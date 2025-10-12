Naši Portali
POTVRDIO DRŽAVNI TAJNIK

Ulagači odustali od velikog ulaganja na Banovini. Novac odlazi u Španjolsku i Sloveniju

Koprivnica: Proizvodnja konzumnih jaja na peradarskoj farmi Samita Komerc
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
12.10.2025.
u 15:45

Projekt izgradnje velikih peradarskih farmi, koji je trebao biti dio obnove i razvoja Banovine nakon potresa, nije odobren jer nije zadovoljio ekološke uvjete

Zbog afričke svinjske kuge, koja i dalje brine svinjogojce na istoku zemlje, uvedene su nove mjere – zabrane kulenijada i konzumacije svinjetine na otvorenom, unatoč tradiciji Slavonije. O tim ograničenjima i problemima vinogradara govorio je za HRT državni tajnik Tugomir Majdak. Ipak, novih žarišta nema, a bolest je pod kontrolom.

- Bolest se ograničava u onim okvirima da nema tako velikog širenja kao što je to bilo tijekom ljetnih mjeseci. Nova naredba je ustupila na snagu, ograničava mogućnost održavanja manifestacija gdje se izlažu suhomesnati proizvodi i proizvodi od svinja i prerađevina od svinja u pet slavonskih županija, ali isto tako i u drugim županijama, rekao je Majdak.

Zabranjeno je premještanje svinja unutar definiranih zona, što je jedna od ključnih preventivnih mjera protiv afričke svinjske kuge. Cilj je maksimalno suzbiti širenje bolesti prije zimskih mjeseci. U tom okviru provodi se i intenzivan odstrel divljih svinja, iako je riječ o zahtjevnom zadatku za lovce. Podaci pokazuju da se akcije provode svakodnevno, no zaraza među divljim svinjama i dalje je visoka.

- Pojavom bolesti tu je ljudski faktor iznimno važan, odnosno svijest samih proizvođača da poštuju mjere, istaknuo je Majdak.

Na udaru je i vinova loza. - Sve je učestaliji problem zlatne žutice vino loze odnosno fitoplazme. Izuzetno su velike štete ukoliko dođe do zaraženosti vinograda na pojedinom području nažalost se cijeli vinograd mora raskrčiti, objasnio je Majdak za HRT

Tijekom cijele godine potrebno je pratiti zdravstveno stanje vinograda i preventivno djelovati, jer se zaraza širi s napuštenih i neodržavanih nasada. Glavni prijenosnici su cvrčci, koji sa zaraženih biljaka sišu sok i prenose ga na zdrave, pojasnio je Majdak. Budući da se bolest širi do korijena, zaražene loze treba potpuno iskrčiti kako bi se spriječilo daljnje širenje.

Projekt izgradnje velikih peradarskih farmi, koji je trebao biti dio obnove i razvoja Banovine nakon potresa, nije odobren jer nije zadovoljio ekološke uvjete. - Ministarstvo nije u tom dijelu imalo jurisdikcije na način da nešto može zabraniti na građevinskom zemljištu. Te investicije su bile planirane na građevinskim zemljištu i to je domena Ministarstva graditeljstva i Ministarstva zaštite okoliša. Prema dostupnim informacijama ti projekti su dobili određene okolišne dozvole, ali zbog odluka jedinica lokalne samouprave ti projekti su zamrznuti, kaže Majdak.

Velika investicija od oko 500 milijuna eura, koja je trebala pokrenuti peradarsku proizvodnju na Banovini, na kraju je otišla izvan Hrvatske. - Dobili smo od investitora, koji je planirao graditi u Hrvatskoj, informaciju da oni premještaju investiciju u Španjolsku. Nastavljaju po njihovim planovima i investiciju u Sloveniji, istaknuo je.

peradarstvo Afrička svinjska kuga

