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NAJMANJE DVA POGOTKA

VIDEO Ukrajinski dronovi napali najveću rusku rafineriju u Omsku - udaljenu više od 2.500 km od ukrajinske granice
Autor
Danijel Prerad
06.07.2026.
u 15:09

Prema preliminarnim izvješćima, zabilježena su najmanje dva pogotka. "Neprijateljske bespilotne letjelice oborene su iznad Omske regije. Posljedice napada se razjašnjavaju", napisao je guverner  Vitalij Khotsenko na svom Telegram kanalu

Monitoring kanali izvještavaju o napadu na rusku rafineriju u Omsku, više od 2500 kilometara udaljenu od ukrajinske granice. Guverner regije potvrdio je obaranje neprijateljskih bespilotnih letjelica, a video snimke pokazuju nekoliko požara u najvećoj ruskoj rafineriji. Prema preliminarnim izvješćima, zabilježena su najmanje dva pogotka. "Neprijateljske bespilotne letjelice oborene su iznad Omske regije. Posljedice napada se razjašnjavaju", napisao je guverner  Vitalij Khotsenko na svom Telegram kanalu.

Ukrajinski dronovi napali najveću rusku rafineriju u Omsku
Ukrajinski dronovi napali najveću rusku rafineriju u Omsku

Suvlasnik i glavni dizajner tvrtke Fire Point, Denis Shtilerman, napisao je na društvenim mrežama X da je Omska rafinerija dočekala novu verziju drona FP-1. Rekao je kako modificirani FP-1 dron sada ima domet od 3.400 kilometara što znatno povećava dostupni broj ciljeva u Rusiji. Rafinerija benzina u Omsku naziva se jednim od najvećih proizvođača benzina u Rusiji, a svaka osma litra benzina u Ruskoj Federaciji proizvodi se u ovom postrojenju. Rafinerija nafte u Omsku u vlasništvu je Gazprom Nefta; prerađuje više od 22 milijuna tona nafte godišnje i proizvodi benzin, dizel i zrakoplovno gorivo. NASA-in sustav detektiranja požara FIRMS pokazao je vatru u dva područja rafinerije u Omsku
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Ključne riječi
Rusija Ukrajina napad

Komentara 3

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Avatar Kockasti
Kockasti
15:47 06.07.2026.

nisu je ni ocesali. da mi naudio ovakvoj rafineriji, treba ti 100 tomahavka. Samo skretanje paznje medija sa sinocnjeg vatrometa u Kijevu

Avatar moskva
moskva
15:45 06.07.2026.

Ako je to tačno . To nisu uradili Ukrajinci nego britancikagamad.

SA
saudinus
15:30 06.07.2026.

Velika ruska pobjeda? Ukrajina nastavlja po za crtanom planu. Nakon 4 godine sad i rusi oskećajz posljedice agresije na susjednu državu

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