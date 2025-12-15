Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 172
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
NA UDARU ZAPADNIH SANKCIJA

Putin još godinama neće ostati bez novca? Bivši dužnosnik otkrio: 'Može financirati rat...'

Russia marks Victory Day with military parade in Moscow
Foto: Gavriil Grigorov/REUTERS
1/5
Autor
Dora Taslak
15.12.2025.
u 18:31

Unatoč međunarodnim naporima da se rat okonča, Vladimir Putin signalizirao je da je spreman nastaviti kako bi ostvario ruske ciljeve

Na udaru zapadnih sankcija već je godinama, no Rusija i dalje nastavlja ratovati u Ukrajini - te nema većih naznaka da posustaje. Dok su se mnogi nadali da će sankcije zadati toliki udarac ruskom gospodarstvu da neće moći nastaviti svoju "specijalnu vojnu operaciju", to se - barem ne još - nije dogodilo. Prema bivšem čelniku ruske središnje banke, mogle bi proći još godine dok ruski čelnik Vladimir Putin ne ostane bez novca."

"Unatoč svim glasinama, unatoč rastućem proračunskom deficitu, unatoč rastućim zaduživanjima ministra financija, on ima dovoljno novca da financira rat", rekao je Sergej Aleksašenko za CNBC. "Prilično sam siguran da može financirati rat još dvije, tri godine, barem. Možda i više", dodao je. 

Unatoč međunarodnim naporima da se rat okonča, Putin je signalizirao da je spreman nastaviti kako bi ostvario ruske ciljeve. Naime, upozorio je da će Rusija "silom“ zauzeti ključni ukrajinski teritorij ako se kijevske trupe ne povuku dobrovoljno. Ukrajina i njezini europski saveznici istovremeno nastoje zadržati Donalda Trumpa, američkog čelnika, na svojoj strani. No, Trump je u više navrata kritizirao europske čelnike, kao i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog.

Bijela kuća prošlog je tjedna rekla da SAD ostaje uključen u mirovni proces, no da je Trump iznimno frustriran s obje zaraćene strane. "Ne želi više priče, želi akciju. Želi da se ovaj rat završi. Administracija je provela više od 30 sati samo u posljednjih nekoliko tjedana sastajući se s Rusima, Ukrajincima i Europljanima. Ako osjetimo da su ti sastanci vrijedni vremena nekoga iz Sjedinjenih Država ovog vikenda, onda ćemo poslati predstavnika", kazao je ranije glasnogovornica Bijele kuće, Karoline Leavitt.
Dramatična poruka Orbana zbog poteza europskih čelnika: 'Ovo je objava rata'
Ključne riječi
Rusija rat u Ukrajini Vladimir Putin

Komentara 5

Pogledaj Sve
DC
dc
16:51 15.12.2025.

Putin se na ovo sprema zadnjih 30 godina a EU? EU se u tom razdoblju brinula oko izgleda rajčice, paprike, krompira, čepova na pet ambalaži, pravima LGBT zajednice, pravima imigranata - pravima i pravima. Briselski politički establišment o ničem ozbiljnom nije razmišljao i djelovao osim kako opravdati postojanje samog sebe. Došlo na naplatu.

Avatar Heisenberg
Heisenberg
18:42 15.12.2025.

Ne bi bilo dobro po svijetski poredak da Rusija klekne. Sve ide kako treba biti.

DB
Du_bllee
18:36 15.12.2025.

Pa pisal smo da mogu izdrzat najviše dva meseca i ostalo im par lopata Kako sad to...Evo neki dan prošao kroz Poljsku Litar Dizela bilo 4,50 Zloga .A sad 6,20 pa sad vidite .

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!