VIDEO Drama na A1: Bježao policiji u suprotnom smjeru, lovili ga pod rotirkama

Autor
Šimun Ilić
15.12.2025.
u 13:07

Iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske potvrdili su da su osobe koje su se nalazile u osobnom vozilu dovedene u službene prostorije Postaje granične policije Trilj

Dramatične scene odvijale su se u ponedjeljak ujutro na autocesti A1 u blizini odmorišta Mosor, gdje je policija ušla u potjeru za vozačem osumnjičenim za krijumčarenje migranata. Sve je zabilježio čitatelj portala 24sata, koji im je poslao snimke događaja. Na videu koji prenose se vidi kako policijska vozila s upaljenim rotirkama velikom brzinom jure za crnim automobilom na gotovo praznoj autocesti. Potjera je završila nedugo potom, a prema riječima čitatelja, policija je na mjestu događaja privela veći broj osoba.

"Uhitili su ih sigurno 15. Njih su posjeli na travu, a auto je ostao na zaustavnoj traci ", ispričao je svjedok. Na snimkama se doista vide osobe za koje se pretpostavlja da su migranti kako sjede uz cestu pod nadzorom policije, dok policijski službenici osiguravaju mjesto događaja.

Iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske potvrdili su da su osobe koje su se nalazile u osobnom vozilu dovedene u službene prostorije Postaje granične policije Trilj. Vozač je, kako navode, ušao na autocestu A1 i pokušao pobjeći policiji. Policija je postupala zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela protuzakonitog ulaženja, kretanja i boravka u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici Europske unije ili potpisnici Schengenskog sporazuma, sukladno članku 326. Kaznenog zakona.

Prema prvim informacijama, u događaju nije bilo ozlijeđenih osoba, a kriminalističko istraživanje je u tijeku. Policija zasad ne otkriva više detalja, a očekuje se da će ih biti poznato nakon dovršetka istrage. VIDEO pogledajte OVDJE

Ključne riječi
potjera policija Split

Komentara 3

Pogledaj Sve
Avatar Samodesno
Samodesno
13:38 15.12.2025.

Nesvrstani?

SI
Sivooki
13:55 15.12.2025.

Ovi kriminalci krijumčari postaju opasni po život

SE
Serđo23
13:52 15.12.2025.

Za kaznu mu oduzmite auto !

