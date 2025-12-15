Glumio policajca i ukrao ženi 23.300 eura: Pao na granici s novcem

Osumnjičeni 46-godišnjak kazneno je prijavljen i predan pritvorskom nadzorniku jer je na opatijskom području, predstavljajući se kao policajac, prevario 79-godišnju ženu, koja mu je predala 23.300 eura, izvijestila je u ponedjeljak primorsko-goranska policija.

Iz policije su naveli da je, nakon što je osumnjičenik pronađen na graničnom prijelazu na području Policijske uprave brodsko-posavske, na izlasku iz Hrvatske, kod njega pronađen otuđeni novac te je vraćen 79-godišnjakinji. Nakon kriminalističkog istraživanja, koje su proveli policijski službenici Policijske postaje Opatija, 46-godišnjak je osumnjičen za počinjenje kaznenog djela prijevare jer je lažnim prikazivanjem činjenica, s namjerom stjecanja protupravne imovinske koristi, doveo u zabludu 79-godišnju hrvatsku državljanku.

Ona je prije nekoliko dana zaprimila nekoliko poziva muškarca koji se lažno predstavio kao policajac i rekao joj je da istražuje hakerski napad na njene bankovne račune te ju je naveo da podigne novac radi provjere je li i taj novac dio navodne istrage.

Ne sumnjajući da se radi o prijevari, oštećena žena je sa svojih računa podigla 23.300 eura te je 12. prosinca ispred svog doma predala novac 46-godišnjaku, koji se potom udaljio, a da joj nije dao bilo kakva dodatna pojašnjenja.

Osumnjičeni hrvatski državljanin je istog dana pronađen na graničnom prijelazu na području Policijske uprave brodsko-posavske, na izlasku iz Hrvatske te je doveden na kriminalističko istraživanje, naveli su iz policije.