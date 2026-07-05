Gabrijela (16) više od 10 dana nije pronađena, majka moli za pomoć: 'Nemojte samo proći pored ove objave'

Više od 10 dana prošlo je otkako je kod Zadra nestala 16-godišnja Gabrijela Jan Lončarić. Posljednji put viđena je 25. lipnja, a u trenutku nestanka bila je odjevena u crnu majicu kratkih rukava, crne kratke hlače i bijele natikače marke Adidas. Gabrijela je rođena 2010. godine u Ogulinu, visoka je 165 centimetara, srednje je tjelesne građe, ima smeđu kosu i smeđe oči. Policija moli sve koji imaju bilo kakve informacije da se jave najbližoj policijskoj postaji ili nazovu broj 192. Informacije se mogu dostaviti i putem e-mail adrese nestali@nestali.hr. A jučer je i njezina majka objavila je apel kojim moli za bilo kakvu informaciju.

"Molimo Vas, nemojte samo proći pored ove objave. Pogledajte njezinu fotografiju, podijelite je i pomozite da dođe do što više ljudi. Možda upravo netko od Vas ima informaciju koja će nas dovesti do naše djevojčice. Ako ste Gabrijelu vidjeli ili imate bilo kakvu informaciju o njezinu kretanju od 25. lipnja 2026. godine, molimo Vas da to odmah prijavite policiji. I najmanji detalj može biti važan", poručila je majka.