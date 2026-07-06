Miro Bulj: 'Ako Vlada ne povuče uredbu, otpad ćemo dovesti pred Banske dvore'

Saborski zastupnik i gradonačelnik Sinja Miro Bulj oštro je kritizirao Vladinu uredbu kojom se komunalnim poduzećima naplaćuju naknade zbog neodlaganja otpada u centrima za gospodarenje otpadom, poručivši da se njome kažnjavaju građani i lokalne samouprave zbog višegodišnjeg neuspjeha države da izgradi Centar za gospodarenje otpadom Lećevica.

Bulj ukazuje da je projekt Lećevice započeo još 2005. godine, ali ni nakon više od dva desetljeća nije dovršen, zbog čega će, kako kaže, komunalna poduzeća u Splitsko-dalmatinskoj županiji snositi velike financijske posljedice. – Do kraja ovoga mjeseca Čistoća Cetinske krajine mora platiti 400.000 eura, a od iduće godine oko milijun i pol eura godišnje. Građani plaćaju cijenu zato što država nije provela Zakon o gospodarenju otpadom – rekao je Bulj.

Ocijenio je kako se uredbom "kažnjavaju komunalna poduzeća i jedinice lokalne samouprave, dok odgovorni za višegodišnje kašnjenje projekta Lećevica izbjegavaju odgovornost". Najavio je da će do kraja tjedna od predsjednika Vlade Andreja Plenkovića zatražiti hitno povlačenje uredbe. – Ako se uredba ne povuče, otpad koji nema gdje završiti dovest ćemo pred Vladu, Ministarstvo zaštite okoliša i Fond za zaštitu okoliša. Dosta je da građani plaćaju tuđi nerad – poručio je.

Bulj smatra da je isključivi krivac za trenutačnu situaciju Splitsko-dalmatinska županija, u čijoj je nadležnosti izgradnja Centra za gospodarenje otpadom Lećevica. – Projekt je pokrenut prije više od 20 godina, a centar još nije izgrađen. Govori se da će biti dovršen 2028. godine, ali ne vjerujem da će se to dogoditi ovim tempom – rekao je.

Na pitanje novinara kada je uredba donesena, odgovorio je kako je na snazi od 2024. godine, ali da su njezine posljedice tek sada postale vidljive. – To je uredba sa snagom zakona, a o njoj se nije raspravljalo u Hrvatskom saboru. Kao saborski zastupnik nisam imao priliku o tome odlučivati – ustvrdio je. Dodao je da problem nije ograničen samo na Sinj i Cetinsku krajinu, nego pogađa i druge gradove u Splitsko-dalmatinskoj županiji koji nemaju mogućnost odlaganja otpada u centru za gospodarenje otpadom.

Posebno je upozorio da žalba na rješenja o naplati naknade ne odgađa njihovo izvršenje, što bi, prema njegovim riječima, moglo ozbiljno ugroziti poslovanje komunalnih društava. -Nećemo plaćati nerad županije, ministarstva, Fonda za zaštitu okoliša i Vlade Republike Hrvatske. Građani ne smiju biti taoci propalog projekta Lećevica – zaključio je Bulj. Zaprijetio je, ako uredba ne bude povučena do kraja tjedna, kako će s otpadom doći pred odgovorne za ovu situaciju.