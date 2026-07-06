Costabella odgovorila Miletiću: 'Obmanjujete javnost i nanosite nam štetu'

Tvrtka JTH Costabella oglasila se priopćenjem nakon, kako navode, medijskih objava i izjava saborskog zastupnika Marina Miletića vezanih uz koncesiju na pomorskom dobru na području plaže Kostabela. Iz tvrtke poručuju da posluju u skladu sa svim zakonima Republike Hrvatske i ugovorom o koncesiji te odbacuju tvrdnje o nezakonitom korištenju pomorskog dobra.

Podsjećaju kako je odluku o dodjeli koncesije donijela Vlada Republike Hrvatske 2. travnja 2015. godine, a objavljena je u Narodnim novinama. Ističu da je tom odlukom predviđena mogućnost ograđivanja plaže, ali bez naplate ulaza. Navode kako je na temelju Vladine odluke s državom sklopljen 30-godišnji ugovor o koncesiji te da je plaža izgrađena i u gospodarskoj uporabi već pet godina. Dodaju kako je mogućnost ograđivanja u potpunosti zakonita te da je potvrđena i važećim Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama iz 2023. godine, prema kojem postojeće koncesije s takvom odredbom ostaju na snazi do isteka ugovora, u ovom slučaju do studenoga 2045. godine.

Iz JTH Costabelle ističu kako su svi radovi izvedeni u skladu s propisima, odobrenom projektnom dokumentacijom i pod stručnim nadzorom, a za zahvat je izdana pravomoćna uporabna dozvola. Navode i da su prije otvaranja plaže svi nadzori nadležnih tijela provedeni bez primjedbi. U priopćenju podsjećaju da je u izgradnju plaže uloženo više od šest milijuna eura, dok ukupna investicija u hotel, njegovo opremanje i uređenje premašuje 105 milijuna eura. Osim stalne koncesijske naknade, tvrtka, kako navode, plaća i tri posto ukupnog godišnjeg prihoda ostvarenog od djelatnosti i usluga na plaži.

Tvrtka ističe da je tijekom cijelog projekta poslovala transparentno i u suradnji s nadležnim institucijama te ponavlja da pomorsko dobro koristi isključivo u skladu s ugovorom o koncesiji i važećim propisima. Na kraju priopćenja iz JTH Costabelle ocjenjuju neprihvatljivima, kako navode, ponavljajuće akcije i prijetnje koje se temelje na pogrešnom tumačenju zakona i zlouporabi saborskog imuniteta. Tvrde da se time javnost dovodi u zabludu, nanosi materijalna i reputacijska šteta tvrtki te ugrožava ugled odmarališta i kvarnerskog turizma. Zaključuju kako se zalažu za dosljedno poštivanje zakona te pozivaju sve sudionike javnog prostora da postupaju na jednak način.