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NAPAO IH PACIJENT (83)

Doznajemo detalje incidenta u vinkovačkoj bolnici: 'Medicinske sestre su na bolovanju, lakše su ozlijeđene'

Vinkovci: Sanacijski upravitelj iz Op?e bolnice tjera udrugu Društvo Naša djeca
Goran Ferbezar/Pixsell
Autor
Karolina Lubina
06.07.2026.
u 14:35

Tijekom obrade pacijent je cijelo vrijeme nemiran te je pri pokušaju silaska sa strečera srušio medicinski materijal s kolica, a pri pokušaju sestre da ga pridigne udario ju je slučajno stetoskopom, a kada je druga sestra priskočila u pomoć nju je udario dlanom po licu, kazali su nam iz uprave bolnice

Nakon što nam je policija u petak potvrdila da se u srijedu, 1. srpnja, u Općoj županijskoj bolnici Vinkovci dogodio ozbiljan incident gdje je jedan stariji pacijent fizički napao dvije medicinske sestre na Objedinjenom hitnom bolničkom prijamu, to je potvrdila i uprava vinkovačke bolnice. 

– Policijska uprava vukovarsko-srijemska 1. srpnja 2026. godine zaprimila je dojavu da je 83-godišnjak u Općoj županijskoj bolnici u Vinkovcima ozlijedio dvije zdravstvene djelatnice. On je hospitaliziran, a kada se stvore uvjeti, provest ćemo kriminalističko istraživanje i utvrditi sve činjenice te ćemo onda detaljnije izvijestiti o događaju – kazao nam je u petak voditelj poslova izvještajne analitike i odnosa s javnošću Dragoslav Živković. Iz bolnice pak kažu kako su medicinske sestre zbrinute te su im utvrđene lakše tjelesne ozljede. 

– Pacijent je starije životne dobi, psihoorganski promijenjen i nagluh te je bila otežana komunikacija s njim. Dovežen je kolima HMP zbog bolova u očima i prsima prilikom kašljanja koji traju unazad par dana. Tijekom obrade pacijent je cijelo vrijeme nemiran te je pri pokušaju silaska sa strečera srušio medicinski materijal s kolica, a pri pokušaju sestre da ga pridigne udario ju je slučajno stetoskopom, a kada je druga sestra priskočila u pomoć nju je udario dlanom po licu – kazali su nam iz bolnice. Ozlijeđene medicinske sestre su trenutačno na bolovanju.

– Nakon toga prišli su ostali djelatnici, pozvan je zaštitar i policija, situacija je stavljena pod kontrolu, a pacijent je humano fiksiran. U nastavku medicinske obrade pogledan po psihijatru i neurologu te internisti koji je i donio odluku o hospitalizaciji. Tijekom dana bolesnik se smirio, a na zahtjev obitelji, nakon što je isključeno akutno koronarno zbivanje i uz potpis supruge, otpušten je u pratnji sina na kućnu njegu. Medicinske sestre zbrinute su i pregledane, utvrđene su lakše tjelesne ozljede koje su prijavljene kao ozljeda na radu i trenutno se nalaze na bolovanju – rekli su nam u vinkovačkoj bolnici. 
Ključne riječi
napad medicinske sestre pacijent Opća županijska bolnica Vinkovci

Komentara 1

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juma
14:50 06.07.2026.

Čovjek je dementan i vjerovatno je bio u deliriju a ovi ga humano vezu kao zivotinju.

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