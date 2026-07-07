Vrijeme je da otvorite bočice koje vam godinama stoje u kuhinji: Evo uz koja jela ide ovih 8 začina

Gotovo svaka kuhinja ima barem nekoliko bočica začina koje stoje na polici toliko dugo da se više ni ne sjećamo kada smo ih kupili. Iako s vremenom gube miris i jačinu, mnogi začini i dalje mogu obogatiti svakodnevna jela ako znamo kako ih koristiti. Vrijeme je da posegnete za zaboravljenim bočicama i prepustite se čaroliji koja nikoga neće ostaviti ravnodušnim.
Gotovo svaka kuhinja ima barem nekoliko bočica začina koje stoje na polici toliko dugo da se više ni ne sjećamo kada smo ih kupili. Iako s vremenom gube miris i jačinu, mnogi začini i dalje mogu obogatiti svakodnevna jela ako znamo kako ih koristiti. Vrijeme je da posegnete za zaboravljenim bočicama i prepustite se čaroliji koja nikoga neće ostaviti ravnodušnim.
Foto: Shutterstock
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Mažuran: Mažuran ima blag, topao i pomalo slatkast okus pa se odlično slaže s jelima od krumpira, graha, leće i kupusa. Često se dodaje varivima, juhama, mesnim jelima i domaćim kobasicama jer daje ugodnu aromu bez preuzimanja glavne uloge. Posebno dobro pristaje uz svinjetinu, piletinu, punjene paprike i jednostavna jela na žlicu.
Mažuran: Mažuran ima blag, topao i pomalo slatkast okus pa se odlično slaže s jelima od krumpira, graha, leće i kupusa. Često se dodaje varivima, juhama, mesnim jelima i domaćim kobasicama jer daje ugodnu aromu bez preuzimanja glavne uloge. Posebno dobro pristaje uz svinjetinu, piletinu, punjene paprike i jednostavna jela na žlicu.
Foto: Shutterstock
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Majčina dušica: Majčina dušica, poznata i kao timijan, ima intenzivan miris i zemljastu aromu koja se izvrsno slaže s pečenim mesom, povrćem i umacima. Može se dodati piletini, janjetini, gljivama, rajčici, tikvicama, krumpiru i jelima iz pećnice. Budući da dobro podnosi kuhanje, može se staviti već na početku pripreme variva, gulaša ili umaka.
Majčina dušica: Majčina dušica, poznata i kao timijan, ima intenzivan miris i zemljastu aromu koja se izvrsno slaže s pečenim mesom, povrćem i umacima. Može se dodati piletini, janjetini, gljivama, rajčici, tikvicama, krumpiru i jelima iz pećnice. Budući da dobro podnosi kuhanje, može se staviti već na početku pripreme variva, gulaša ili umaka.
Foto: Shutterstock
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Kadulja: Kadulja je snažan začin, pa ju je najbolje koristiti umjereno. Odlično se slaže s masnijim jelima, svinjetinom, teletinom, piletinom, bundevom, njokima i tjesteninom s maslacem. Nekoliko listića kadulje prženih na maslacu može potpuno promijeniti jednostavno jelo i dati mu mirisnu, gotovo svečanu notu.
Kadulja: Kadulja je snažan začin, pa ju je najbolje koristiti umjereno. Odlično se slaže s masnijim jelima, svinjetinom, teletinom, piletinom, bundevom, njokima i tjesteninom s maslacem. Nekoliko listića kadulje prženih na maslacu može potpuno promijeniti jednostavno jelo i dati mu mirisnu, gotovo svečanu notu.
Foto: Shutterstock
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Kim: Kim ima prepoznatljiv, topao i pomalo orašast okus, a najčešće ga povezujemo s kruhom, pecivima, kupusom i kiselim zeljem. Odlično pristaje uz variva, jela od krumpira, grah, gulaše i pečenja, osobito kada želimo postići domaći, tradicionalni okus. Osim u slanim jelima, može se dodati i u domaće štapiće, pogačice ili krekere.
Kim: Kim ima prepoznatljiv, topao i pomalo orašast okus, a najčešće ga povezujemo s kruhom, pecivima, kupusom i kiselim zeljem. Odlično pristaje uz variva, jela od krumpira, grah, gulaše i pečenja, osobito kada želimo postići domaći, tradicionalni okus. Osim u slanim jelima, može se dodati i u domaće štapiće, pogačice ili krekere.
Foto: Shutterstock
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Lovorov list: Lovorov list jedan je od onih začina koji se ne jede, ali jelima daje dubinu i prepoznatljivu aromu. Nezaobilazan je u juhama, varivima, gulašima, umacima od rajčice, marinadama, grahu, sarmi i jelima od kiselog kupusa. Dovoljna su jedan do dva lista tijekom kuhanja, a prije posluživanja ih treba izvaditi iz jela.
Lovorov list: Lovorov list jedan je od onih začina koji se ne jede, ali jelima daje dubinu i prepoznatljivu aromu. Nezaobilazan je u juhama, varivima, gulašima, umacima od rajčice, marinadama, grahu, sarmi i jelima od kiselog kupusa. Dovoljna su jedan do dva lista tijekom kuhanja, a prije posluživanja ih treba izvaditi iz jela.
Foto: Shutterstock
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Kurkuma: Kurkuma jelima daje lijepu zlatnožutu boju i blagu, zemljastu aromu. Odlično se slaže s rižom, povrtnim juhama, curryjima, piletinom, lećom, slanutkom i umacima na bazi kokosova mlijeka. Može se dodati i u kajganu, pečeni krumpir ili krem juhu od mrkve i bundeve za topliji okus i privlačniju boju.
Kurkuma: Kurkuma jelima daje lijepu zlatnožutu boju i blagu, zemljastu aromu. Odlično se slaže s rižom, povrtnim juhama, curryjima, piletinom, lećom, slanutkom i umacima na bazi kokosova mlijeka. Može se dodati i u kajganu, pečeni krumpir ili krem juhu od mrkve i bundeve za topliji okus i privlačniju boju.
Foto: Shutterstock
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Đumbir: Đumbir ima svjež, ljutkast i pomalo citrusan okus, zbog čega dobro pristaje i slatkim i slanim jelima. U slanim jelima najbolje se slaže s piletinom, ribom, povrćem, wok jelima, juhama, marinadama i umacima azijskog stila. U slasticama se koristi u keksima, kolačima, kompotima i napicima, posebno u kombinaciji s limunom, medom, cimetom ili narančom.
Đumbir: Đumbir ima svjež, ljutkast i pomalo citrusan okus, zbog čega dobro pristaje i slatkim i slanim jelima. U slanim jelima najbolje se slaže s piletinom, ribom, povrćem, wok jelima, juhama, marinadama i umacima azijskog stila. U slasticama se koristi u keksima, kolačima, kompotima i napicima, posebno u kombinaciji s limunom, medom, cimetom ili narančom.
Foto: Shutterstock
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Kardamom: Kardamom je aromatičan, mirisan i pomalo egzotičan začin koji se najčešće koristi u desertima i toplim napicima. Odlično pristaje uz kavu, čaj, kuhano vino, rižu na mlijeku, kekse, biskvite, kolače s jabukama i slastice s čokoladom. U slanim jelima može se koristiti u curryjima, jelima s rižom i marinadama, ali vrlo umjereno jer ima snažan miris.
Kardamom: Kardamom je aromatičan, mirisan i pomalo egzotičan začin koji se najčešće koristi u desertima i toplim napicima. Odlično pristaje uz kavu, čaj, kuhano vino, rižu na mlijeku, kekse, biskvite, kolače s jabukama i slastice s čokoladom. U slanim jelima može se koristiti u curryjima, jelima s rižom i marinadama, ali vrlo umjereno jer ima snažan miris.
Foto: Shutterstock
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