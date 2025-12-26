Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 58
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
DIPLOMATSKI PREOKRET

Zelenski najavljuje skori susret s Trumpom: Odluka o ratu mogla bi pasti prije Nove godine

Foto: Reuters/Pixsell
1/2
VL
Autor
Laura Volarić Horvat/Hina
26.12.2025.
u 11:22

U četvrtak je glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova izjavila da je napredak prema okončanju rata "spor, ali stalan".

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u petak da će se uskoro sastati s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom kao dio napora za okončanje ruske invazije. "Dogovorili smo sastanak na najvišoj razini, s predsjednikom Trumpom u bliskoj budućnosti. Mnogo toga može se odlučiti prije Nove godine", objavio je Zelenski na društvenim mrežama.

Ukrajinski predsjednik u srijedu je otkrio najnoviju verziju američkog plana za okončanje rata između Rusije i Ukrajine, o kojem se već tjednima pregovara između Washingtona i Kijeva. Plan poziva na zamrzavanje na linijama bojišnice i ne nudi rješenje za najspornije pitanje teritorija koje je okupirala Rusija, koji čine više od 19% Ukrajine.

Za razliku od izvorne verzije ovog dokumenta, koju su sastavili Amerikanci, nova verzija izostavlja dva glavna zahtjeva Moskve: povlačenje ukrajinskih snaga s dijelova Donbasa koji su još uvijek pod njihovom kontrolom i pravno obećanje Kijeva da se neće pridružiti NATO-u.

Stoga nije vjerojatno da će Moskva pristati na ovu novu verziju. Upitan o tome, glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov u srijedu je naznačio je da Moskva "formulira svoj stav" i odbio komentirati detalje. U četvrtak je glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova izjavila da je napredak prema okončanju rata "spor, ali stalan".

Trump izazvao bijes novim potezom: 'Moramo imati Grenland radi nacionalne sigurnosti'
Ključne riječi
Putin rat u Ukrajini Trump Zelenski

Komentara 1

Pogledaj Sve
V0
Vlaskoulicanec4.0
12:47 26.12.2025.

Odluka o ratu ili odluka o miru?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

KRVAVI BOŽIĆ U RUMUNJSKOJ

Televizijski prijenos prekinula vijest koja je šokirala svijet: Diktator Ceausescu i njegova supruga su strijeljani

Dok su se Rumunjskom, tog 25. prosinca 1989., širili svečani tonovi Božićne simfonije, televizijski program iznenada je prekinut. Vijest da su strijeljani Nicolae Ceaușescu i njegova supruga Elena šokirala je svijet, ali i označila kraj jedne od najrepresivnijih diktatura na tlu Europe, koja je bila obilježena apsurdnim kultom ličnosti, ekstremnim siromaštvom naroda i sveprisutnim strahom koji je zemljom sijala zloglasna tajna policija, Securitate.

Video sadržaj
NAJVEĆA PRIRODNA KATASTROFA 21. STOLJEĆA

Najsmrtonosniji tsunami u povijesti koji je 'prošao ispod radara' izbrisao je čitave gradove, promijenio rotaciju Zemlje i skratio dan

Potres je bio toliko silovit da je domino-efektom bio okidač i za druge potrese – tlo se treslo sve do Aljaske. Tog je kobnog jutra, na morskom dnu, duž linije rasjeda, došlo do vertikalnog pomaka od nekoliko metara, što je, prema procjenama, naglo istisnulo čak trideset kubičnih kilometara vode

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!