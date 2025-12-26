Preminuo Jakša Marasović, poznati splitski političar i bivši saborski zastupnik

U 76. godini života preminuo je Jakša Marasović, jedan od prepoznatljivijih splitskih političara i bivši saborski zastupnik, piše Slobodna Dalmacija. Rođen 4. listopada 1949. godine u Ugljanama kod Trilja, Marasović je gotovo cijeli život i profesionalnu karijeru vezao uz Split, grad čije je interese godinama zastupao na političkoj sceni.

Bio je istaknuti član Hrvatske narodne stranke (HNS), a u Hrvatski sabor ušao je 2003. godine kao zastupnik u 5. sazivu. Tijekom mandata profilirao se kao iznimno aktivan i neposredan zastupnik, često opisan kao “pučki tribun”, koji se nije ustručavao javno i glasno boriti za pitanja važna Splitu i cijeloj Dalmaciji. Prije saborskog angažmana, Marasović je dva mandata bio vijećnik u splitskom Gradskom vijeću, od 1997. do 2005. godine, piše Slobodna Dalmacija.

Po struci građevinski inženjer, ostavio je i konkretan, vidljiv trag u razvoju gradske infrastrukture. Među ostalim, sudjelovao je u nadzoru hitnog ravnanja i uređenja platoa na Žnjanu uoči povijesnog dolaska pape Ivana Pavla II. u Split 1998. godine. Dio svoje karijere proveo je i u državnoj tvrtki JANAF, gdje je osam godina bio član Uprave.