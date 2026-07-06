VIDEO Ukrajinski dronovi napali najveću rusku rafineriju u Omsku - udaljenu više od 2.500 km od ukrajinske granice

Monitoring kanali izvještavaju o napadu na rusku rafineriju u Omsku, više od 2500 kilometara udaljenu od ukrajinske granice. Guverner regije potvrdio je obaranje neprijateljskih bespilotnih letjelica, a video snimke pokazuju nekoliko požara u najvećoj ruskoj rafineriji. Prema preliminarnim izvješćima, zabilježena su najmanje dva pogotka. "Neprijateljske bespilotne letjelice oborene su iznad Omske regije. Posljedice napada se razjašnjavaju", napisao je guverner Vitalij Khotsenko na svom Telegram kanalu.

Ukrajinski dronovi napali najveću rusku rafineriju u Omsku Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ukrajinski dronovi napali najveću rusku rafineriju u Omsku Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Suvlasnik i glavni dizajner tvrtke Fire Point, Denis Shtilerman, napisao je na društvenim mrežama X da je Omska rafinerija dočekala novu verziju drona FP-1. Rekao je kako modificirani FP-1 dron sada ima domet od 3.400 kilometara što znatno povećava dostupni broj ciljeva u Rusiji. Rafinerija benzina u Omsku naziva se jednim od najvećih proizvođača benzina u Rusiji, a svaka osma litra benzina u Ruskoj Federaciji proizvodi se u ovom postrojenju. Rafinerija nafte u Omsku u vlasništvu je Gazprom Nefta; prerađuje više od 22 milijuna tona nafte godišnje i proizvodi benzin, dizel i zrakoplovno gorivo. NASA-in sustav detektiranja požara FIRMS pokazao je vatru u dva područja rafinerije u Omsku.