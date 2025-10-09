Djevojka pala s kata Centra za rehabilitaciju, bori se za život: Ministarstvo najavilo inspekciju

U ranim jutarnjim satima jučer se u Santorijevoj ulici u Puli, u Centru za rehabilitaciju na Gregovici, dogodila teška nesreća. Kako piše Glas Istre, mlađa ženska osoba pronađena je teško ozlijeđena izvan zgrade Centra. Iz Opće bolnice Pula potvrdili su da je djevojka primljena nešto nakon 8 sati u teškom općem stanju te je odmah upućena na hitnu operaciju. Ravnatelj bolnice dr. Andrej Angelini rekao je da joj je život ugrožen.

Prema priopćenju PU istarske, nesreća se dogodila nešto prije 7 sati, a dosad provedenim izvidima nisu utvrđeni elementi kaznenog djela. Policija je obavila očevid, a istraga okolnosti i mogućih propusta je u tijeku. Za Istarski.hr oglasilo se i Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, koje je potvrdilo da je korisnica pala s prvog kata objekta i zadobila višestruke prijelome. Ministarstvo je najavilo inspekcijski nadzor u Centru.

Ravnateljica ustanove Melanie Andrić Vurušić izrazila je žaljenje zbog nesreće i navela da su djelatnici odmah pozvali hitnu pomoć i policiju, a korisnicima je pružena psihološka podrška.