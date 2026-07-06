VIDEO Prizor iz Splita zaprepastio ljude: Žena u invalidskim kolicima 'prešišala' autobus

Na TikToku se posljednjih dana dijeli snimka za koju se navodi da je snimljena u Ulici kralja Zvonimira u Splitu, a na kojoj se vidi starija žena u invalidskim kolicima kako se kreće kolničkom trakom, usred gradskog prometa.

Na snimci se vidi kako žena, sa slamnatim šeširom na glavi, prolazi cestom u trenutku kad pored nje prolazi gradski autobus. Situacija je, sudeći prema videu, prošla bez incidenta – autobus nastavlja vožnju, a žena mirno nastavlja svojim putem. Nadležne službe nisu se očitovale o snimci, a nije poznato ni je li o slučaju itko obaviješten.

Nije poznato tko je snimljena osoba niti tko stoji iza snimke, a autentičnost videa nije neovisno potvrđena. Na snimci se ipak prepoznaju lokaliteti karakteristični za centar Splita, što je i navelo dio korisnika društvenih mreža da pretpostave kako je riječ o stvarnom događaju u gradu.

Video je u kratkom roku prikupio velik broj komentara i podijeljenih reakcija. Dio komentatora primjećuje da invalidska kolica, tehnički gledano, imaju četiri kotača, pa se šale kako bi se mogla smatrati vozilom. Drugi ironiziraju stanje prometne kulture u gradu. "I ovako je sigurnija u prometu od pola građana", šale se korisnici TikToka.