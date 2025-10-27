Opet napao partnera iako je za nasilje nad njim već tri puta osuđen

Da žrtva obiteljskog nasilja može biti svatko svjedoči primjer muškaraca iz Zagorja koji je završio iza rešetaka jer ga se sumnjiči za obiteljsko nasilje nad njegovim partnerom. Njih dvojica žive u istospolnoj zajednici, a osumnjičenik je zbog nasilja nad svojim partnerom već tri puta uvjetno osuđivan. Zadnjom presudom su mu opozvane uvjetne kazne te je osuđen na jedinstvenu kaznu od tri godine zatvora.

No umjesto da se primiri, dok čeka odlazaka na odsluženje kazne, ponovo je napao partnera kojeg je okrivio zbog toga što će završiti iza rešetaka. Tukao ga je štakama, a nakon što je zbog toga i uhićen, određen mu je istražni zatvor zbog mogućeg utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja djela. Inače, osumnjičeni muškarac ima i problema s alkoholom, zbog čega se u više navrata liječio.