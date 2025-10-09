Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 144
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SANKCIJE SRBIJI
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
UŽAS U PULI

Djevojka pala s kata Centra za rehabilitaciju, bori se za život: Ministarstvo najavilo inspekciju

Hitna pomoć, Ilustracija
Milan Sabic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
09.10.2025.
u 15:59

Prema priopćenju PU istarske, nesreća se dogodila nešto prije 7 sati, a dosad provedenim izvidima nisu utvrđeni elementi kaznenog djela

U ranim jutarnjim satima jučer se u Santorijevoj ulici u Puli, u Centru za rehabilitaciju na Gregovici, dogodila teška nesreća. Kako piše Glas Istre, mlađa ženska osoba pronađena je teško ozlijeđena izvan zgrade Centra. Iz Opće bolnice Pula potvrdili su da je djevojka primljena nešto nakon 8 sati u teškom općem stanju te je odmah upućena na hitnu operaciju. Ravnatelj bolnice dr. Andrej Angelini rekao je da joj je život ugrožen.

Prema priopćenju PU istarske, nesreća se dogodila nešto prije 7 sati, a dosad provedenim izvidima nisu utvrđeni elementi kaznenog djela. Policija je obavila očevid, a istraga okolnosti i mogućih propusta je u tijeku. Za Istarski.hr oglasilo se i Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, koje je potvrdilo da je korisnica pala s prvog kata objekta i zadobila višestruke prijelome. Ministarstvo je najavilo inspekcijski nadzor u Centru.

Ravnateljica ustanove Melanie Andrić Vurušić izrazila je žaljenje zbog nesreće i navela da su djelatnici odmah pozvali hitnu pomoć i policiju, a korisnicima je pružena psihološka podrška.
Na snazi stroga pravila za uplate novca: Pogreška bi vas mogla skupo stajati, ovo su novosti
Ključne riječi
Centar za rehabilitaciju PU istarska nesreća Pula

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još