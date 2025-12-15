Naši Portali
FBI IH RAZOTKRIO

Spriječen bombaški napad u Los Angelesu, četvero uhićeno: Planirali eksplozije na Novu godinu

Federal law enforcement and National Guard in Washington D.C.
DANIEL BECERRIL/REUTERS
VL
Autor
Marijana Hajdić Gospočić/ Hina
15.12.2025.
u 18:14

Četiri su osobe optužene za zavjeru i posjedovanje neregistrirane razorne naprave, prema tužbi podnesenoj američkom Okružnom sudu za Središnji okrug Kalifornije.

FBI je spriječio bombašku zavjeru usmjerenu na više ciljeva, uključujući imigracijske agente i vozila u Los Angelesu i okrugu Orange, objavila je u ponedjeljak državna odvjetnica Pam Bondi. "Front za oslobođenje otoka Turtle - krajnje lijeva, propalestinska, protuvladina i antikapitalistička grupa, spremala se za niz bombaških napada na više ciljeva u Kaliforniji na Novu godinu. Cilj grupe bili su i agenti, kao i vozila ICE-a", rekla je Bondi.

Četiri su osobe optužene za zavjeru i posjedovanje neregistrirane razorne naprave, prema tužbi podnesenoj američkom Okružnom sudu za Središnji okrug Kalifornije. Planom bombaškog napada predviđeno je da se na pet lokacija usmjerenih na dvije američke tvrtke točno u ponoć s prijelaza sa Stare godine na Novu godinu postave eksplozivne naprave na području Los Angelesa, stoji u izvješću. 
bomba eksplozije Nova godina FBI

