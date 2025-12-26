Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 77
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
'PUČKI TRIBUN'

Preminuo Jakša Marasović, poznati splitski političar i bivši saborski zastupnik

Pixsell
VL
Autor
Večernji.hr
26.12.2025.
u 13:11

Dio svoje karijere proveo je i u državnoj tvrtki JANAF, gdje je osam godina bio član Uprave

U 76. godini života preminuo je Jakša Marasović, jedan od prepoznatljivijih splitskih političara i bivši saborski zastupnik, piše Slobodna Dalmacija. Rođen 4. listopada 1949. godine u Ugljanama kod Trilja, Marasović je gotovo cijeli život i profesionalnu karijeru vezao uz Split, grad čije je interese godinama zastupao na političkoj sceni.

Bio je istaknuti član Hrvatske narodne stranke (HNS), a u Hrvatski sabor ušao je 2003. godine kao zastupnik u 5. sazivu. Tijekom mandata profilirao se kao iznimno aktivan i neposredan zastupnik, često opisan kao “pučki tribun”, koji se nije ustručavao javno i glasno boriti za pitanja važna Splitu i cijeloj Dalmaciji. Prije saborskog angažmana, Marasović je dva mandata bio vijećnik u splitskom Gradskom vijeću, od 1997. do 2005. godine, piše Slobodna Dalmacija.

Po struci građevinski inženjer, ostavio je i konkretan, vidljiv trag u razvoju gradske infrastrukture. Među ostalim, sudjelovao je u nadzoru hitnog ravnanja i uređenja platoa na Žnjanu uoči povijesnog dolaska pape Ivana Pavla II. u Split 1998. godine. Dio svoje karijere proveo je i u državnoj tvrtki JANAF, gdje je osam godina bio član Uprave.

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!