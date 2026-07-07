Vrijeme je da otvorite bočice koje vam godinama stoje u kuhinji: Evo uz koja jela ide ovih 8 začina
Gotovo svaka kuhinja ima barem nekoliko bočica začina koje stoje na polici toliko dugo da se više ni ne sjećamo kada smo ih kupili. Iako s vremenom gube miris i jačinu, mnogi začini i dalje mogu obogatiti svakodnevna jela ako znamo kako ih koristiti. Vrijeme je da posegnete za zaboravljenim bočicama i prepustite se čaroliji koja nikoga neće ostaviti ravnodušnim.
Mažuran: Mažuran ima blag, topao i pomalo slatkast okus pa se odlično slaže s jelima od krumpira, graha, leće i kupusa. Često se dodaje varivima, juhama, mesnim jelima i domaćim kobasicama jer daje ugodnu aromu bez preuzimanja glavne uloge. Posebno dobro pristaje uz svinjetinu, piletinu, punjene paprike i jednostavna jela na žlicu.
Majčina dušica: Majčina dušica, poznata i kao timijan, ima intenzivan miris i zemljastu aromu koja se izvrsno slaže s pečenim mesom, povrćem i umacima. Može se dodati piletini, janjetini, gljivama, rajčici, tikvicama, krumpiru i jelima iz pećnice. Budući da dobro podnosi kuhanje, može se staviti već na početku pripreme variva, gulaša ili umaka.
Kadulja: Kadulja je snažan začin, pa ju je najbolje koristiti umjereno. Odlično se slaže s masnijim jelima, svinjetinom, teletinom, piletinom, bundevom, njokima i tjesteninom s maslacem. Nekoliko listića kadulje prženih na maslacu može potpuno promijeniti jednostavno jelo i dati mu mirisnu, gotovo svečanu notu.
Kim: Kim ima prepoznatljiv, topao i pomalo orašast okus, a najčešće ga povezujemo s kruhom, pecivima, kupusom i kiselim zeljem. Odlično pristaje uz variva, jela od krumpira, grah, gulaše i pečenja, osobito kada želimo postići domaći, tradicionalni okus. Osim u slanim jelima, može se dodati i u domaće štapiće, pogačice ili krekere.
Lovorov list: Lovorov list jedan je od onih začina koji se ne jede, ali jelima daje dubinu i prepoznatljivu aromu. Nezaobilazan je u juhama, varivima, gulašima, umacima od rajčice, marinadama, grahu, sarmi i jelima od kiselog kupusa. Dovoljna su jedan do dva lista tijekom kuhanja, a prije posluživanja ih treba izvaditi iz jela.
Kurkuma: Kurkuma jelima daje lijepu zlatnožutu boju i blagu, zemljastu aromu. Odlično se slaže s rižom, povrtnim juhama, curryjima, piletinom, lećom, slanutkom i umacima na bazi kokosova mlijeka. Može se dodati i u kajganu, pečeni krumpir ili krem juhu od mrkve i bundeve za topliji okus i privlačniju boju.
Đumbir: Đumbir ima svjež, ljutkast i pomalo citrusan okus, zbog čega dobro pristaje i slatkim i slanim jelima. U slanim jelima najbolje se slaže s piletinom, ribom, povrćem, wok jelima, juhama, marinadama i umacima azijskog stila. U slasticama se koristi u keksima, kolačima, kompotima i napicima, posebno u kombinaciji s limunom, medom, cimetom ili narančom.
Kardamom: Kardamom je aromatičan, mirisan i pomalo egzotičan začin koji se najčešće koristi u desertima i toplim napicima. Odlično pristaje uz kavu, čaj, kuhano vino, rižu na mlijeku, kekse, biskvite, kolače s jabukama i slastice s čokoladom. U slanim jelima može se koristiti u curryjima, jelima s rižom i marinadama, ali vrlo umjereno jer ima snažan miris.