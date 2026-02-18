Naši Portali
ISTRAŽIVANJE

Zvijezda, Vegeta i Dukat najjači nacionalni brendovi

Autor
Jolanda Rak Šajn
18.02.2026.
u 19:27

Ne samo da lokalni brendovi pokazuju otpornost i ostaju konkurentni, oni i u turbulentnim vremenima prepoznaju prilike za rast i širenje

U razdoblju raslojavanja tržišta, rasta diskontnih trgovaca i sve veće prevlasti trgovačkih robnih marki, najjači brendovi u Adria regiji zadržavaju svoje pozicije. U Hrvatskoj se ta snaga očituje putem dominacije domaćih "institucija" poput Zvijezde, Vegete i Dukata, koji suvereno drže sam vrh nacionalne ljestvice, pokazalo je istraživanje Valicon Top Brends u suradnji s magazinom Ja Trgovac.

Ne samo da lokalni brendovi pokazuju otpornost i ostaju konkurentni, oni i u turbulentnim vremenima prepoznaju prilike za rast i širenje. Hrvatski potrošači pritom pokazuju iznimnu lojalnost lokalnim i tradicionalnim imenima ostavljajući domaćima čak 18 od prvih 25 vodećih pozicija. U Top 10 u kategoriji osnovnih namirnica, uza Zvijezdu, Vegetu i Dukat, otpornost u srazu s globalnim divovima pokazali su i Zdenka (4.) i 'z bregov (5.) u mliječnom segmentu, dok Violeta (6.) u kategoriji higijene nadmašuje globalne lidere poput Ariela. Gavrilović (7.) i Ledo (8.) ostaju "heritage" simboli nezamjenjivi novim generacijama, a Cedevita (9.) drži status rituala pozicionirana ispred jedine globalne marke u samom vrhu, Coca-Cole (10. mjesto).

U kategoriji voda suvereno vladaju Jamnica i Jana, dok u segmentima poput kave, pašteta ili kućnog pekarstva uz Di-go kvasac, tradicija i dalje pobjeđuje globalne trendove. Jedini globalni brendovi u tom društvu su Milka i članovi grupacije Ferrero – ponajprije Kinder i Nutella, koji se nalaze u samom vrhu, dok znatnu prisutnost ostvaruje i Barilla, koju smo prisvojili gotovo kao "domaći" brend. Regionalni šampioni su pak Argeta, Vegeta i Smoki. Argeta (6.) preuzela je primat nad cijelom kategorijom namaza, Smoki je na regionalnoj razini postao sinonim za flips i zasjeo na 4. mjesto regionalne ljestvice, dok je Vegeta prerasla kategoriju začina i postala najjači hrvatski brend u regiji na visokom 5. mjestu. Prva tri mjesta regionalne ljestvice TOP 100 čine pak Coca-Cola, Milka i Kinder, a među 10 najjačih su još Plazma, Nivea, Ariel i Nutella.

– U svijetu opreznih kupaca i "smart shopper" mentaliteta imperativ za svaki brend postaje postizanje statusa nezamjenjivosti. Cilj više nije samo završiti u košarici, nego biti proizvod koji kupac aktivno traži i očekuje. Uvođenje jeftinijih B-brendova dugoročno često narušava snagu glavnog brenda, dok održiva strategija leži u opravdavanju cijene putem kvalitete, emocije, inovacije i jasnih prepoznatljivih elemenata brenda – kazali su iz Ja Trgovca.
