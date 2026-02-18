Hrebakov ultimatum Plenkoviću: Tri scenarija za rasplet krize vladajuće koalicije

Stanje u vladajućoj koaliciji ipak nije tako idilično kakvim ga je nakon sastanka u utorak pokušao prikazati HDZ-ov Branko Bačić, usprkos prijetnjama HSLS-a da će napustiti koaliciju ako se svi u njoj ne "resetiraju i prestanu s ustašovanjem". Predsjednik HSLS-a Dario Hrebak danas je, naime, u intervjuu za N1 televiziju potvrdio da će HSLS u petak u Saboru dati ruke za imenovanje novog ministra rada i socijale Alena Ružića, no premijeru Andreju Plenkoviću dao je rok od 30 dana u kojem ima osigurati da će se koalicija "držati programa Vlade, bez Josipa Dabre". U protivnom, HSLS će, kaže, 31. dana napustiti parlamentarnu većinu.

Hrebak bi Dabrinu ispriku

Nešto kasnije u intervjuu dopustio je mogućnost i da se Dabro ispriča, ali i kazao kako ne vjeruje da će se to dogoditi. Istodobno se potrudio dodatno umanjiti šanse za tu ispriku, nazivajući Dabru glupim desničarom, uz konstataciju da "samo idioti radikalni desničari mogu ugroziti svetost Domovinskog rata i napraviti ovakvu reputacijsku štetu da nam čak i strani veleposlanici počinju govoriti da ovo nije normalno". Iz Domovinskog pokreta uzvratio mu je Stipo Mlinarić porukom kako bi se Hrebak trebao "ispričati četvorici heroja Domovinskog rata", zastupnicima DP-a koji su branili Hrvatsku pa je jasno da je koalicija daleko od stabilnosti o kojoj su samo dan ranije govorili HDZ-ovci.

Pitanje na koje zasad nema jasnog odgovora je kako se uopće ova situacija može rasplesti, a budući da je 30-dnevni rok koji je Hrebak dao Plenkoviću da pronađe rješenje poprilično dug, scenarija je više, baš kao i interesa koji otpočetka pokreću ovu, svjetonazorski raznoliku koaliciju. Najjednostavnije rješenje bilo bi da se Dabro jednostavno ispriča za svoje pokladno pjevanje Anti Paveliću, no jasno je kako bi to ovom DP-ovu zastupniku, ujedno i glavnom tajniku stranke, bilo poprilično poniženje nakon svega što je o njemu rečeno. Jednako tako, ne odluči li se Dabro sam izmaknuti iz priče, teško da će se ga odreći njegova stranka. DP-u je praktički nemoguće odreći se Dabre zbog "ustašovanja" u okolnostima u kojima se i HDZ pomaknuo dobrano udesno i time kompletnu desnicu natjerao na dodatno zaoštravanje retorike.

S druge strane, teško bi bilo zamisliti da se HDZ sada, nakon mjeseci šurovanja s Thompsonom i teza o "histeriziranju ljevice o izmišljenoj ustašizaciji", odjednom odluči vratiti na centar i pokušati presložiti većinu u Saboru, bez DP-a, a uz pomoć novih ruku s lijevoliberalnog spektra i, voljom DP-a, iz koalicije isključenog SDSS-a. O tome se naveliko spekuliralo u političkim kuloarima, uključujući i one u vladajućim strankama. U prilog takvom rješenju govorili su i naši izvori iz HNS-a, koji su nas uvjeravali da bez HSLS-a ni njih više ne treba očekivati u redovima saborske većine. "Ako ide HSLS, idemo svi i predstoje nam izbori", kazao nam je izvor iz HNS-a, uvjeren da bi u takvoj konstelaciji u pitanje došla i podrška manjinskih zastupnika novoj većini. Napomenuo je, ipak, kako vjeruje premijeru i kako je siguran da će Plenković, koji je dok se odvija ova kriza na summitu o umjetnoj inteligenciji u New Delhiju, naći neko rješenje. U svakom slučaju, tvrdi kako na odanost HNS-a HDZ može računati samo ako će parlamentarna većina i Vlada biti liberalnija, nikako desnija nego do sada.

Ako je vjerovati ovim najavama, jasno je kako parlamentarnu većinu nakon odlaska HSLS-a HDZ neće moći pokrpati rukama DOMiNO-a i drugih desnijih stranaka i zastupnika pa mu preostaje da dvije HSLS-ove ruke, ostane li Hrebak pri svome, pokuša nadomjestiti "pecanjem" među liberalnim opcijama i nezavisnim zastupnicima u oporbi. Među manjim centrističkim opcijama telefoni su danas "radili". Nakon što je IDS pozvao liberalne, građanske i demokratske političke aktere na proces ujedinjenja pogotovo. I dok neki iz tih istih centrističkih opcija taj poziv "čitaju" kao pripremu terena za sprečavanje novih izbora i kao spremnost za ulazak u vladajuću većinu, neki poručuju da od toga nema ništa.

– Stranke centra sklonije su novim izborima. To bi bilo najpoštenije u cijeloj ovoj situaciji. Politika ne bi trebala počivati na ucjenama, a to je trenutačno slučaj. Na izbore, staviti ime, prezime i svoj rezultat pred birače. To je najpoštenije, ne treba se toga bojati – kazao je naš izvor iz jedne centrističke opcije.

O još jednom pokušaju okrupnjavanja na centru i ranije smo pisali, no u tom su se kontekstu uz HSLS prije nekoliko tjedana spominjale riječka gradonačelnica Iva Rinčić i Marija Selak Raspudić. Činilo se tada da ovi razgovori idu u dobrom smjeru, no danas je iznenadio Nino Raspudić koji, čini se, ni minimalno ne vjeruje u iskrenost najava Darija Hrebaka.

– Ja sam studirao filozofiju, prošao sam dosta teorije, mislio sam da je liberalizam nešto drugo, a sad od našeg Johna Lockea iz Bjelovara saznajem da je liberalizam ideologija gdje se jednom godišnje nešto malo uvrijedite, a onda nakon par dana prijeđete preko toga kao da ništa nije bilo. Zajedno će u petak izglasati ministra, sve je to jedna nedostojna lakrdija – narugao se Raspudić Hrebaku pa se postavlja pitanje je li se o tome što će reći konzultirao sa suprugom i znači li to da je savez između Marije Selak Raspudić i HSLS-a propao i prije nego što je dogovoren.

Moguće rješenje za HDZ bi, dakako, bili i prijevremeni izbori, na koje se nikom ne žuri, ali ako se dogode, HDZ bi u ovom trenutku vjerojatno bio i najspremniji za njih. Takvu opciju, međutim, nitko iz ove stranke zasad ne spominje. Umjesto stranačkog šefa, poziciju HDZ-a danas je objašnjavao ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, koji je također pokušao umanjiti ozbiljnost Hrebakovih prijetnji.

– Razumijem da manji partner nešto kaže u afektu, da ga se čuje – rekao je Božinović, uvjeren da bi Hrebak trebao biti zadovoljan time što je koalicija jednodušno osudila Dabrino veličanje Pavelića. Ponavlja i kako je jasan stav partnera po pitanju totalitarnih režima, u ovom slučaju ustaškog pokreta i NDH, i tu, kaže nema zadrške.

– Svi to osuđujemo. Vidim da je to na svoj način ocijenio i predsjednik Domovinskog pokreta. Iako HSLS nije bio na tom sastanku, ne vidim da tu postoji neka razlika – rekao je Božinović.

Ovdje treba napomenuti i kako su se, zbokoalicijskih potresa, ali još i prije njih, poprilično primirili i HDZ-ovi redovi, u kojima se također čeka što će odlučiti "šef". Suvišno je i spominjati da u ovakvoj situaciji ne treba očekivati nikakve udarce prema Plenkoviću iz HDZ-ovih redova jer se na rušenju vlastite vlade HDZ jednom opekao i teško da će to ikad više ponoviti.

Politički analitičar Dragan Bagić stava je da Vlada najnovije potrese može preživjeti, da za to ima dovoljno manevarskog prostora, ali i vremena s obzirom na to da je rok od 30 dana dovoljno dug za povlačenje različitih poteza i manevara. Više je mogućih scenarija, smatra Bagić, od toga da Dabro reterira do mikro preslagivanja većine. Moguć je scenarij, procjenjuje, da premijer, ako HSLS izađe iz koalicije, te dvije ruke nadomjesti među saborskim zastupnicima iako taj scenarij, ističe, u ovom trenutku nije onaj koji bi odgovarao Plenkoviću, a ni Hrebaku. Kada bi se tako nešto ipak dogodilo, onda bi to, kazao je, značilo da je Hrebak imao neke dogovore s nekim političkim akterima na centru da se formira neka nova opcija.

– Iznenadila bi me takva vrsta rizika toliko dugo prije izbora. To bi bio jedan novum da netko izađe dvije godine prije izbora iz vladajuće koalicije i izgubi sve benefite – kazao je Bagić. S druge strane naglašava i kako je Hrebak morao reagirati na Dabru jer su u zadnjih pola godine puno toga opravdavali i prešutjeli i pokazali se kao partneri koji puno trpe da bi zadržali poziciju. Njegov dojam je da je događaj u kojem je Dabro glavna figura bio svjesni potez Domovinskog pokreta, planiran ili poluplaniran, koji je za cilj imao zaustaviti upliv HDZ-a u biračko tijelo DP-a i ostalih desnih stranaka.

– Način na koji su to odlučili napraviti je najblesaviji, a Plenkoviću su napravili dva problema – problem s HSLS-om, a s druge strane, potezom Dabre doveden je u pitanje cijeli narativ koji je Plenković od ljeta imao vezano uz Thompsona, 'Za dom spremni', Bojnu Čavoglave... Ovo dobrim dijelom demantira teoriju da ljevica širi histeriju i u tom smislu dovodi Plenkovića u jednu neugodnu poziciju, tako da je ovo dvostruki udar Dabre, a možda i DP-a kao koalicijskog partnera – rekao je Bagić.

Što je tu drukčije

Na pitanje što je to točno Dabro napravio drukčije od ministra Anušića, koji je priznao da je rekao Za dom spremni na koncertu, ili od Mira Bulja koji je u Saboru rekao Za dom spremni, ili od šefa Sabora koji nije sankcionirao vikanje Za dom spremni u Saboru, Bagić kaže da je drugačije to što je Dabro svojim postupkom srušio tezu i koncept o dvostrukim konotacijama na koju su igrali i Anušić i Miro Bulj.

Bagić smatra i kako se Plenković može, unatoč svemu, i dalje vratiti u centar. – On se nije odmaknuo sadržajno, retorički od tog centra i to je ono što treba razumjeti. Dakle, on je opravdavao samo bojnu Čavoglave, ništa više. I to je opravdavao argumentima koji drže vodu. Rekao je da to nitko nije u 30 godina zabranio i da je svatko mogao podići tužbu Ustavnom sudu i tražiti zabranu – kazao je Bagić. Na pitanje ne vodi li takva relativizacija i priče o dvostrukoj konotaciji upravo do toga da se počnu pjevati i pjesme koje veličaju Pavelića, rekao je da se Plenković držao vrlo disciplinirano i higijenski da osobno svojim izjavama i potezima ne ode u tom smjeru.