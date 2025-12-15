Ukrajinac u sedam županija počinio 17 prijevara i skupio 150.000 eura

Policija je provela kriminalističko istraživanja i potvrdila sumnju da je 38-godišnji državljanin Ukrajine na području sedam policijskih uprava počinio ukupno 17 kaznenih djela prijevare teških 150.000 eura! Od rujna 2025. do 10. prosinca 2025. godine, 38-godišnjak je počinio na području Policijske uprave istarske šest kaznenih djela prijevare, PU virovitičko-podravske četiri, na području PU ličko-senjske I PU zadarske po dva kaznena djela i po jedno na području PU karlovačke. PU međimurske i PU sisačko-moslavačke. - U telefonskom kontaktu je oštećene starije osobe dovodio u zabludu predstavljajući im se kao liječnik i na prijevaran način tražio novac navodeći da im je bliska osoba kćer ili sin zaprimljena u bolnicu i hitno treba operaciju, lijekove ili drugo, te da će im poslati osobu koja će doći po novac. Istovremeno je slao osumnjičenog 38-godišnjaka na adrese oštećenih da preuzme novac i zlato - kažu u policiji. Novac i zlato 38-godišnjak je predavao za sada nepoznatoj muškoj osobi, uzimajući za sebe određeni iznos novca.
Osumnjičeni je na taj način prevario 17 starijih osoba, a ukupna materijalna šteta koja je nastala procjenjuje se na oko 150.000 eura. Opsežnim kriminalističkim istraživanjem, osumnjičenik je uhićen na području Policijske uprave primorsko-goranske. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, uz posebno izvješće, osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave virovitičko-podravske.
Savjeti građanima
Prevaranti iskorištavaju osjećaj brige za djecu žrtava i stvaraju fiktivnu potrebu brzog reagiranja - kontakt ostvaruju telefonskim pozivom
Počinitelji najčešće ovako postupaju:
- nepoznati muškarac ili žena mobitelom/telefonom kontaktira građane,
- predstavljaju se kao liječnici kliničkih bolničkih centara,
- navode kako je dijete osobe s kojom su uspostavili telefonski kontakt upravo teško nastradalo u prometnoj nesreći,
- za daljnje liječenje potrebno je žurno platiti liječnicima,
- traže da se novac donese na određenu lokaciju (javno mjesto).
Konkretno, nepoznate ženske ili muške osobe putem mobitela/telefona nasumice pozivaju građane. U telefonskom razgovoru lažno se predstavljaju kao liječnici bolnica i govore osobama koje su zaprimile poziv kako im je u teškoj prometnoj nesreći nastradalo dijete (sin/kćer) kojem je potrebna zahtjevna operacija (npr. operacija odstranjivanja vitalnog dijela tijela). Dalje navode kako je za daljnje uspješno liječenje potrebno žurno uplatiti novac liječniku te traže da se donese novac u gotovini na dogovorenu lokaciju u iznosima i od više tisuća eura.
Pozivamo sve građane da budu oprezni, naime, radi se o obliku prijevare koje čine najvjerojatnije počinitelji iz inozemstva te se ne radi o liječnicima hrvatskih bolnica.
Ovakav zaprimljeni poziv odmah prekinite i o svemu obavijestite policiju na broj 192!
Upozoravamo i na ostale oblike prijevara
Starije osobe često su žrtve zbog svoje poodmakle dobi, nepažnje ili neupućenosti. Također su spremnije na suradnju, a često žive same u kućanstvu pa nisu u prilici istog trenutka zatražiti tuđu pomoć. Počinitelji to koriste te na razne načine, lažnim prikazivanjem činjenica, navode osobe da nešto učine na svoju štetu. Između ostalog, predstavljaju se i kao službene osobe pa je tako bilo slučajeva da se počinitelji predstavljaju kao djelatnici banaka, zdravstveni djelatnici ili policijski službenici.
Kako bi se izbjegle ovakve i slične prijevare, potrebno je voditi računa o sljedećem:
- ne ustupajte svoje osobne podatke nepoznatim osobama (ime, prezime, adresu, OIB, matični broj, broj bankovne kartice, količinu novaca na računu i slično)
- ako vas netko telefonski ili osobno na kućnoj adresi kontaktira i traži osobne ili bankovne podatke, odmah obavijestiti svoju banku i policiju
- nemojte pokazivati svoje dokumente i bankovne kartice nepoznatim osobama niti nemojte slati njihove preslike
- zapamtite da policijski službenici i banke nikada od vas neće telefonom provjeravati koliko novca imate na svom računu niti na taj način tražiti neke žurne transakcije
- ukoliko niste sigurni kako postupiti, prekinite neželjeni telefonski poziv, žurno kontaktirajte članove kućanstva ili osobu od povjerenja te ih zamolite za pomoć i daljnje upute
- Ne puštajte neznance u svoj dom, ne odajte im privatne podatke putem telefona i pobrinite se da o opasnostima koje vrebaju upoznate svoje roditelje, bake i djedove jer, kao što je već istaknuto, upravo su oni meta ovakvih drskih počinitelja - savjetuju u policiji.