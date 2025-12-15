Putin još godinama neće ostati bez novca? Bivši dužnosnik otkrio: 'Može financirati rat...'

Na udaru zapadnih sankcija već je godinama, no Rusija i dalje nastavlja ratovati u Ukrajini - te nema većih naznaka da posustaje. Dok su se mnogi nadali da će sankcije zadati toliki udarac ruskom gospodarstvu da neće moći nastaviti svoju "specijalnu vojnu operaciju", to se - barem ne još - nije dogodilo. Prema bivšem čelniku ruske središnje banke, mogle bi proći još godine dok ruski čelnik Vladimir Putin ne ostane bez novca."

"Unatoč svim glasinama, unatoč rastućem proračunskom deficitu, unatoč rastućim zaduživanjima ministra financija, on ima dovoljno novca da financira rat", rekao je Sergej Aleksašenko za CNBC. "Prilično sam siguran da može financirati rat još dvije, tri godine, barem. Možda i više", dodao je.

Unatoč međunarodnim naporima da se rat okonča, Putin je signalizirao da je spreman nastaviti kako bi ostvario ruske ciljeve. Naime, upozorio je da će Rusija "silom“ zauzeti ključni ukrajinski teritorij ako se kijevske trupe ne povuku dobrovoljno. Ukrajina i njezini europski saveznici istovremeno nastoje zadržati Donalda Trumpa, američkog čelnika, na svojoj strani. No, Trump je u više navrata kritizirao europske čelnike, kao i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog.

Bijela kuća prošlog je tjedna rekla da SAD ostaje uključen u mirovni proces, no da je Trump iznimno frustriran s obje zaraćene strane. "Ne želi više priče, želi akciju. Želi da se ovaj rat završi. Administracija je provela više od 30 sati samo u posljednjih nekoliko tjedana sastajući se s Rusima, Ukrajincima i Europljanima. Ako osjetimo da su ti sastanci vrijedni vremena nekoga iz Sjedinjenih Država ovog vikenda, onda ćemo poslati predstavnika", kazao je ranije glasnogovornica Bijele kuće, Karoline Leavitt.