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OPSEŽNE PROMJENE

Od kolovoza kreću nova pravila za ambalažu: Fortenova priprema više od stotinu dobavljača

Foto: Fortenova grupa
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VL
Autor
Večernji.hr
06.07.2026.
u 14:49

Nova europska regulativa usmjerena je na smanjenje količine ambalaže i nepotrebnog pakiranja, povećanje udjela reciklabilne i ponovno uporabljive ambalaže te veću uporabu recikliranih sirovina, posebno u plastičnoj ambalaži

Fortenova grupa okupila je više od stotinu predstavnika svojih dobavljača privatnih robnih marki na edukaciji posvećenoj novoj europskoj Uredbi o ambalaži i ambalažnom otpadu (PPWR), čija primjena u Hrvatskoj počinje u kolovozu ove godine. Cilj radionice bio je pripremiti partnere za opsežne promjene koje će u narednim godinama zahvatiti gotovo svu ambalažu proizvoda na tržištu Europske unije.

Na edukaciji su sudjelovali dobavljači iz različitih država regije i iz brojnih proizvodnih kategorija, a organizirali su je ESG tim Fortenova grupe u suradnji s kompanijama Konzum i Mercator te partnerom Kaligraf. Nova europska regulativa usmjerena je na smanjenje količine ambalaže i nepotrebnog pakiranja, povećanje udjela reciklabilne i ponovno uporabljive ambalaže te veću uporabu recikliranih sirovina, posebno u plastičnoj ambalaži. Ujedno će se u svim državama članicama Europske unije ujednačiti oznake za pravilno zbrinjavanje ambalaže.

Za proizvođače i tvrtke koje proizvode ili plasiraju robu na tržište EU-a to znači nove obveze koje će se postupno uvoditi između 2027. i 2035. godine, pri čemu se najveći dio zahtjeva očekuje od 2030. godine. Tvrtke će morati dokazati da je njihova ambalaža reciklabilna, optimizirana te usklađena s pravilima o udjelu recikliranih materijala, označavanju i smanjenju otpada, što će zahtijevati i značajna ulaganja u prilagodbu proizvodnih procesa.

Iz Fortenova grupe ističu kako su još 2023. godine započeli pripreme za primjenu Uredbe, a zbog složenosti novih pravila odlučili su u proces aktivno uključiti i svoje dobavljače kako bi zajednički što lakše odgovorili na regulatorne zahtjeve. Budući da kompanije unutar Grupe u svom asortimanu imaju nekoliko tisuća proizvoda, uključujući privatne robne marke i vlastite brendove, promjene će obuhvatiti gotovo sve kategorije proizvoda. Najveće prilagodbe očekuju se kod plastične ambalaže, ali će se postupno mijenjati i ostale vrste ambalaže kako bi se ostvario cilj potpune reciklabilnosti.

Fortenova grupa već je provela detaljnu analizu svih kategorija proizvoda, a krajem prošle godine uvela je i ESG upitnik za dobavljače u sklopu KYC (Know Your Customer) procedure. Tim upitnikom, među ostalim, procjenjuje se u kojoj su fazi partneri s pripremama za usklađivanje s novom europskom regulativom. U sklopu edukacije dobavljači su unaprijed dostavili pitanja i izazove s kojima se susreću u procesu prilagodbe, a tijekom radionice imali su priliku dobiti odgovore stručnjaka i razjasniti konkretne nedoumice.

Kako ističu iz Fortenova grupe, najveći izazovi u provedbi Uredbe odnose se na različite modele sustava povratne naknade, nacionalna pravila i infrastrukturu za gospodarenje otpadom u državama članicama Europske unije, dok dodatnu složenost predstavlja suradnja s dobavljačima iz trećih zemalja koji nisu obuhvaćeni istim regulatornim okvirom. Iz Grupe poručuju da će i u narednom razdoblju nastaviti pružati podršku svojim dobavljačima kroz dodatne edukacije, razmjenu iskustava i primjere dobre prakse kako bi prijelaz na nova pravila bio što uspješniji.
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Ključne riječi
nova pravila Fortenova povratna ambalaža

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