Obitelj se otrovala ugljičnim monoksidom u Istri: Gnijezdo stršljena im je začepilo dimnjak

Obitelj u Istri završila je u bolnici zbog neispravnog dimnjaka. Prema informacijama Policijske uprave istarske, na donjem katu obiteljske kuće u Babićima, 36-godišnjakinja, 40-godišnjak i četvero maloljetnika otrovali su se ugljičnim monoksidom. Oni su prethodnog dana preselili u nekretninu te u večernjim satima naložili vatru u peći na drva. Zbog neispravnog dimnjaka, koji je bio začepljen gnijezdom stršljena, došlo je do ulaska ugljičnog monoksida u unutrašnje prostorije kuće te trovanja plinom. PU istarska kaže da je osobama pružena liječnička pomoć te su prevezene u pulsku bolnicu.
"Policijski službenici su utvrdili kako vlasnik nekretnine ne posjeduje potvrdu da je dimnjak pregledan od nadležne osobe, dok se sve ostale okolnosti utvrđuju te će policija o događaju obavijestiti nadležne institucije", ističe policija. Pritom, upozorava građane da je redoviti pregled dimnjaka potrebno obaviti barem jednom godišnje, od strane ovlaštene i stručne osobe, dok se izvanredni pregled dimnjaka treba provoditi prilikom svake promjene uređaja za loženje ili svake promjene goriva.
Također, plinska trošila i trošila na tekuća goriva (plamenici, protočni bojleri) trebaju obavezno servisirati ovlašteni stručni serviseri jer će se na taj način, kažu iz policije, povećati sigurnost i racionalizirati potrošnja goriva. Policija je podijelila i ove savjete građanima:
- ne palite krute energente u kućištima za gorivo,
- prilikom korištenja vaših peći ili kamina vodite računa o sigurnom okruženju od požara (sklonite lakozapaljive stvari),
- očišćeni pepeo može izazvati požar i nakon 24 sata te stoga nemojte bacati vrući pepeo u kontejnere za smeće ili druga odlagališta,
- provjerite i sustav centralnog grijanja kako bi izbjegli opasnosti izazvane neispravnim uređajem,
- tople peći na ulje nemojte ponovno uključivati dok se potpuno ne ohlade,
- plinska kuhala i druge aparate s otvorenim plamenom ne koristite u prostorima u kojima se skladište, proizvode ili obrađuju zapaljivi i eksplozivni materijali,
- ako se u prostoriji osjeti kiselkasti miris odmah isključite plin.
Ljudi danas sve shvaćaju zdravo za gotovo. Kad smo prije 50 godina živjeli na selu, otac je obavezno prije početka loženja u kući čistio i provjeravao dimnjak. To mi je pokazivao kako se radi i pokazivao je kako ose naprave gnijezda i govorio mi da to uvijek moram uklanjati da se ne zapale. Danas su ljudi previše komotni i misle da sve radi na jedan pritisak dugmeta. Barem danas ima detektora za dim i monoksid no i to je ljudima velika investicija ili misle, meni se neće ništa dogoditi. Ajde srećom nije bilo veće tragedije od trovanja. Brz oporavak i pamet u glavu.