teško postići. Stoga je najbolje da dođe osoba koja je stručna, koja uživa ugled u javnosti i na HRT-u, koja poštuje profesionalnost i zna što je javni servis. Sigurna sam da takvih ljudi ima unutar HRT-a jer potraga za čovjekom izvan institucije, koja isto tako može biti djelotvorna, ipak toj osobi može oduzeti neko vrijeme da pohvata konce i upozna se sa strukturom, organizacijom rada i zaposlenicima. Zaista mislim da na HRT-u ima ljudi vrijednih povjerenja i odgovornosti koje nosi taj posao i položaj. U kontekstu HRT-a često se govori o klanovima, o onima koji su za i protiv, ali postoji i dio ljudi koji tiho, ali izvrsno i profesionalno rade.

3. Što su najveći problemi HRT-a?

Voljela bih da se što manje vidi pečat vladajuće stranke te da bude sveden na najmanju mjeru u informativnom programu. I da HRT istinski krene prema javnom servisu koji će iskreno i bez fige u džepu opsluživati informacijama sve građane koji redovito plaćaju RTV pristojbu, pritom ne zanemarujući nijednu skupinu koja živi u ovoj zemlji. Razumijem da nema nijednog javnog servisa u Europi u kojem se ne vidi interes države, no svi se javni servisi trude da se program stvara prema događajima, vrijednostima događaja i onome što najširu javnost zanima. U tom smislu trebalo bi strukturirati i program HRT-a. A HTV bi trebao uravnotežiti sadašnju prevlast mladih u odnosu na iskusnije kolege koji su ne samo mogući sjajni mentori, nego i ljudi koji svojom pojavom unose uvjerljivost u ono što govore i pitaju.

VIDEO Kazimir Bačić izašao iz svojeg doma u društvu USKOK-ovih istražitelja