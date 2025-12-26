Pregovori se zahuktavaju: Putin spreman na ustupke, ali traži cijeli Donbas

Predsjednik Vladimir Putin rekao je nekima od vodećih ruskih poslovnih ljudi da bi mogao biti otvoren za zamjenu dijela teritorija koji kontroliraju ruske snage u Ukrajini, ali da želi cijeli Donbas, izvijestio je list Komersant. Andrej Kolesnikov, novinar tog vodećeg ruskog lista, specijaliziran za Kremlj, rekao je da je Putin informirao najutjecajnije poslovne ljude o detaljima plana na kasnonoćnom sastanku u Kremlju 24. prosinca.

"Vladimir Putin ustvrdio je da je ruska strana i dalje spremna na ustupke koje je dao u Anchorageu'", izvijestio je Komersant. Putin želi cijeli Donbas, ali izvan tog područja "djelomična zamjena teritorija s ruske strane nije isključena", napisao je Kolesnikov. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij je na obraćanju novinarima koje je u srijedu objavio njegov ured rekao da su se ukrajinska i američka delegacija na razgovorima tijekom vikenda u Miamiju približile finalizaciji plana od 20 točaka.

Zelenskij je rekao da Ukrajina i Sjedinjene Države nisu pronašle zajednički jezik o zahtjevima da Ukrajina prepusti dijelove Donbasa koje još uvijek kontrolira, kao ni o budućnosti nuklearne elektrane Zaporižja koju kontroliraju ruske snage. Američki predsjednik Donald Trump više je puta obećao da će okončati taj najsmrtonosniji sukob u Europi od Drugog svjetskog rata, a njegov izaslanik Steve Witkoff te savjetnik i zet Jared Kushner pregovaraju s Rusijom, Ukrajinom i europskim silama.

Svi detalji američkih prijedloga još nisu objavljeni, iako su ruski dužnosnici više puta spomenuli neodređene "konsenzuse" postignute između Putina i Trumpa na samitu u Anchorageu na Aljasci u kolovozu. Rusija kontrolira cijeli Krim koji je anektirala 2014., oko 90% Donbasa, 75% Zaporiške i Hersonske regije te dijelove Harkivske, Sumske, Mikolajivske i Dnjepropetrovske regije, prema ruskim procjenama.

Putin je 19. prosinca izjavio da smatra da bi mirovni sporazum trebao biti utemeljen na načelima uvjeta koje je postavio 2024.: Ukrajina se povlači iz cijelog Donbasa, Zaporiške i Hersonske regije, a Kijev službeno odustaje od cilja pridruživanja NATO-u. Prema Komersantu, Putin je na sastanku s gospodarstvenicima također pokrenuo pitanje nuklearne elektrane Zaporižja, najvećeg nuklearnog postrojenja u Europi.

Putin je, prema istom izvoru, rekao da se raspravlja o zajedničkom rusko-američkom upravljanju nuklearnom elektranom. Putin je također rekao da su Sjedinjene Države izrazile interes za rudarenje kriptovaluta u blizini elektrane te da bi se elektrana trebala koristiti za djelomičnu opskrbu Ukrajine, piše Komersant. Rusija je napala Ukrajinu u veljači 2022. pokretanjem "specijalne vojne operacije", kako je naziva Kremlj.