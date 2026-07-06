Iz prvog hrvatskog grada koji pokrenuo model priuštivog najma objavili kad će biti dostupno prvih 200 stanova

Na području gradskog kotara Kamen u Splitu za otprilike tri godine trebalo bi niknuti naselje za priuštivo stanovanje sa dvjestotinjak stanova, najavljeno je u četvrtak na potpisivanju ugovora za izradu projektno-tehničke dokumentacije. Podsjetivši kako je Split prvi grad u državi koji je pokrenuo model priuštivog stanovanja gradonačelnik Tomislav Šuta je kazao da je ugovor za gradnju priuštivih stanova na Kamenu treći po redu uz one na Ravnim Njivama i Mejašima.

Namjera je da 50 posto stanova bude za najam i isto toliko za otkup. Ukupna vrijednost projektiranja za sve tri lokacije iznosi 620 tisuća s PDV- om od čega se 392 tisuće eura odnosi samo za zgradu na Kamenu. "Osim te tri lokacije grad će dodatno raditi 600 novih stanova na području Brodarice, spomenuo bih i Pujanke na kojima se može isto izgraditi zgrada sa stotinjak stanova, dok je Korešnicu preuzela država zbog zaštićenih najmoprimaca. U budućnosti imamo i projekt na Srinjinama te na Kopilici na kojoj su potrebni urbanistički projekti. Sada je sve spremno da krenemo sa prve tri lokacije Kamen, Ravne Njive i Mejaši", izjavio je Šuta.

Među građanima su proveli anketu o priuštivom stanovanju i otkrili kako je čak tri tisuće ljudi zainteresirano za takve stanove, a njih 90 posto je iskazalo interes za priuštivi otkup. Prvenstveno su se javljali ljudi od 25 do 45 godina, srednje stručne spreme, ali i oni koji nemaju prebivalište u Splitu. Drugi potpis na današnji ugovor dao je Petar Laus direktor projektantske tvrtke koja će izraditi kompletnu projektnu dokumentaciju.

Otkrio je kako bi zgrada trebala imati prizemlje i tri kata, u njoj će biti 12 do 15 stanova, a sagradit će se i podzemna garaža. Stanovi bi uglavnom trebali biti dvosobni, a oni koji budu zainteresirani za kupnju cijenu metra kvadratnog će plaćati oko 2100 eura. Zgrada će imati prateće sadržaje, parkove i zelene površine. Kroz parcelu na Kamenu vijugat će cesta koja će povezivati nekoliko objekata.

"Ako bi išlo po zadanim rokovima, ishođenju dozvola i gradnja zgrade tijekom 24 mjeseca prvi bi se stanari mogli useliti kroz naredne tri godine", odgovorio je na novinarsko pitanje Laus. Riječ je o trećem projektu u okviru programa priuštivog stanovanja za koji Grad provodi postupak projektiranja, nakon lokacija Mejaši i Ravne Njive, čime se nastavlja realizacija jednog od najvažnijih gradskih razvojnih programa usmjerenih na stambeno zbrinjavanje mladih obitelji.