PJEVAČEVA NAJVEĆA PODRŠKA

Sandra Perković, supruga Marka Perković Thompsona, objavila radosnu vijest: 'Vraćaju se u Hrvatsku radi boljeg života'

15.12.2025.
u 11:31

Sandra Perković na društvenoj mreži Facebook podijelila je jedan novinski članak, a ispod kojeg je komentirala privatan život te svoje roditelje. Između ostalog, osvrnula se i na povratak Hrvata u domovinu.

Sandra Perković, supruga pjevača Marka Perkovića Thompsona, na svom je Facebook profilu podijelila članak koji je oduševio mnoge njezine pratitelje. Članak, objavljen na portalu Danica, nosi naziv "Iz inozemstva se vraća sve više Hrvata. Čak 10.000 godišnje". U tekstu se ističe da se više od 1360 osoba vratilo u Hrvatsku zahvaljujući mjeri "Biram Hrvatsku", pokrenuvši vlastite poslove i zapošljavajući nove radnike, što je potvrdio Ivan Vidiš, državni tajnik u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Naglasio je da se povratak Hrvata vidi u svim dijelovima zemlje, no najizraženiji je u Zagrebu i Osijeku. Sandra je uz članak napisala: "Istina! Moji roditelji su otišli u Kanadu u potrazi za boljim životom, a danas Hrvati rođeni u inozemstvu vraćaju se u Hrvatsku u potrazi za boljim životom. Imam mnogo prijatelja koji su se već doselili, a mnogi planiraju doći."

"Sada je Hrvatska – Amerika!" ponosno je poručila u objavi. Pratitelji su u komentarima odgovorili: "To je najljepša moguća vijest", "Da, ja sam sretna što su se vratili", "I ja sam došla", pohvalivši njezinu objavu.

Nedavno je Sandra komentirala i suprugove koncerte u Varaždinu, pohvalivši ih riječima: "Slike koncerta u Varaždinu su premoćne! Wow!" uz fotografije s oba koncerta. Sandra je u posljednjim mjesecima vrlo aktivna na društvenim mrežama, gdje često komentira koncerte i karijeru svog supruga. Tako je, primjerice, na Facebooku podijelila i Thompsonov video u kojem komentira odluku zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića da ne odobri drugi koncert u Areni, uz jasnu poruku: "E, ne možete tako... Pa je li moguće da 30 godina nakon rata još uvijek vodimo borbu? Pjevat ćemo ljudi... pjevat ćemo!"

Podsjetimo, iako Marko Perković nastoji čuvati svoj privatni život podalje od javnosti, poznato je da je prije 21 godinu upoznao ženu svog života – Sandru Rogić, Kanađanku hrvatskih korijena. Njihova ljubavna priča započela je sasvim slučajno na koncertu u Torontu, gdje je Sandra došla bez posebnih očekivanja. Nakon nastupa željela se fotografirati s pjevačem, a susret koji je započeo običnim poziranjem ubrzo je prerastao u ljubav.

Rođena je kao muškarac, osjećala se kao žena i promijenila spol: Sa svećenicima pijem kavu i molim se Bogu
Po povratku u Hrvatsku Thompson je prijateljima priznao da je upravo Sandra ona s kojom želi provesti život. Sudbonosno "da" izrekli su u crkvi sv. Ilije u Kljacima, nedaleko od Čavoglava, dok su svadbeno slavlje priredili 14. veljače 2006. godine, simbolično na Dan zaljubljenih – tri godine nakon što su sklopili civilni brak.

Ključne riječi
supruga Marko Perković Thompson Thompson Sandra Perković showbiz

Avatar rubinet
rubinet
14:47 15.12.2025.

Nekad smo imali dvije Sandre Perković ,a danas samo jednu.

Avatar Mizaru
Mizaru
18:17 15.12.2025.

Kako se stoka crvena okupila pljucati, jedva provare Hrvate ovdje, a kamoli one što su živjeli vani i kojima ne mogu prodavati mooda pod bubrege 😏

DK
Dr.KarlosVonSalzberg
14:11 15.12.2025.

Čitam ove komentare i mogu samo reći.... Svi vi koji negativno komentirate niti ste živjeli vani , niti ste u životu išta sazidali. A ja se slažem sa Sandrom. Zaista ne postoji uuggodnija i bolja zemlja za život od Hrvatske.. Svi oni koji se vraćaju znaju tu. A iskustvo života vani će im samo koristiti. Ko je bio vani zna da tamo nema milosti, zna kako i koliko se mora raditi , zna kako je biti stranac u tuđoj zemlji.

