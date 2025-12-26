Naši Portali
TAJNI TERITORIJALNI DOGOVORI

Pregovori se zahuktavaju: Putin spreman na ustupke, ali traži cijeli Donbas

Foto: ALEXANDER NEMENOV/REUTERS
VL
Autor
Laura Volarić Horvat/Hina
26.12.2025.
u 11:09

Rusija kontrolira cijeli Krim koji je anektirala 2014., oko 90% Donbasa, 75% Zaporiške i Hersonske regije te dijelove Harkivske, Sumske, Mikolajivske i Dnjepropetrovske regije, prema ruskim procjenama.

Predsjednik Vladimir Putin rekao je nekima od vodećih ruskih poslovnih ljudi da bi mogao biti otvoren za zamjenu dijela teritorija koji kontroliraju ruske snage u Ukrajini, ali da želi cijeli Donbas, izvijestio je list Komersant. Andrej Kolesnikov, novinar tog vodećeg ruskog lista, specijaliziran za Kremlj, rekao je da je Putin informirao najutjecajnije poslovne ljude o detaljima plana na kasnonoćnom sastanku u Kremlju 24. prosinca.

"Vladimir Putin ustvrdio je da je ruska strana i dalje spremna na ustupke koje je dao u Anchorageu'", izvijestio je Komersant. Putin želi cijeli Donbas, ali izvan tog područja "djelomična zamjena teritorija s ruske strane nije isključena", napisao je Kolesnikov. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij je na obraćanju novinarima koje je u srijedu objavio njegov ured rekao da su se ukrajinska i američka delegacija na razgovorima tijekom vikenda u Miamiju približile finalizaciji plana od 20 točaka.

Zelenskij je rekao da Ukrajina i Sjedinjene Države nisu pronašle zajednički jezik o zahtjevima da Ukrajina prepusti dijelove Donbasa koje još uvijek kontrolira, kao ni o budućnosti nuklearne elektrane Zaporižja koju kontroliraju ruske snage. Američki predsjednik Donald Trump više je puta obećao da će okončati taj najsmrtonosniji sukob u Europi od Drugog svjetskog rata, a njegov izaslanik Steve Witkoff te savjetnik i zet Jared Kushner pregovaraju s Rusijom, Ukrajinom i europskim silama.

Svi detalji američkih prijedloga još nisu objavljeni, iako su ruski dužnosnici više puta spomenuli neodređene "konsenzuse" postignute između Putina i Trumpa na samitu u Anchorageu na Aljasci u kolovozu. Rusija kontrolira cijeli Krim koji je anektirala 2014., oko 90% Donbasa, 75% Zaporiške i Hersonske regije te dijelove Harkivske, Sumske, Mikolajivske i Dnjepropetrovske regije, prema ruskim procjenama.

Trump izazvao bijes novim potezom: 'Moramo imati Grenland radi nacionalne sigurnosti'

Putin je 19. prosinca izjavio da smatra da bi mirovni sporazum trebao biti utemeljen na načelima uvjeta koje je postavio 2024.: Ukrajina se povlači iz cijelog Donbasa, Zaporiške i Hersonske regije, a Kijev službeno odustaje od cilja pridruživanja NATO-u. Prema Komersantu, Putin je na sastanku s gospodarstvenicima također pokrenuo pitanje nuklearne elektrane Zaporižja, najvećeg nuklearnog postrojenja u Europi.

Putin je, prema istom izvoru, rekao da se raspravlja o zajedničkom rusko-američkom upravljanju nuklearnom elektranom. Putin je također rekao da su Sjedinjene Države izrazile interes za rudarenje kriptovaluta u blizini elektrane te da bi se elektrana trebala koristiti za djelomičnu opskrbu Ukrajine, piše Komersant. Rusija je napala Ukrajinu u veljači 2022. pokretanjem "specijalne vojne operacije", kako je naziva Kremlj.

Ključne riječi
Donbas Zelenski Rusija Ukrajina Putin

Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar Igre_gladi
Igre_gladi
11:45 26.12.2025.

Daj već jednom shvatite da Putin neće pristati na ništa manje od dogovorenog s SAD-om na Aljaski. Biden je 2024. u travnju odobrio i do listopada isplatio 62 milijarde dolara Ukrajini (samo SAD plus novac i oprema od EU, Japana, Australije...), a ona je u tom razdoblju izgubila najviše teritorija. Zar itko pametan misli da bi Trump mogao ponoviti takvu isplatu? EU će se zadužiti 90 milijardi eura da bi pomagala Ukrajini u slijedeće DVIJE godine, a Ameri su potpuno prestali financirati Ukrajinu. Sada samo prodaju oružje EU koja ga onda prosljeđuje. Pokušava se na sve moguće načine prikazati kako je u stvari Kremlj u problemima, a ne Ukrajina iako Rusi sve više napreduju. Naši portali se zadovoljavaju pisanjem o Ukrajinskim napadima na infrastrukturu u Rusiji jer nemaju ništa korisnog o stanju u samoj Ukrajini, a političari nas uopzoravaju o potrebi naoružavanja i pripremi za rat. A sve je moglo biti tako jednostavno da su Ukrajinci pristali biti neutralni (kao što im piše u deklaraciji o neovisnosti) i da zapad nije sudjelovao u micanju demokrtski izabranog predsjednika.

Avatar Joja
Joja
11:51 26.12.2025.

Kao sto je obecavao da nece napast Ukrajine kad je gomilao vojsku na granici

