Obitelj se otrovala ugljičnim monoksidom u Istri: Gnijezdo stršljena im je začepilo dimnjak

Obitelj u Istri završila je u bolnici zbog neispravnog dimnjaka. Prema informacijama Policijske uprave istarske, na donjem katu obiteljske kuće u Babićima, 36-godišnjakinja, 40-godišnjak i četvero maloljetnika otrovali su se ugljičnim monoksidom. Oni su prethodnog dana preselili u nekretninu te u večernjim satima naložili vatru u peći na drva. Zbog neispravnog dimnjaka, koji je bio začepljen gnijezdom stršljena, došlo je do ulaska ugljičnog monoksida u unutrašnje prostorije kuće te trovanja plinom. PU istarska kaže da je osobama pružena liječnička pomoć te su prevezene u pulsku bolnicu.

"Policijski službenici su utvrdili kako vlasnik nekretnine ne posjeduje potvrdu da je dimnjak pregledan od nadležne osobe, dok se sve ostale okolnosti utvrđuju te će policija o događaju obavijestiti nadležne institucije", ističe policija. Pritom, upozorava građane da je redoviti pregled dimnjaka potrebno obaviti barem jednom godišnje, od strane ovlaštene i stručne osobe, dok se izvanredni pregled dimnjaka treba provoditi prilikom svake promjene uređaja za loženje ili svake promjene goriva.

Također, plinska trošila i trošila na tekuća goriva (plamenici, protočni bojleri) trebaju obavezno servisirati ovlašteni stručni serviseri jer će se na taj način, kažu iz policije, povećati sigurnost i racionalizirati potrošnja goriva. Policija je podijelila i ove savjete građanima:

ne palite krute energente u kućištima za gorivo,

prilikom korištenja vaših peći ili kamina vodite računa o sigurnom okruženju od požara (sklonite lakozapaljive stvari),

očišćeni pepeo može izazvati požar i nakon 24 sata te stoga nemojte bacati vrući pepeo u kontejnere za smeće ili druga odlagališta,

provjerite i sustav centralnog grijanja kako bi izbjegli opasnosti izazvane neispravnim uređajem,

tople peći na ulje nemojte ponovno uključivati dok se potpuno ne ohlade,

plinska kuhala i druge aparate s otvorenim plamenom ne koristite u prostorima u kojima se skladište, proizvode ili obrađuju zapaljivi i eksplozivni materijali,

ako se u prostoriji osjeti kiselkasti miris odmah isključite plin.