TRAGEDIJA U MEĐIMURJU

Žena zvala policiju zbog zlostavljanja brata, on umro tijekom intervencije

VL
Autor
Večernji.hr
14.12.2025.
u 22:56

Policajci su odmah prekinuli postupanje, skinuli mu lisice i započeli reanimaciju.

U subotu navečer, u međimurskom mjestu Peklenica, 51-godišnji muškarac preminuo je tijekom policijske intervencije zbog obiteljskog nasilja. Incident se dogodio oko 18 sati u ulici Krnišče, a točan uzrok smrti bit će poznat nakon obdukcije, potvrdili su iz Policijske uprave međimurske.

Policija je intervenirala nakon što je sestra preminulog prijavila da je njezin godinu dana mlađi brat B.S. zlostavlja, piše Radio105. Policajci su zatekli muškarca kako verbalno zlostavlja sestru, a nasilno ponašanje nastavio je i nakon njihovog dolaska. Situacija je brzo eskalirala. Muškarac je počeo vrijeđati i prijetiti policajcima, a zatim je fizički nasrnuo na jednog od njih i lakše ga ozlijedio. Zbog njegove agresivnosti policija je primijenila sredstva prisile tjelesnu snagu i vezanje.

Tijekom primjene prisile muškarcu je iznenada pozlilo i srušio se. Policajci su odmah prekinuli postupanje, skinuli mu lisice i započeli reanimaciju. Hitna pomoć stigla je ubrzo, no liječnici su mogli samo konstatirati smrt. Mrtvozornik nije utvrdio fizičke ozljede, no zbog okolnosti smrti državni odvjetnik naložio je sudsku obdukciju. Neslužbeni izvori navode da je preminuli imao ozbiljnih zdravstvenih problema i bio sklon alkoholu. Načelnik PU međimurske formirao je stručni tim koji će utvrditi je li postupanje policije tijekom intervencije bilo u skladu sa zakonom.

