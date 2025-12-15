Naši Portali
TRAŽENA ZBOG TEŠKOG ZLOČINA

Policija u stanu u Rijeci pronašla Brazilku s Interpolove tjeralice i prostitutku

Ilustracija/Pexels
VL
Autor
Dean Silić/Hina
15.12.2025.
u 15:47

Uz kaznenu prijavu zbog sumnje u počinjenje kažnjivog djela, predana je pritvorskom nadzorniku

Policija je u stanu u Rijeci uhitila Brazilku za kojom je raspisana međunarodna potraga brazilskog Interpola zbog trgovanja ljudima, izvijestila je u ponedjeljak primorsko-goranska policija. Osumnjičena 43-godišnja Brazilka je zatečena u stanu 12. prosinca u večernjim satima, navela je policija. Nad njom je provedeno kriminalističko istraživanje te je, uz kaznenu prijavu zbog sumnje u počinjenje kažnjivog djela trgovanja ljudima, predana pritvorskom nadzorniku, nakon čega joj je određen istražni zatvor. Tijekom postupanja policija je u tom stanu zatekla i 30-godišnju državljanku Brazila za koju je kriminalističkim istraživanjem utvrđeno da se odavala prostituciji pa joj je temeljem Zakona o strancima otkazan kratkotrajni boravak te zabranjen ulazaka i boravak u Hrvatskoj.
Ključne riječi
trgovanje ljudima Interpol prostitutka Rijeka

