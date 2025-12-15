VIDEO Kamere na groblju u Šibeniku snimile strašan prizor. Građani bijesni

Šibenik je svjedočio prizoru koji je zgrozio građane i djelatnike komunalnih službi. Na snimci koja se pojavila na društvenim mrežama vidi se kako vozač osobnog automobila prolazi uskim prolazima šibenskog groblja, doslovno manevrirajući između grobnih mjesta, ondje gdje, kako navode svjedoci, ne prolaze ni mrtvačka kolica.

Incident se dogodio jučer, a snimka je ubrzo izazvala lavinu reakcija zbog očitog nepoštovanja prostora koji za mnoge ima posebno emocionalno i simbolično značenje. Iz tvrtke Čempres, koja upravlja grobljem, poručili su kako su tijekom godina vidjeli razne neprimjerene situacije, no ovakav slučaj smatraju posebno zabrinjavajućim. Kako se može vidjeti na videu objavljenom na Facebooku od tvrtke, vozač se kretao izrazito uskim prolazima, riskirajući oštećenje nadgrobnih spomenika. Video pogledajte u nastavku:

“Svašta smo znali po groblju vidjeti, ali ovo je za ne povjerovati. Autom kroz groblje, između grobova, gdje ni mrtvačka kolica ne ulaze. Sreća da nijedan grob nije oštećen, a moglo je biti svega nepoželjnoga”, naveli su u objavi.