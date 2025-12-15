Naši Portali
JEZIV PRIZOR

VIDEO Kamere na groblju u Šibeniku snimile strašan prizor. Građani bijesni

Foto: Facebook Screenshot
VL
Autor
Šimun Ilić
15.12.2025.
u 10:31

Incident se dogodio jučer, a snimka je ubrzo izazvala lavinu reakcija zbog očitog nepoštovanja prostora koji za mnoge ima posebno emocionalno i simbolično značenje

Šibenik je svjedočio prizoru koji je zgrozio građane i djelatnike komunalnih službi. Na snimci koja se pojavila na društvenim mrežama vidi se kako vozač osobnog automobila prolazi uskim prolazima šibenskog groblja, doslovno manevrirajući između grobnih mjesta, ondje gdje, kako navode svjedoci, ne prolaze ni mrtvačka kolica.

Incident se dogodio jučer, a snimka je ubrzo izazvala lavinu reakcija zbog očitog nepoštovanja prostora koji za mnoge ima posebno emocionalno i simbolično značenje. Iz tvrtke Čempres, koja upravlja grobljem, poručili su kako su tijekom godina vidjeli razne neprimjerene situacije, no ovakav slučaj smatraju posebno zabrinjavajućim. Kako se može vidjeti na videu objavljenom na Facebooku od tvrtke, vozač se kretao izrazito uskim prolazima, riskirajući oštećenje nadgrobnih spomenika. Video pogledajte u nastavku:

“Svašta smo znali po groblju vidjeti, ali ovo je za ne povjerovati. Autom kroz groblje, između grobova, gdje ni mrtvačka kolica ne ulaze. Sreća da nijedan grob nije oštećen, a moglo je biti svega nepoželjnoga”, naveli su u objavi.

kamere Šibenik groblje

Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar Točka na i
Točka na i
11:12 15.12.2025.

Čovjek u autu imaju crkvu!

Avatar HajdukLika
HajdukLika
11:06 15.12.2025.

Hrvatska u 21. stoljeću.

Čarobni pogled iz zraka na najjužniju kopnenu točku Hrvatske
Video sadržaj
Ključna pitanja još bez odgovora

Dug je tek 2,5 km, ali vraćanje tog poluotoka pod hrvatski suverenitet imalo je presudnu važnost

Prije točno 23 godine, nakon čitavog desetljeća neizvjesnosti i međunarodnog nadzora, poluotok Prevlaka vraćen je pod puni hrvatski suverenitet. Iako je riječ o poluotoku dugom tek 2,5 kilometra i površine od jedva jednog četvornog kilometra, njegovo vraćanje pod hrvatski suverenitet imalo je golemo strateško, povijesno, ali i simboličko značenje, jer taj je čin definitivno označio teritorijalno zaokruživanje Hrvatske. Ipak, neka ključna pitanja vezana za granicu sa susjednom Crnom Gorom, od tada pa do danas, ostala su neriješena

