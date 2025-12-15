Kajtazi: Romi nemaju drugu državu osim Hrvatske

– Kada se zločin dogodi u romskom naselju, obrazac se ponavlja, dolaze kamere, traže se kolektivni uzroci, sugerira se šira krivnja, a cijela zajednica stavlja se pod povećalo. To nije borba protiv nasilja, to je dvostruki standard – rekao je saborski zastupnik Veljko Kajtazi komentirajući na konferenciji za novinare nedavno ubojstvo u Međimurju. Hrvatskoj treba dosljedna primjena postojećih zakona, a ne nova retorika koja dodatno stigmatizira Rome, dodao je i naglasio kako kolektivna krivnja nikada nije bila rješenje, već najbrži put prema daljnjoj stigmatizaciji. Država ima sustav, od policije, pravosuđa do centara za socijalnu skrb te preventivne i represivne mehanizme, pa ako negdje dolazi do propusta, cilj je jačati institucije i njihovu suradnju, a ne koristiti tragedije za političko pozicioniranje.

– Istupi kojima svjedočimo posljednjih dana nisu izraz političke snage, nego političke slabosti. Kada netko nema ozbiljan program, kontinuitet rada i vjerodostojnost, tada poseže za najjednostavnijim alatima – manipulacijom, strahom i stigmatizacijom najranjivijih – rekao je Kajtazi koji drži posebno opasnim kada se Romi prikazuju kao sigurnosni problem, njihov izabrani predstavnik pretvara se u metu, a cijela zajednica u simbol nestabilnosti. Upozorio je na, po njemu, problematičan govor koji dolazi od onih koji tvrde da u Hrvatskoj ne postoji segregacija, unatoč višegodišnjim izvješćima pučke pravobraniteljice, presudama međunarodnih sudova i mjerama koje sama država provodi.

– U isto vrijeme kada se dogodila ova strašna tragedija, u Hrvatskoj smo svjedočili i drugim teškim slučajevima, femicidima i brutalnom nasilju u sredinama s hrvatskom većinom. I svaki put, s pravom, fokus je bio na pojedincu, na sustavu i na propustima institucija. Nitko nije slao kamere u većinska hrvatska naselja niti je na temelju nacionalne ili vjerske pripadnosti pokušavao graditi priču o nasilju – rekao je Kajtazi i dodao da hrvatski Romi nemaju drugu državu. – Imaju samo Republiku Hrvatsku i njezine institucije – istaknuo je.