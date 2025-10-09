Dobili potpore, a sada ih moraju vratiti: 'Nude nam obročnu otplatu na pet godina, ali uz kamatu'

Neki su uzgajivači svinja ostali u čudu kada su doznali da će morati vratiti novac od potpore koje su im isplaćene u prosincu 2023. kao naknada za izgubljenu dobit zbog bolesti afričke svinjske kuge. Kao da borba s opakom bolešću sama po sebi nije dovoljna, sada će još zbog birokratske pogreške morati vratiti novac koji su već potrošili.



Za objašnjenje smo se obratili Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, iz koje su nam odgovorili kako su na adrese 69 poljoprivrednika poslali odluke o povratu sredstava isplaćenih u prosincu 2023. na temelju Pravilnika o provedbi Programa potpore za očuvanje proizvodnje prasadi na području zone ograničenja zbog izbijanja afričke svinjske kuge. Kako navode, razlog traženja povrata je neopravdano plaćanje utvrđeno tijekom naknadne kontrole isplaćenih potpora. Naime, Agencija za plaćanja dužna je postupiti u skladu s člankom 144. Zakona o poljoprivredi i člankom 12. Pravilnika te u slučaju svih neopravdanih plaćanja, a između ostalog i u slučaju administrativne pogreške nadležnog tijela utvrđene naknadnom administrativnom kontrolom i/ili kontrolom na terenu nastale prilikom odobravanja ili isplate potpore, izdati odluke o povratu. Ističu kako je zbog velikog broja potpora koje su se obrađivale i isplaćivale krajem 2023. došlo do administrativne pogreške prilikom izračuna kojim u obzir nije uzeto ograničenje iznosa potpore propisano Uredbom Komisije EU o de minimis potporama primarnim proizvođačima u poljoprivrednom sektoru.