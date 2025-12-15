Reinerov sin uhićen zbog ubojstva roditelja, otkriveni i novi detalji tragedije

Redatelj, glumac i aktivist Rob Reiner i njegova supruga, fotografkinja i producentica Michele Singer Reiner, pronađeni su mrtvi u svom domu. Njihova tijela pronađena su u nedjelju poslijepodne u obiteljskoj kući u četvrti Brentwood u Los Angelesu, a nekoliko sati kasnije, policija je uhitila njihovog sina, Nicka Reinera. Prema policijskim zapisima, 32-godišnji Nick priveden je u nedjelju navečer, a u ponedjeljak rano ujutro po američkom vremenu optužen je za ubojstvo. Određena mu je jamčevina od četiri milijuna dolara. Izvori iz policije potvrdili su za Los Angeles Times da su supružnici Reiner imali ozljede koje odgovaraju ubodnim ranama te da na imanju nisu pronađeni znakovi provale, što je usmjerilo istragu prema osobi bliskoj obitelji.

Uhićenje Nicka Reinera skrenulo je pažnju na njegovu dugogodišnju borbu s ovisnošću o drogama. Ta borba uključivala je i razdoblja beskućništva te, kako je sam priznao, više od 17 boravaka u raznim rehabilitacijskim centrima do svoje 22. godine. Svoju priču o odrastanju, ovisnosti i oporavku prenio je na platno u suradnji s ocem. Nick je bio koscenarist poluautobiografskog filma "Biti Charlie" iz 2015. godine, koji je režirao Rob Reiner. Film prati mladića čiji roditelji, zbog njegove ovisnosti, pribjegavaju mjerama poput prisilnog boravka u klinikama za odvikavanje.

Tijekom promocije filma, Rob Reiner je s bolom govorio o proživljenoj traumi. "Bilo je nevjerojatno teško prolaziti kroz sve to prvi put, sa svim bolnim i teškim usponima i padovima. Snimanje filma sve je to ponovno izvuklo na površinu", izjavio je tada redatelj. Priznao je i vlastite pogreške, kazavši kako su on i supruga trebali više slušati sina umjesto stručnjaka s diplomama koji su ih uvjeravali da je Nick lažljivac i manipulator. Michele je dodala: "Bili smo pod njihovim velikim utjecajem. Govorili bi nam da laže, da nas pokušava izmanipulirati. I mi smo im vjerovali." Sam Nick je u jednom intervjuu izjavio kako mu je "dojadilo" biti ovisnik te da se uspio vratiti normalnom životu u Los Angelesu, okružen obitelji.

Prema medijskim izvještajima, tijela je pronašla kći para, Romy, koja živi u susjedstvu. Ona je pozvala hitne službe, a policiji je navodno odmah rekla kako sumnja na člana obitelji kojeg je opisala kao "opasnog". Ta informacija, uz činjenicu da nije bilo znakova provale, usmjerila je istragu koja je dovela do uhićenja Nicka Reinera. Na mjesto događaja stigli su i obiteljski prijatelji, glumci Billy Crystal i Larry David. Odjel za pljačke i ubojstva policije Los Angelesa preuzeo je istragu, a područje oko kuće bilo je blokirano dok su istražitelji prikupljali dokaze.

Rob Reiner bio je istaknuta figura u Hollywoodu tijekom pet desetljeća. Sin komičara Carla Reinera, postao je poznat kao glumac u seriji "All in the Family", gdje je glumio Michaela "Meathead" Stivica. Značajan trag ostavio je i kao redatelj. Njegov opus uključuje filmove poput "Kad je Harry sreo Sally", "Princeza nevjesta", "Ostani uz mene", "Ovo je Spinal Tap" i dramu "Malo dobrih ljudi", za koju je bio nominiran za Oscara. Guverner Kalifornije Gavin Newsom izjavio je kako su Reinerovi filmovi "generacije učili kako vidjeti dobrotu i pravednost u drugima".

Osim filmske karijere, Reiner je bio i politički i društveni aktivist. Bio je suosnivač Američke zaklade za jednaka prava, organizacije koja se zalagala za legalizaciju istospolnih brakova u Kaliforniji, te je vodio inicijativu za programe ranog razvoja djece. Svoju drugu suprugu, Michele Singer, upoznao je na setu filma "Kad je Harry sreo Sally", a njihova veza navodno je utjecala na optimističniji kraj filma. Vjenčali su se 1989. godine i zajedno su imali troje djece: Jakea, Nicka i Romy. Michele je posljednjih godina radila kao producentica, surađujući sa suprugom na nekoliko projekata. Smrt para izazvala je brojne reakcije u Hollywoodu, a kolege i javne ličnosti izrazile su sućut.