Ukrajinac u sedam županija počinio 17 prijevara i skupio 150.000 eura

Policija je provela kriminalističko istraživanja i potvrdila sumnju da je 38-godišnji državljanin Ukrajine na području sedam policijskih uprava počinio ukupno 17 kaznenih djela prijevare teških 150.000 eura! Od rujna 2025. do 10. prosinca 2025. godine, 38-godišnjak je počinio na području Policijske uprave istarske šest kaznenih djela prijevare, PU virovitičko-podravske četiri, na području PU ličko-senjske I PU zadarske po dva kaznena djela i po jedno na području PU karlovačke. PU međimurske i PU sisačko-moslavačke. - U telefonskom kontaktu je oštećene starije osobe dovodio u zabludu predstavljajući im se kao liječnik i na prijevaran način tražio novac navodeći da im je bliska osoba kćer ili sin zaprimljena u bolnicu i hitno treba operaciju, lijekove ili drugo, te da će im poslati osobu koja će doći po novac. Istovremeno je slao osumnjičenog 38-godišnjaka na adrese oštećenih da preuzme novac i zlato - kažu u policiji. Novac i zlato 38-godišnjak je predavao za sada nepoznatoj muškoj osobi, uzimajući za sebe određeni iznos novca.

Osumnjičeni je na taj način prevario 17 starijih osoba, a ukupna materijalna šteta koja je nastala procjenjuje se na oko 150.000 eura. Opsežnim kriminalističkim istraživanjem, osumnjičenik je uhićen na području Policijske uprave primorsko-goranske. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, uz posebno izvješće, osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave virovitičko-podravske.

Savjeti građanima

Prevaranti iskorištavaju osjećaj brige za djecu žrtava i stvaraju fiktivnu potrebu brzog reagiranja - kontakt ostvaruju telefonskim pozivom

Počinitelji najčešće ovako postupaju:

nepoznati muškarac ili žena mobitelom/telefonom kontaktira građane,

predstavljaju se kao liječnici kliničkih bolničkih centara,

navode kako je dijete osobe s kojom su uspostavili telefonski kontakt upravo teško nastradalo u prometnoj nesreći,

za daljnje liječenje potrebno je žurno platiti liječnicima,

traže da se novac donese na određenu lokaciju (javno mjesto).

Konkretno, nepoznate ženske ili muške osobe putem mobitela/telefona nasumice pozivaju građane. U telefonskom razgovoru lažno se predstavljaju kao liječnici bolnica i govore osobama koje su zaprimile poziv kako im je u teškoj prometnoj nesreći nastradalo dijete (sin/kćer) kojem je potrebna zahtjevna operacija (npr. operacija odstranjivanja vitalnog dijela tijela). Dalje navode kako je za daljnje uspješno liječenje potrebno žurno uplatiti novac liječniku te traže da se donese novac u gotovini na dogovorenu lokaciju u iznosima i od više tisuća eura.



Pozivamo sve građane da budu oprezni, naime, radi se o obliku prijevare koje čine najvjerojatnije počinitelji iz inozemstva te se ne radi o liječnicima hrvatskih bolnica.

Ovakav zaprimljeni poziv odmah prekinite i o svemu obavijestite policiju na broj 192!

Upozoravamo i na ostale oblike prijevara

Starije osobe često su žrtve zbog svoje poodmakle dobi, nepažnje ili neupućenosti. Također su spremnije na suradnju, a često žive same u kućanstvu pa nisu u prilici istog trenutka zatražiti tuđu pomoć. Počinitelji to koriste te na razne načine, lažnim prikazivanjem činjenica, navode osobe da nešto učine na svoju štetu. Između ostalog, predstavljaju se i kao službene osobe pa je tako bilo slučajeva da se počinitelji predstavljaju kao djelatnici banaka, zdravstveni djelatnici ili policijski službenici.

Kako bi se izbjegle ovakve i slične prijevare, potrebno je voditi računa o sljedećem:

ne ustupajte svoje osobne podatke nepoznatim osobama (ime, prezime, adresu, OIB, matični broj, broj bankovne kartice, količinu novaca na računu i slično)

ako vas netko telefonski ili osobno na kućnoj adresi kontaktira i traži osobne ili bankovne podatke, odmah obavijestiti svoju banku i policiju

nemojte pokazivati svoje dokumente i bankovne kartice nepoznatim osobama niti nemojte slati njihove preslike

zapamtite da policijski službenici i banke nikada od vas neće telefonom provjeravati koliko novca imate na svom računu niti na taj način tražiti neke žurne transakcije

ukoliko niste sigurni kako postupiti, prekinite neželjeni telefonski poziv, žurno kontaktirajte članove kućanstva ili osobu od povjerenja te ih zamolite za pomoć i daljnje upute

- Ne puštajte neznance u svoj dom, ne odajte im privatne podatke putem telefona i pobrinite se da o opasnostima koje vrebaju upoznate svoje roditelje, bake i djedove jer, kao što je već istaknuto, upravo su oni meta ovakvih drskih počinitelja - savjetuju u policiji.