Odstrel divljih svinja i u Istri, gdje svakodnevno uništavaju imovinu

Ministar poljoprivrede David Vlajčić nedavno je najavio odstrel divljih svinja u Slavoniji kao mjeru s ciljem suzbijanja problema vezanih za pojavu bolesti afričke svinjske kuge među uzgajivačima svinja, no i na drugom kraju Hrvatske divlje svinje predstavljaju izazov koji se mora staviti pod kontrolu. Mještanima Istre one zadaju drugu vrstu problema. Policija se diljem Istarske županije suočava s naletima vozila na divljač tijekom čitave godine i pravo je čudo da, osim silne materijalne štete, nema i teže stradalih u prometu. Najčešće se vozači susreću s divljim svinjama koje već godinama obilaze naseljena područja bez ikakvog straha od ljudi. Dolaze do kuća, kampova, hotela, nerijetko prolaze uz ugostiteljske objekte, a nedavno je zabilježena i čitava obitelj divljih svinja u šetnji centrom Pule. Stoga ne čudi da Grad Pula do 24. listopada provodi odstrel divljači u određenim gradskim četvrtima u kojima se divlje svinje mogu najčešće vidjeti.

– U skladu s mjerama propisanim Programom zaštite divljači za područje Grada Pula započinje provedba Plana mjera za sprečavanje šteta od divljači. Zbog učestalih dojava građana o pojavi divljih svinja na području Dolinke, Marsova polja, Vidikovca te u okruženju Marine Veruda, Grad Pula nastavlja s provođenjem aktivnosti na izlučivanju divljači s nelovnih površina unutar područja posebne namjene. Cilj je provedbe tih mjera smanjenje brojnog stanja divljači, ponajprije divljih svinja, koje u posljednje vrijeme uznemiravaju stanovnike navedenih dijelova grada. Pojedinačno izlučivanje divljači provodit će se od ovoga tjedna do 24. listopada od 19 sati do 24 sata. Aktivnosti će se provoditi u suradnji s ovlaštenim stručnim službama, uz poštovanje svih sigurnosnih mjera, a građane molimo za razumijevanje i oprez tijekom tih aktivnosti te za poštovanje uputa nadležnih službi na terenu – najavili su iz Grada Pule.

Ovakve akcije provode nekoliko puta tijekom godine jer se populacija divljih svinja brzo oporavi. Osim u Puli, takve se akcije tijekom godine provode u drugim gradovima i općinama kako bi se smanjile štete na imovini građana, ali i vratio osjećaj sigurnosti mještanima koji se svakodnevno susreću s hordama divljih svinja koje ulaze u naselja u potrazi za hranom. Ove je godine, doznajemo, znatno povećan i odstrel divljih svinja na kvarnerskim otocima. I dok će se u Puli izlučivati divljač s nelovnih područja, u Slavoniji će se, podsjetimo, provesti potpuni odstrel na području Virovitičko-podravske, Požeško-slavonske i Brodsko-posavske županije kako bi se i time suzbio rizik od širenja bolesti koju ta vrsta divljači prenosi.