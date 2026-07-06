Može li Hitler biti u raju? Don Damir Stojić dao zanimljiv odgovor

Video format "5 Minutes Left" autora Kristijana Jalšića donio je novu epizodu, a ovoga puta gost je bio don Damir Stojić koji je u simulaciji svojih posljednjih pet minuta života odgovarao na neka od najtežih pitanja o Bogu, raju, paklu, Crkvi i vlastitom životu. Već na samom početku razgovora Kristijan ga je pitao postoji li Bog, na što don Damir bez razmišljanja odgovara: "Postoji." Na pitanje što ako Bog ipak ne postoji, kratko kaže: "To meni nije opcija."

Govoreći o vlastitom životu, otkriva da ga popularnost nikada nije uzoholila jer je uvijek imao ljude koji su ga znali vratiti na zemlju. Kao najveće grijehe svećenika izdvaja oholost, zavist i lijenost, a na pitanje funkcionira li celibat u praksi odgovara: "Funkcionira, naravno. Nije nitko savršen, ali funkcionira."

U jednom od zanimljivijih dijelova razgovora priznaje kako Isus vjerojatno ne bi bio potpuno zadovoljan današnjim svećenicima, ali podsjeća da se nije odrekao ni svojih apostola koji su ga izdali i zatajili. Kristijan ga je zatim pitao mogu li ljudi otići u raj i bez odlaska na misu. "Moguće, zato što je Bog velik i Bog je ljubav i Bog može svakoga spasiti.", odgovara Damir.

Na pitanje postoji li mogućnost da je Hitler u raju, don Damir odgovara: "Ne znam. Sve je moguće uz Božje milosrđe. Zadnji njegov dah, ako je zavapio: 'Isuse, smiluj mi se', onda je moguće." Dotaknuli su se i evolucije. Don Damir jasno kaže da ne vjeruje kako je čovjek nastao od majmuna te ističe da su Adam i Eva stvoreni na Božju sliku.

Govoreći o nebu, kaže kako ondje neće biti dosadno te da će svi biti sjedinjeni u Kristu, dok na pitanje živimo li u posljednjim vremenima odgovara potvrdno. "Posljednja vremena počinju s Kristovim uzašašćem. To traje već dvije tisuće godina." U posljednjih četrdeset sekundi razgovora don Damir upućuje osobnu ispovijest: "Ja se kajem za sve svoje grijehe. Ispričavam se svim ljudima."

A svima koji ostaju iza njega ostavlja jednostavnu poruku: "Vjeruj u Isusa Krista, prihvati ga kao svoga Spasitelja, obrati se i vjeruj u Evanđelje." Na pitanje što misli da će mu Isus prvo reći kada ga ugleda, odgovara: "Dobro došao. Volim te."