Šokantnom porukom obratio nam se Alen Vitasović i otkrio razlog odlaska sa scene

"Jenu noć", "Ne moren bež nje", "Niš mi se ne da", "Ja ne gren", "Sve bi za nju", samo su neki od hitova najpopularnijeg Istrijana, legendarnog Alena Vitasovića. Sa zavidnom karijerom od 35 godina, nema tko ne zna za glazbenika koji je godinama uveseljavao svojim zaraznim humorom, mangupskim stavovima i iskrenošću. Ipak, jučer, točnije 14. prosinca na društvenoj mreži Facebook objavio je pomalo začuđujući status koji je glasio: - Dragi moji prijatelji, sinoć u Poreču je bio moj zadnji nastup. Hvala na podršci svih ovih godina. Snimam još jednu pjesmu ovih dana i priči je kraj - poručio je 57-godišnji glazbenik i mnoge ostavio u nevjerici. U komentarima ispod objave javili su mu se neki obožavatelji, ali i kolege s riječima: "Alene, da ti nije palo na pamet! Ne pričaj ludosti!". Komentarima su mu dali do znanja koliko je voljen, poželjan na sceni te da mnoge usrećuje svojom zabavnom glazbom.

S obzirom na to da je Alen Vitasović ostao nedorečen s odlukom da se povuče sa scene, bilo je sasvim logično kontaktirati Vitasovića i otkriti razlog povlačenja. - Ja sam 45 godina na pozornici. Narušeno mi je fizičko i psihičko stanje. Trenutačno tako mislim. Nastupa zasad više neće biti. Moja odluka je teška, najteža, zato što cijeli život radim samo to - iskreno nam je poručio u kratkoj telefonskoj poruci glazbenik. Natrag smo mu uputili snažnu motivacijsku poruku da ne odustaje, odmori se i zaželjeli smo mu sve najbolje za nadolazeće blagdane.

Podsjetimo, Vitasović je 11. studenoga u dvorani Vatroslava Lisinskog velikim koncertom obilježio 35 godina na sceni. Alen Vitasović rođen je 5. srpnja 1968. u Puli, u glazbenoj obitelji iz Istre. Već s pet godina pokazuje zanimanje za harmoniku, a s dvanaest osniva svoj prvi glazbeni sastav LADA u Galižani, s kojim nastupa po turističkim mjestima diljem Istre. Tijekom školovanja završava gimnaziju i srednju glazbenu školu u Puli, specijalizirajući se za saksofon i klavir. U mladosti je bio član najboljih istarskih sastava, u kojima je bio glavni vokalni solist, klavijaturist i saksofonist. Kasnije nastupa u raznim bendovima diljem Hrvatske, Slovenije i Europe, gdje stječe veliko iskustvo i uči svirati još nekoliko instrumenata, uključujući gitaru, flautu i bubnjeve. U Švedskoj je snimio svoju prvu kazetu kao član internacionalnog show banda The Sharks. Poslije povratka u Hrvatsku dvije godine radi kao glazbeni urednik na Radiju HR Pula, gdje upoznaje Livija Morosina, s kojim započinje izuzetno uspješnu autorsku suradnju. Upravo tada, 1993. godine, počinje njegova samostalna pjevačka karijera pjesmom "Ne moren bež nje", koja ubrzo postaje veliki hit i lansira ga među najpopularnije izvođače u Hrvatskoj. S Morosinom i drugim hrvatskim autorima stvara brojne pjesme koje su obilježile domaću glazbenu scenu.

U razgovoru za Večernji list u lipnju ove godine prvi nam je put otkrio kako se razveo od druge supruge Eleonore. – Eleonora i ja smo prekinuli. Ne znam što će biti dalje. Život ide dalje. Žao mi jer je divna žena. Nikad se ne zna – kazao nam je glazbenik te dodao: – Zdravstveno stanje držim pod kontrolom. Nije lako. Čovjek je sam, to je prava osobna borba – priznao je Alen, koji je više puta javno govorio o svom problemu s alkoholizmom. – Ne bih o alkoholu. To je individualno. A inače sam ekspert u tome i mogu svakom pomoći. I razumijem problematiku. Samo, mnogi ne razumiju, ne priznaju – ispričao je Vitasović, koji je jedan od rijetkih umjetnika koji je odlikovan Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića za doprinos kulturi. Ako se prisjetimo, bilo je to 1997. godine, a odlikovao ga je osobno pokojni predsjednik Republike Hrvatske, Franjo Tuđman.