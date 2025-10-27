Naši Portali
OPREZ NA CESTAMA

Policija diže dronove na području cijele Hrvatske, najavili veliku akaciju: Evo koje prekršaje će snimati

Pula: Dron, ilustracija
Sasa Miljevic / PIXSELL
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
27.10.2025.
u 15:17

Pomoću dronova, između ostalog, utvrđivat će se i prekršaji poput nekorištenja sigurnosnog pojasa, nepropisne uporabe mobitela, prolaska kroz crveno svjetlo, nepropisnog pretjecanja, nepoštivanja prometnih znakova i dr.

Policija je najavila veliku akciju. Ovoga puta dižu dronove. Naime, kako su priopćili s ciljem povećanja sigurnosti prometa na cestama i smanjenja posljedica prometnih nesreća, u srijedu, 29. listopada 2025. godine, od 10 do 16  sati, na području cijele zemlje provest će se preventivno represivna akcija nadzora prometa. U akciji će sudjelovati maksimalan broj policijskih službenika, uz uporabu svih raspoloživih uređaja i opreme, uključujući i bespilotne letjelice (dronovi) kojima će upravljati posebno osposobljeni policijski službenici.
 
Tijekom akcije policija će posebnu pozornost usmjeriti na sankcioniranje nepropisne brzine, vožnje pod utjecajem alkohola ili droga, nekorištenja sigurnosnog pojasa i dječje sjedalice, nepropisne uporabe mobitela.  Nadzor će biti usmjeren i na vozače mopeda i motocikla. Pomoću dronova, između ostalog, utvrđivat će se i prekršaji poput nekorištenja sigurnosnog pojasa, nepropisne uporabe mobitela, prolaska kroz crveno svjetlo, nepropisnog pretjecanja, nepoštivanja prometnih znakova i dr. 

Policija upozorava da su od početka godine u prometnim nesrećama smrtno stradale 228 osobe, što je 24 osobe više nego u istom razdoblju prošle godine (porast od 11,8 posto). Pozivaju i sve sudionike u prometu na odgovorno ponašanje i dosljedno poštivanje prometnih propisa - kako bi se zaštitio svaki život na našim cestama.
prometni prekršaji vozači prometna policija policija dronovi

SR
Srćo
15:21 27.10.2025.

Hoće li to zaustaviti nasilje nad djecom u Zagrebu. Ako neće bolje da se si sami sate otkaze .

