Želite da cvijeće u vazi dulje ostane svježe? Isprobajte ovaj trik od dva sastojka!

Ponekad je teško uživati u ljepoti cvijeća u vazi jer brzo uvene i izgube svježinu. Iako buketi izgledaju prekrasno kada ih donesemo kući, mnogi se bore da ih održe dugotrajnima, a nekoliko jednostavnih trikova može značajno produžiti njihov život i očuvati njihov pun cvat. Svježe cvijeće može pomoći dodati živahnu boju svakoj prostoriji, ali možda ćete otkriti da ne traje tako dugo kao ono u vašem vrtu. Ljubiteljica kućnih trikova i australska kreatorica sadržaja Chantel Mila otkrila je svoj jednostavan trik za dulje očuvanje svježine kupljenog cvijeća. Srećom, sve što vam treba su dvije kućanske namirnice koje vjerojatno već imate u svom kuhinjskom ormariću. Prvo, napunite vazu do pola s vodom. Zatim dodajte jednu žlicu šećera, kristalnog ili šećera u prahu, prije nego što dodate dvije žlice bijelog octa. Malo promiješajte vodu da biste bili sigurni da se šećer dobro otopio.

Ako niste obrezali stabljike, Chantel je savjetovala da odrežete krajeve pod kutom od 45° pod vodom i osigurate da su potpuno uronjeni te uklonite višak lišća. To će spriječiti ulazak zraka u stabljike, piše Express.co.uk. Šećer je posebno važan za održavanje cvijeća živim. Čim se cvijeće odreže, odmah počinje gubiti hranjive tvari koje osigurava fotosinteza, prema Teleflori. Dodavanjem šećera u vodu u vazi, on se otapa i pomaže kontinuirano hraniti cvijeće važnim hranjivim tvarima koje su mu potrebne. Međutim, dodavanje šećera cvijeću može imati svoju cijenu.

Teleflora je objasnila da šećer također potiče rast bakterija, što može uzrokovati neugodan miris vašeg cvijeća i na kraju dovesti do njegovog brzog propadanja. Zato ga treba kombinirati s octom da bi se zaustavio taj rast. Iz tvrtke Morning Flowers su objasnili da će dodavanje šećera u vaze pomoći u nadoknadi hranjivih tvari koje je cvijeće izgubilo nakon što je odrezano. Njihovi stručnjaci također su istaknuli da vodu treba često mijenjati da bi se osiguralo da se bakterije ne nakupljaju u cvijeću.

"Oni koji pokušavaju očuvati rezano cvijeće s pomoću octa u biti snižavaju pH vrijednost, što povećava kiselost. Ova promjena pomaže stvoriti okoliš manje pogodan za rast bakterija, koje često uzrokuju brzo uvenuće cvijeća", objasnili su s portala Gardening Know How. Ocat treba koristiti s drugim sastojkom, nikada samostalno. Na portalu su naveli da omjeri octa mogu varirati, ali većina se slaže da se za svaku vazu od jednog litre koriste otprilike dvije žlice octa i dvije žlice otopljenog šećera.