Hrvatska ima još Orqi, veliki je potencijal za razvoj vojne industrije

Godinama se samo teoretiziralo kako treba spojiti i prožeti interese MORH-a, hrvatske obrambene industrije, sveučilišta i start-up poduzeća, da bi se napokon taj koncept po prvi put i ostvario na 'Industry day'-u, kako su ga nazvali u MORH-u. Pod nazivom TECH&INOVACIJE hrvatskog obrambenog sustava MORH je organizirao okupljanje predstavnika najvećih i najvažnijih kompanija, nositelja hrvatske obrambene industrije, te čak devet predstavnika tzv. malih IT tvrtki i start-upa, čije je premijerno predstavljanje onoga na čemu u tehnološkom smislu oni već naveliko rade doslovce sve ostavilo u pozitivnom šoku. Riječ je o vrlo naprednim rješenjima nove generacije naših mladih inženjera, softveraša u oblasti svemirske, raketne, robotičke tehnologije, besposadnih sustava, koji svoju primjenu u vojnoj industriji već dokazuju. Kao što je osječka Orqa donedavno bila iznenađenje, kad se shvatilo da ona proizvodi stotine tisuća naprednih FPV dronova, Industry day je sada otkrio da takvih "Orqi" u Hrvatskoj ima još.

Ministar obrane Ivan Anušić cvjetao je dok je objašnjavao kako se javnosti željelo pokazati novosti u razvoju hrvatske obrambene industrije, potvrđujući da su neki proizvodi tih malih tehnološki inovativnih tvrtki već na testiranjima u HV-u i vrlo brzo će HV posjedovati neke njihove proizvode i u "operativnom smislu".

"Ovdje se govorilo o svemirskoj tehnologiji, satelitima i najboljim, najkvalitetnijim tehnološkim postignućima koja u ovom trenutku svijet posjeduje, a koja se koriste i u obrambenom i ratnom sukobu, te elektroničkom ratovanju. I vrlo brzo će se pokazati da je ovdje bila riječ o skoroj budućnosti hrvatske obrambene industrije", kazao je Anušić. Prema njegovim riječima, došlo je do spoja iskustva i mladosti. U MORH-u su se, kao u svojevrsnom hubu, okupili iskusni proizvođači vojne opreme poput DOK-ING-a, Đure Đakovića, HS Produkta, Končara, Šestan-Buscha, Orqe, ali su se predstavile i tehnološki inovativne tvrtke, a dobro im je zapamtiti imena - Amphinicy, Byte Lab, Delta Reality, Dronestar Projekti, Impel, Nucleus Aerospace, Planet IX, Probotica i Protostar. U MORH-u predviđaju da se otvara prostor da već etablirani hrvatski proizvođači u suradnji s manjim inovativcima, dograđuju i razvijaju nove sustave, koji će biti konkurentni i na svjetskog tržištu. Inovativci su već u samom predstavljanju u MORH-u već ponudili rješenja koja se mogu ugraditi u postojeće proizvode naših većih kompanija. Alojzije Šestan, suvlasnik jednog od najvećih svjetskih proizvođača vojnih i svih drugih kaciga, bio je primjetno uzbuđen i oduševljen predstavljanjem mladih inovativaca, te ih je pozvao da se uključe u njegov najnoviji proizvod, razvoj pametne kacige.

Ivan Jelušić iz Orqe iz vlastitog iskustva ocijenio je važnim potez MORH-a, koji je okupio sve one koji su u ovom trenutku važni za razvoj hrvatske obrambene industrije. Sretan je, kaže, što napokon male i start-up tvrtke koje počinju svoj poslovni razvoj, mogu partnerstvo s velikim tvrtkama koje imaju globalnu distribuciju ostvariti unutar Hrvatske. Mala Orqa prije pet godina takvo povezivanje mogla je ostvariti samo u SAD-u i Velikoj Britaniji. U Hrvatskoj, kaže Jelušić, danas ima dovoljno velikih tvrtki koje manjima mogu pružiti platformu za njihov daljnji razvoj, za razvoj njihovih inovacija, a potom i kasnije za puno bržu komercijalizaciju njihovih poslova i proizvoda.

Filip Novoselnik iz osječkog Protostar Labsa, koji već iza sebe ima suradnju na 40 projekata za industrijsku primjenu i svemirska istraživanja, uključujući i četiri ugovora s Europskom svemirskog agencijom (ESA), objasnio je kako se njegova tvrtka bavi razvojem naprednih vizijskih sustava, kamera, sustava za naprednu obradu podataka, primjenom umjetne inteligencije, a što se primjenjuje i u svemirskom i obrambenom sektoru. Kaže da njihova rješenja doprinose boljoj situacijskoj svjesnosti, bržem donošenju odluka i većoj autonomiji. Razvijaju hardvere, softvere i AI sustave Oni već imaju svoju primjenu na borbenim oklopnim vozilima, pa je stoga i MORH zainteresiran za njihove proizvode. Potvrdio je i interes njegovog Protostara za reference koje bi mogao dobiti i od MORH-a, jer je u ovom poslu najvažnije dokazati se i u vlastitom dvorištu. Vrlo korisnim Novoselnik smatra što je ovom prilikom došlo i do razmjene znanja i interesa i između samih malih inovativnih tvrtki, koje sada nude i njihovo međusobno povezivanje i suradnju.

Među tim mladim snagama neki su još i studenti, 20-godišnjaci?! Takav je primjerice Luka Nuić, suosnivač Nucleus Aerospacea, prvog hrvatskog raketnog start-upa, koji je svoj rad započeo prije tri godine i čiji je fokus razvoj raketnih sustava. Veseli ga što je ovom prilikom došlo i do konkretnih upita o suradnji i zajedničkom radu na tehnološkim rješenjima, te mogućoj upotrebi njihovih raketnih motora i rješenja i u drugim vojnim proizvodima. Njihov je fokus komercijalna svemirska industrija, ali i primjena u vojnim sustavima. U Hrvatskoj je, kaže Nuić, sada primjetan veliki zamah u razvoju tehnologija koje imaju tzv. dual use, ali i sa sve većim naglaskom na vojnu ili namjensku svrhu. Industry day u MORH-u otvara im vrata i to je upravo ono što ovakve manje tvrtke trebaju da bi se mogle progurati na vojnu scenu s velikim partnerima i pronaći svoju nišu u toj industriji. U Nucleusu rade, inače, i na razvoju određenih besposadnih sustava, te priželjkuju partnerski odnos i s drugim proizvođačima potrebnih elektroničkih komponenti.

Ante Bakić iz DOK-ING-a podržao je Industry day i uvođenje novih tvrtki u obrambenu industriju, na kojemu se, kaže, osjeća sinergija koja se događa upravo između industrije i ministarstava, državnih agencija, sveučilišta.

"Svi smo svjesni da ciljevi koje trebamo postići da su toliko veliki da nadilaze razinu jedne tvrtke, te da se zajedno moramo udružiti. DOK-ING kao već etablirana tvrtka na svjetskoj razini svakako će učiniti sve i pomoći našim manjim tvrtkama da čim brže i na pouzdan način dođu na razine na kojima je DOK-ING", kaže Bakić. Sam DOK-ING već je i imao suradnju s jednom od tvrtki predstavljenih na skupu u MORH-u, tvrtkom Probotica iz Zagreba, čiji roboti Seeker i Marinero svoju primjenu nalaze u civilstvu, gdje samostalno prikupljaju plastični otpad na plažama, samostalno prevoze prtljagu u marinama i slično.

Planet IX specijalizirana je za razvoj i uporabu bespilotnih zrakoplova, tvrtka osmišlja rješenja za prikupljanje podataka iz zraka, osnovana je još 2017., a sada je u cijelosti u vlasništvu velike zagrebačke tvrtke KING ICT. Dronestar Projekt razvoj temelje na FPV dronovima za hitnu medicinsku dostavu, a Byte Lab je specijalizirana za razvoj elektroničkih proizvoda. Premda se nazivaju malim tvrtkama i start-up tvrtkama, iz financijskih izvješća nekih od njih već se vidi i primjetniji prihodi, i u milijunima eura, a neke broje i više desetaka zaposlenih. Sve one već bilježe snažan godišnji rast po svim kriterijima.