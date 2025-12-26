Zelenski najavljuje skori susret s Trumpom: Odluka o ratu mogla bi pasti prije Nove godine

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u petak da će se uskoro sastati s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom kao dio napora za okončanje ruske invazije. "Dogovorili smo sastanak na najvišoj razini, s predsjednikom Trumpom u bliskoj budućnosti. Mnogo toga može se odlučiti prije Nove godine", objavio je Zelenski na društvenim mrežama.

Ukrajinski predsjednik u srijedu je otkrio najnoviju verziju američkog plana za okončanje rata između Rusije i Ukrajine, o kojem se već tjednima pregovara između Washingtona i Kijeva. Plan poziva na zamrzavanje na linijama bojišnice i ne nudi rješenje za najspornije pitanje teritorija koje je okupirala Rusija, koji čine više od 19% Ukrajine.

Za razliku od izvorne verzije ovog dokumenta, koju su sastavili Amerikanci, nova verzija izostavlja dva glavna zahtjeva Moskve: povlačenje ukrajinskih snaga s dijelova Donbasa koji su još uvijek pod njihovom kontrolom i pravno obećanje Kijeva da se neće pridružiti NATO-u.

Stoga nije vjerojatno da će Moskva pristati na ovu novu verziju. Upitan o tome, glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov u srijedu je naznačio je da Moskva "formulira svoj stav" i odbio komentirati detalje. U četvrtak je glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova izjavila da je napredak prema okončanju rata "spor, ali stalan".