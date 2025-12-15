Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 172
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
OTKRILA POLICIJA

Reinerov sin uhićen zbog ubojstva roditelja, otkriveni i novi detalji tragedije

Nova najnovija fotografija
Foto: Večernji.hr
1/8
VL
Autor
Vecernji.hr
15.12.2025.
u 17:45

Određena mu je jamčevina od četiri milijuna dolara. Izvori iz policije potvrdili su za Los Angeles Times da su supružnici Reiner imali ozljede koje odgovaraju ubodnim ranama te da na imanju nisu pronađeni znakovi provale, što je usmjerilo istragu prema osobi bliskoj obitelji

Redatelj, glumac i aktivist Rob Reiner i njegova supruga, fotografkinja i producentica Michele Singer Reiner, pronađeni su mrtvi u svom domu. Njihova tijela pronađena su u nedjelju poslijepodne u obiteljskoj kući u četvrti Brentwood u Los Angelesu, a nekoliko sati kasnije, policija je uhitila njihovog sina, Nicka Reinera. Prema policijskim zapisima, 32-godišnji Nick priveden je u nedjelju navečer, a u ponedjeljak rano ujutro po američkom vremenu optužen je za ubojstvo. Određena mu je jamčevina od četiri milijuna dolara. Izvori iz policije potvrdili su za Los Angeles Times da su supružnici Reiner imali ozljede koje odgovaraju ubodnim ranama te da na imanju nisu pronađeni znakovi provale, što je usmjerilo istragu prema osobi bliskoj obitelji.

FOTO Više se ne skrivaju! Pojavile se prve fotografije Marijana Kustića i njegove odabranice
Nova najnovija fotografija
1/60

Uhićenje Nicka Reinera skrenulo je pažnju na njegovu dugogodišnju borbu s ovisnošću o drogama. Ta borba uključivala je i razdoblja beskućništva te, kako je sam priznao, više od 17 boravaka u raznim rehabilitacijskim centrima do svoje 22. godine. Svoju priču o odrastanju, ovisnosti i oporavku prenio je na platno u suradnji s ocem. Nick je bio koscenarist poluautobiografskog filma "Biti Charlie" iz 2015. godine, koji je režirao Rob Reiner. Film prati mladića čiji roditelji, zbog njegove ovisnosti, pribjegavaju mjerama poput prisilnog boravka u klinikama za odvikavanje. 

Tijekom promocije filma, Rob Reiner je s bolom govorio o proživljenoj traumi. "Bilo je nevjerojatno teško prolaziti kroz sve to prvi put, sa svim bolnim i teškim usponima i padovima. Snimanje filma sve je to ponovno izvuklo na površinu", izjavio je tada redatelj. Priznao je i vlastite pogreške, kazavši kako su on i supruga trebali više slušati sina umjesto stručnjaka s diplomama koji su ih uvjeravali da je Nick lažljivac i manipulator. Michele je dodala: "Bili smo pod njihovim velikim utjecajem. Govorili bi nam da laže, da nas pokušava izmanipulirati. I mi smo im vjerovali." Sam Nick je u jednom intervjuu izjavio kako mu je "dojadilo" biti ovisnik te da se uspio vratiti normalnom životu u Los Angelesu, okružen obitelji.

Prema medijskim izvještajima, tijela je pronašla kći para, Romy, koja živi u susjedstvu. Ona je pozvala hitne službe, a policiji je navodno odmah rekla kako sumnja na člana obitelji kojeg je opisala kao "opasnog". Ta informacija, uz činjenicu da nije bilo znakova provale, usmjerila je istragu koja je dovela do uhićenja Nicka Reinera. Na mjesto događaja stigli su i obiteljski prijatelji, glumci Billy Crystal i Larry David. Odjel za pljačke i ubojstva policije Los Angelesa preuzeo je istragu, a područje oko kuće bilo je blokirano dok su istražitelji prikupljali dokaze.

Rob Reiner bio je istaknuta figura u Hollywoodu tijekom pet desetljeća. Sin komičara Carla Reinera, postao je poznat kao glumac u seriji "All in the Family", gdje je glumio Michaela "Meathead" Stivica. Značajan trag ostavio je i kao redatelj. Njegov opus uključuje filmove poput "Kad je Harry sreo Sally", "Princeza nevjesta", "Ostani uz mene", "Ovo je Spinal Tap" i dramu "Malo dobrih ljudi", za koju je bio nominiran za Oscara. Guverner Kalifornije Gavin Newsom izjavio je kako su Reinerovi filmovi "generacije učili kako vidjeti dobrotu i pravednost u drugima".

Osim filmske karijere, Reiner je bio i politički i društveni aktivist. Bio je suosnivač Američke zaklade za jednaka prava, organizacije koja se zalagala za legalizaciju istospolnih brakova u Kaliforniji, te je vodio inicijativu za programe ranog razvoja djece. Svoju drugu suprugu, Michele Singer, upoznao je na setu filma "Kad je Harry sreo Sally", a njihova veza navodno je utjecala na optimističniji kraj filma. Vjenčali su se 1989. godine i zajedno su imali troje djece: Jakea, Nicka i Romy. Michele je posljednjih godina radila kao producentica, surađujući sa suprugom na nekoliko projekata. Smrt para izazvala je brojne reakcije u Hollywoodu, a kolege i javne ličnosti izrazile su sućut.

Glavni osumnjičeni za ubojstvo slavnog redatelja njegov je sin! Bivši beskućnik godinama se borio s ovisnošću
Ključne riječi
showbiz Nick reiner Rob Reiner

Komentara 2

Pogledaj Sve
TR
tranica
18:40 15.12.2025.

Da i on nije nekako čuo za one naše moliteljima s trga, pa ga to "loše ozračje" navelo na zlo? Sad kad su već za sve krivi oni i njihova molitva, zašto im i ovo ne prišiti...

Avatar Warded man
Warded man
18:31 15.12.2025.

Ah ti aktivisti, zalagali se za rani razvoj djece (?!?) i istospolne brakove 🧐 Istovremeno im je vlastiti sin upao u pakao droge, dok su "spašavali" tuđu djecu. Say no more! Ne bi me iznenadilo da im je jedan odd "naprednih i slobodoumnih prijatelja" iskorištavao sina.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Archives Rob Reiner
Video sadržaj
NICK REINER

Tko je sin slavnog redatelja koji je optužen za stravična ubojstva? Godinama se borio s ovisnošću, a o njemu je otac snimio film

Promovirajući film, Nick je u intervjuima detaljno opisao svoju borbu. "Počeo sam s 15 godina i otada sam bio u više od 17 rehabilitacijskih centara", izjavio je tada, objašnjavajući zašto pomoć dugo nije davala rezultate. "Nisam bio spreman prestati. Moji roditelji su činili sve što su mogli, ali ovisnika ne možete prisiliti na trijeznost. Morate sami doći do te točke.

književna preporuka miljenka jergovića

Roman koji zaslužuje sve hrvatske književne nagrade, koje neće dobiti, i sve dobre hrvatske čitatelje, koji će ga sigurno pročitati

"Tko je taj čovjek" knjiga je dokumenata, citata, skrivenih i otkrivenih faksimila. Nijedan povijesni podatak u knjizi nije izmišljen ni domaštan. Istina je sve, do posljednjeg djelovodnog broja i novinskog citata. Postojalo je i postoji sve. No, "Tko je taj čovjek" ni u jednom trenutku ne biva dokumentarni roman. Ovo je fikcija, fantazija o atentatu na Adolfa Hitlera, s jednim jedinim fiktivnim, izmišljenim protagonistom. Ili, možda, ni on nije posve izmišljen? To će otkrivati pomnjiv i začaran čitatelj, dok bude čitao ovu knjigu

Ivan Dečak
Video sadržaj
ZALJUBLJEN U SUSJEDE

Ivan Dečak: 'U Italiji me uvijek iznova iznenadi njihova neopisiva sposobnost življenja, opuštenost i toplina'

Ivan Dečak i njegova pratnja imali su sreću boraviti u ovom bajkovitom krajoliku koji spaja prirodne ljepote, kulturno bogatstvo i autentičan talijanski duh. Njihovo smještajno mjesto u podnožju Dolomita s pogledom na rijeku Piave i planinske vrhove bilo je idealno polazište za otkrivanje kako poznatih destinacija poput Venecije i Ferrare, tako i manje poznatih, ali šarmantnih mjesta regije Veneto

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!