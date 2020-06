'Odlaskom u samoizolaciju Plenković je mogao privatizirati kampanju, to bi bio pravi mali spektakl'

Svega tjedan dana prije parlamentarnih izbora, analitičar Mate Mijić porazgovarao je u studiju Večernjeg TV s novinarkom Ivom Boban Valečić o vođenju kampanje HDZ-a iz dnevnog boravka, Nacionalnom stožeru, ali i odazivu birača na predstojeće izbore.

Sinoć smo imali priliku vidjeti rezultate HRejtinga za 8., 9. i 10. jedinicu. U 8. standardno - očekuje se vodstvo SDP-a, ali se čini da HDZ osvaja jedan mandat više nego prije. Je li to iznenađenje?

Cijelo istraživanje je za HDZ prilično dobro, ali u realnosti ipak očekuju nešto manje mandata, pogotovo jer je istraživanje provedeno prije dogadaja u Zadru, kada je premijer bio u kontaktu sa zaraženim osobama. Moguće je da će HDZ zbog cijele rasprave oko samoizolacije i potrebe za samim događajem izgubiti još ponešto glasova. Moje mišljenje je da su oni u silaznom trenudu i samo je pitanje gdje će zaustaviti.

Puno je povika na premijera jer nije otišao u samoizolaciju nakon događaja u Zadru. Je li on pogriješio?

Rekao bih da je premijer pogriješio i ne iz zdravstvenog aspekta, treba vjerovati ljudima koji govore da nije bio dovoljno dugo u kontaktu sa zaraženima i tu ja ne sporim njihovu stručnost. No percepcija je sve, ne izlaze samo epidemilozi koji znaju točnu definiciju bliskog kontakta, izlazi i narod i svi mi obični ljudi, i ta HDZ-ova poruka da je Hrvatska sigurna, ne rezonira najbolje s ljudima u posljednje vrijeme. Osim toga, jedna od njihovih ključnih poruka da nitko nije nedodirljiv iz preizborne kampanje, gdje se osvrnuo na afere koje su bile aktualne, čini mi se da će kod hrvatskih birača biti poruka da ipak ima nedodirljivih - fotograf mora u samoizolaciju, premijer ne mora, ljudi moraju imati maske, što ce se mozda i kažnjavati, on uredno ne nosi masku. Moj dojam je da generalno velika većina ljudi smatra kako drugačija pravila vrijede za državni vrh, sto će im se sigurno obiti o glavu.

VIDEO Mijić o premijeru: 'Trebao je u samoizolaciju i voditi kampanju iz svog dnevnog boravka'

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ja da sam vodio tu kampanju, definitivno bih natjerao premijera da ode u samoizolaciju jer je time mogao u potpunosti preokrenuti kampanju i praktički je privatizirati. To bi bio pravi mali spektakl, država se mogla voditi iz njegovog dnevnog boravka, gdje mu dolaze članovi stožera na raport, pa ga zovne malo Angela Merkel, pita malo o njegovom zdravlju, a on kaže kako ništa ne prepušta slučaju. Tu se mogao stvoriti dojam da je riječ o odgovornom čovjeku koji drži situaciju pod kontrolom, a ovako to izgleda kao da ne zna voditi kampanju tj. da ju vodi konvencionalno, onako HDZ-ovski gdje ide po terenu i rukuje se sa svima, a sada više ni to ne može pa valjda maše iz daljine. takva kampanja u ovim posebnim epidemiološkim uvjetima gubi na efektnosti kakvu je možda mogla imati, a poruke više ne rezoniraju onako dobro kako su prije rezonirale.

Čini se da u HDZ-u baš suprotno tumače cijelu situaciju. Kažu o ovim povicima da ga oporba samo želi maknuti iz političke arene na neko vrijeme. Koliko je zapravo važna fizička prisutnost premijera u samoj kampanji?

On u ovakvoj kampanji sad ovisi o medijima koji će prenijeti njegove susrete i događaje na terenu. Mislim da se propustilo učiniti kampanju potpuno neočekivanom i nekonvencionalnom. Bog mu je dao šansu da potpuno preokrene kampanju, on je to odlučio ignorirati i igrati na ono sto oni smatraju sigurnim, ali bojim se da će se to ispostaviti da takvom kampanjom ne mogu doći do željenog rezultata.

Možda je procjena da premijer ne bi mogao biti toliko uvjerljiv na planiram sučeljavanjima ako bi ih radio putem Skyepa.

Pitanje je i to, samo što mi ni ne znamo kako i u kojem formatu će se održati ta sučeljavanja. Istina, u sučeljavanjima ne bi možda bio toliko uvjerljiv, ali je pitanje koliko bi ta sučeljavanja uopće bila značajna, kada cijela nacija očekuje njegovo obraćanje iz dnevnog boravka te gdje bi se sve vrtilo oko njega i on bi kontrolirao cijelu situaciju. Čovjek bi mogao pokazati ljudima kako upravljati državom u krizi, onako kao Big Brotheru i tu mislim da je propustio veliku priliku.

U trenutku smo s puno nepoznanica - raste broj zaraženih, bliže nam se izbori te neki čak i traže njegovu odgodu. Može li to sve dovesti do toga da se pitamo koliko su uopće izbori legitimni ako odaziv padne na nekih 20-30 posto?

Smatram kako odaziv birača neće toliko drastično pasti da bismo mogli reći 'Pa čekaj malo, ovaj Sabor nema više nikakav legimitet'. Ne znamo kako će ljudi primiti ove uzlazne trendove novozaraženih. Ono što je Plenković mogao napraviti, a bojim se da je propustio, je to da je mogao poslati poruku 'Ja se bavim ljudima i vašim zdravljem, ja se ne bavim svojom kampanjom, ona mi je sporedna'. Tu bi ljudi možda ljudi dobili dodatnu sigurnost zbog koje bi izašli na izbore, a ovako mi situacija izgleda kao da je izvan kontrole, a to bi moglo odgovoriti ljude od toga da izađu na izbore.

Javnost sumnja uopće u iskrenost Nacionalnog stožera i epidemiologa, a smatra se da je cijela stvar ispolitizirana. Je li Vlada pogriješila kada je cijelu priču prepustila Nacionalnom stožeru, u kojem su ipak ministri, umjesto instituciji poput HZJZ-a?

Moramo gledati u kojim se okolnostima stvari odvijaju. Dok imate karantenu i pojačan rad policije, jasno je da ministar unutarnjih poslova mora biti dio Nacionalnog stožera. Nakon sto su mjere olabavile, sigurno se trebalo preseliti priču na Hrvatski zavod za javno zdravstvo, a Stožer reaktivirati samo onda kada bi MUP imao posla. Ovako mi se čini da se samo čekalo kada će se ponovno održati neka velika pompozna pressica, a stvoren je dojam u javnosti da se to zloupotrebljava. Ja nisam siguran da je inicijalna namjera bila zloupotrebljavati Nacionalni stožer jer ipak su političari ti koji provode odluke. Stručnjaci mogu imati velika znanja o nečemu, ali oni ipak nemaju demokratski legimitet, dok su političari ti koji su pri vrhu vertikale te od njih se zapovijedi spuštaju prema dolje, a stručnjaci su ti koji mogu davati savjete.

Veliki intervju Andreja Plenkovića za Večernji TV

Čuju se čak i ideje da bi se trebalo uvesti neko novo tijelo. Nedavno je u studiju iz SDP-a gostovala gospođa Posavec Krivec koja je predložila upravo to. Je li takvo nešto uopće moguće?

Ali, ako u novom tijelu nema političara, tko bi provodio te odluke? I kako oni mogu jamčiti da će političari u kampanji provoditi odluke koje to tijelo odluči? U stvaranju takvog tijela ne postoji samo odgovornost za zdravlje, već i politička odgovornost. HDZ je tu mislio da će biti nagrađen, a čak bi mogao biti i kažnjen. Mislim da je SDP-u žao što nisu bili ni na koji način uključeni, a što je HDZ jedini profitirao od te cijele situacije, pa sad plasiraju ovakvu ideju. Kada bi bio napravljeno novo tijelo s SDP-ovim strucnjacima, mislim da ne bi bilo nikakve razlike između onoga oni provode i toga što radi HDZ.

Rekli smo da je moguć pad HDZ-a zbog događaja u Zadru. Tko bi mogao profitirati od toga?

Ono što je bilo u Zadru smatram klasičnim poslovnim potezom koji je služio reanimaciji našeg turizma. Ono što je meni tu čudno je to što nisu bile provođene strože mjere. Sama ideja nije loša, a isti ti ljudi koji kritiziraju tu ideju, da se ništa nije pokušalo napraviti prije turističke sezone, rekli bi da je turizam pušten niz vodu.

Kad se nešto napravi u nepredviđenim okolnostima, to uvijek može ići u dva smjera - može ispasti briljantno, a može ispasti i fijasko, no uvijek morate napraviti sve da bi se osiguralo da to bude briljantan potez. Bojim se da se, zbog nedovoljnog fokusa na određenu razinu mjera, puno toga prepustilo slučaju, zbog čega je i ispalo loše. Dio naše javnosti kritizira i Novaka Đokovića, što mi nije jasno jer nije on kriv što nikakakve mjere nisu provođene.

Ipak bi u ovoj situaciji mogao profitirati Restart, ali je pitanje do koje mjere jer nemojmo zaboraviti da su četiri godine bili jalova oporba, neki nositelji lista su već bili u Milanovićevoj Vladi koja se nije pokazala baš i najboljom, s puno starih lica i potrošenih kadrova. Da su stavili neke nove ljude na liste, možda bi i mogli profitirati na HDZ-ovim greškama. Baš zbog njihove infrastrukture smatram kako imaju taj određeni stakleni strop koji će teško probiti. Meni se čini da su veći prostor od očekivane možda dobile i neke protestne opcije te možda i MOST koji ima uzlaznu putanju, a i Domovinski pokret gdje bi se dio HDZ-ovih birača mogao preliti njima.