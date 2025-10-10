Naši Portali
SPRIJEČITI ŠIRENJE

Ministar Vlajčić najavio potpuni odstrel divljih svinja u cijeloj Slavoniji

Sokolovac: Kreće eutanazija svinja, uvode se novi sigurnosni protokoli
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
1/5
Autor
Vedran Balen
10.10.2025.
u 16:13

Zbog afričke svinjske kuge država uvodi radikalne mjere i novi program pomoći od 20 milijuna eura

Ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić u petak je u Slavoniji najavio donošenje naredbe o potpunom odstrelu divljih svinja u lovištima triju županija zbog afričke svinjske kuge te novi program potpore svinjogojcima vrijedan 20 milijuna eura. U sklopu aktivnosti Nacionalnog kriznog stožera za kontrolu i suzbijanje afričke svinjske kuge Vlajčić je održao odvojene sastanke s predstavnicima lokalnih vlasti u županijama najizloženijim riziku od širenja bolesti - Virovitičko-podravskoj, Požeško-slavonskoj te Brodsko-posavskoj. Kako je istaknuo, mjerom potpunog odstrela svih divljih svinja stvorit će se tampon zona radi sprječavanja prelaska virusa na nova područja.

- Svrha svih mjera je zaštititi zdrava svinjogojska gospodarstva i pomoći im da prebrode krizu - rekao je ministar, dodavši da se borba protiv ASK-a vodi koordinirano uz sudjelovanje Ministarstva, Uprave za veterinarstvo, Državnog inspektorata, ovlaštenih veterinara i lovačkih društava.

Dosad je u Hrvatskoj eutanazirano između 55 i 56 tisuća svinja, što je oko šest posto ukupnog fonda. Lani je u Vukovarsko-srijemskoj i Osječko-baranjskoj županiji eutanazirano više od 15 tisuća grla. - Paralelno s tom naredbom, bit će objavljena i naredba koja će urediti održavanje manifestacija i događaja, koja će postaviti nova pravila s obzirom na novu epidemiološku situaciju - poručio je Vlajčić.

Vlada i Ministarstvo podupiru svinjogojce kroz četiri programa pomoći, a uskoro slijedi i peti namijenjen jačanju biosigurnosnih mjera, posebice na manjim gospodarstvima do 50 svinja. Ukupna godišnja izdvajanja iznose oko 20 milijuna eura. Planirana je i repopulacija stočnog fonda kroz ulaganja od 1,33 milijarde eura do 2030. godine u svinjogojstvo, govedarstvo, ovčarstvo i kozarstvo.

Govoreći o najavama mogućeg smanjenja EU-ovih poticaja za razdoblje 2028. 2034., ministar je poručio da je riječ tek o početnom prijedlogu Europske komisije o kojem će se raspravljati najmanje dvije godine. - Hrvatska će štititi svoje strateške interese i osigurati da poljoprivreda ostane snažno financirana i iz europskih i iz nacionalnih izvora - najavio je Vlajčić. Ministarstvo poručuje kako su sve mjere usmjerene očuvanju domaće proizvodnje i stabilnosti svinjogojskog sektora.
Sokolovac: Kreće eutanazija svinja, uvode se novi sigurnosni protokoli
Ključne riječi
Svinje Afrička svinjska kuga svinjogojci David Vlajčić

Komentara 2

Pogledaj Sve
Taoci 1 čovjeka
Taoci 1 čovjeka
17:02 10.10.2025.

oće tko i po zagrebu tako ? možda ukokaju i nekog iz vlasti

TO
tomislav10
16:39 10.10.2025.

To su trebali napraviti na samom početku kad se pojavila svinjska kuga, a ne izmišljati unutarnje i vanjske neprijatelje.

