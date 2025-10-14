Naši Portali
GRAD PULA PROTIV DIVLJIH SVINJA

Odstrel divljih svinja i u Istri, gdje svakodnevno uništavaju imovinu

Uskoro počinje eutanazija svinja na farmi Sokolovac
Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Autor
Snježana Bičak
14.10.2025.
u 08:18

U Puli će se do 24. listopada odvijati odstrel divljih svinja svakog dana od 19 sati do ponoći pa građani tada moraju biti oprezniji

Ministar poljoprivrede David Vlajčić nedavno je najavio odstrel divljih svinja u Slavoniji kao mjeru s ciljem suzbijanja problema vezanih za pojavu bolesti afričke svinjske kuge među uzgajivačima svinja, no i na drugom kraju Hrvatske divlje svinje predstavljaju izazov koji se mora staviti pod kontrolu. Mještanima Istre one zadaju drugu vrstu problema. Policija se diljem Istarske županije suočava s naletima vozila na divljač tijekom čitave godine i pravo je čudo da, osim silne materijalne štete, nema i teže stradalih u prometu. Najčešće se vozači susreću s divljim svinjama koje već godinama obilaze naseljena područja bez ikakvog straha od ljudi. Dolaze do kuća, kampova, hotela, nerijetko prolaze uz ugostiteljske objekte, a nedavno je zabilježena i čitava obitelj divljih svinja u šetnji centrom Pule. Stoga ne čudi da Grad Pula do 24. listopada provodi odstrel divljači u određenim gradskim četvrtima u kojima se divlje svinje mogu najčešće vidjeti.

– U skladu s mjerama propisanim Programom zaštite divljači za područje Grada Pula započinje provedba Plana mjera za sprečavanje šteta od divljači. Zbog učestalih dojava građana o pojavi divljih svinja na području Dolinke, Marsova polja, Vidikovca te u okruženju Marine Veruda, Grad Pula nastavlja s provođenjem aktivnosti na izlučivanju divljači s nelovnih površina unutar područja posebne namjene. Cilj je provedbe tih mjera smanjenje brojnog stanja divljači, ponajprije divljih svinja, koje u posljednje vrijeme uznemiravaju stanovnike navedenih dijelova grada. Pojedinačno izlučivanje divljači provodit će se od ovoga tjedna do 24. listopada od 19 sati do 24 sata. Aktivnosti će se provoditi u suradnji s ovlaštenim stručnim službama, uz poštovanje svih sigurnosnih mjera, a građane molimo za razumijevanje i oprez tijekom tih aktivnosti te za poštovanje uputa nadležnih službi na terenu – najavili su iz Grada Pule.

Ovakve akcije provode nekoliko puta tijekom godine jer se populacija divljih svinja brzo oporavi. Osim u Puli, takve se akcije tijekom godine provode u drugim gradovima i općinama kako bi se smanjile štete na imovini građana, ali i vratio osjećaj sigurnosti mještanima koji se svakodnevno susreću s hordama divljih svinja koje ulaze u naselja u potrazi za hranom. Ove je godine, doznajemo, znatno povećan i odstrel divljih svinja na kvarnerskim otocima. I dok će se u Puli izlučivati divljač s nelovnih područja, u Slavoniji će se, podsjetimo, provesti potpuni odstrel na području Virovitičko-podravske, Požeško-slavonske i Brodsko-posavske županije kako bi se i time suzbio rizik od širenja bolesti koju ta vrsta divljači prenosi.

Ključne riječi
Afrička svinjska kuga Pula odstrel divlje svinje

