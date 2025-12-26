Doživotne kazne u Tunisu: Dvojica državljana BiH među osuđenima za atentat na stručnjaka za bespilotne letjelice

Nakon gotovo desetljeća istrage, prikupljanja dokaza i međunarodne pravne suradnje, tuniski sud izrekao je doživotne zatvorske kazne za ukupno 11 optuženika, među kojima su i dvojica državljana Bosne i Hercegovine, zbog atentata na Mohammeda al-Zawarija, tuniskog inženjera zrakoplovstva i stručnjaka za bespilotne letjelice koji je surađivao s vojnim krilom Hamasa, brigadama Izz ad-Din al-Qassam. Riječ je o jednom od najsloženijih i politički najosjetljivijih kaznenih postupaka u suvremenoj povijesti Tunisa, jer se atentat od samog početka nije promatrao kao klasično ubojstvo, već kao precizno planirana međunarodna operacija s obilježjima obavještajnog djelovanja.

Al-Zawari je ubijen 15. prosinca 2016. godine u Sfaxu, industrijskom i trgovačkom središtu zemlje, ispred zgrade u kojoj je živio. Napad je izveden u ranim jutarnjim satima, u trenutku kada je izlazio iz kuće, a napadači su ga iz neposredne blizine pogodili s više hitaca iz vatrenog oružja. Smrt je nastupila gotovo trenutačno. Svjedoci su naveli da su se atentatori nakon pucnjave brzo udaljili vozilom, bez panike i improvizacije, što je dodatno potvrdilo sumnje da se radi o profesionalcima s jasno razrađenim planom bijega.

Istraga tuniskih sigurnosnih službi ubrzo je pokazala da je al-Zawari bio pod dugotrajnim nadzorom. Njegovo svakodnevno kretanje, kontakti i navike bili su pomno praćeni, a atentatori su raspolagali preciznim informacijama o vremenu i mjestu na kojem će biti najranjiviji. U sklopu istrage utvrđeno je korištenje lažnih identiteta, više stanova za kratkotrajni boravak, unajmljenih vozila te sofisticiranih komunikacijskih kanala koji su omogućavali diskretno koordiniranje svih sudionika operacije. Tuniske vlasti zaključile su da je riječ o mreži koja je djelovala na teritoriju zemlje, ali je bila logistički i operativno povezana s inozemstvom.

Hamas je svega nekoliko sati nakon ubojstva javno objavio da je Mohammed al-Zawari bio njihov suradnik i jedan od ključnih ljudi u razvoju bespilotnih letjelica za palestinski pokret. Prema njihovim tvrdnjama, al-Zawari je sudjelovao u projektiranju i razvoju dronova koji su kasnije korišteni u vojne i izviđačke svrhe protiv Izraela. Upravo zbog te uloge, Hamas je za atentat izravno optužio izraelsku obavještajnu službu Mossad, tvrdeći da se radi o ciljanom uklanjanju osobe koja je predstavljala stratešku prijetnju. Izrael te optužbe nikada nije službeno komentirao, niti ih je potvrdio niti demantirao, što je u međunarodnim krugovima protumačeno kao uobičajena praksa u slučajevima osjetljivih operacija izvan granica zemlje.

Sudski postupak u Tunisu otvorio je i pitanje uloge stranih državljana u atentatu. Među osuđenima nalaze se osobe iz više zemalja, a posebnu pažnju javnosti privukla su imena dvojice državljana Bosne i Hercegovine, Alena Čamdžića i Elvira Sarača. Prema optužnici, njih dvojica nisu bili izravni izvršitelji ubojstva, ali su imali važnu ulogu u operativnom dijelu cijele akcije. Teretilo ih se za sudjelovanje u logistici, nadzoru i kretanju žrtve, kao i za komunikaciju s drugim članovima mreže koji su boravili u Tunisu uoči atentata.

Elvir Sarač bio je u jednom trenutku priveden u Bosni i Hercegovini, no nije izručen Tunisu zbog zakonskih ograničenja i odluke domaćih pravosudnih tijela. Alen Čamdžić nikada nije bio fizički dostupan tuniskom sudu. Zbog toga su obojica, kao i ostali optuženici, osuđeni u odsutnosti, temeljem dokaza prikupljenih kroz međunarodnu suradnju, financijske tragove, svjedočenja i analizu komunikacija. Tuniske vlasti istaknule su da činjenica što optuženi nisu prisutni ne umanjuje težinu dokaza niti ozbiljnost presude.

Tuniski sud atentat na Mohammeda al-Zawarija okarakterizirao je kao jedan od najozbiljnijih sigurnosnih incidenata u zemlji nakon Arapskog proljeća, naglašavajući da je riječ o ozbiljnom narušavanju nacionalnog suvereniteta i djelovanju stranih obavještajnih struktura na teritoriju Tunisa. Iako su izrečene doživotne kazne, većina osuđenih i dalje je izvan dosega tuniskog pravosuđa, što ovaj slučaj ostavlja otvorenim i politički osjetljivim. Atentat na al-Zawarija tako ostaje simbol šireg, tihog rata obavještajnih službi, u kojem se granice država često prelaze bez formalne objave, a istina rijetko u potpunosti izlazi na vidjelo.