KINESKE SANKCIJE

Kina uvela sankcije američkim obrambenim tvrtkama zbog prodaje oružja Tajvanu

FILE PHOTO: 55th Paris Air Show at Le Bourget Airport near Paris
Foto: BENOIT TESSIER/REUTERS
1/3
VL
Autor
Laura Volarić Horvat/Hina
26.12.2025.
u 12:12

"Tajvansko pitanje je srž kineskih interesa i prva crvena linija koja se ne smije prijeći u odnosima Kine i SAD-a“, rekao je glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova u izjavi u petak.

Kinesko ministarstvo vanjskih poslova u petak je objavilo sankcije usmjerene na 10 pojedinaca i 20 američkih obrambenih tvrtki, uključujući Boeingovu podružnicu u St. Louisu, zbog prodaje oružja Tajvanu. Mjerama se zamrzava sva imovinu koju tvrtke i pojedinci posjeduju u Kini te se zabranjuje domaćim organizacijama i pojedincima poslovanje s njima, priopćilo je ministarstvo.

Pojedincima na popisu, uključujući osnivača obrambene tvrtke Anduril Industries i devet viših rukovoditelja sankcioniranih tvrtki, također je zabranjen ulaz u Kinu, dodaje se. Među ostalim tvrtkama na meti su Northrop Grumman Systems Corporation i L3Harris Maritime Services.

Do poteza je došlo nakon što je Washington prošli tjedan objavio prodaju oružja Tajvanu u vrijednosti od 11,1 milijardu dolara, što je najveći američki paket oružja za taj otok u povijesti, zbog čega je SAD navukao bijes Pekinga. "Tajvansko pitanje je srž kineskih interesa i prva crvena linija koja se ne smije prijeći u odnosima Kine i SAD-a“, rekao je glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova u izjavi u petak.

"Bilo koje provokativno djelovanje koje prelazi granice u vezi s tajvanskim pitanjem naići će na snažan odgovor Kine“, navodi se u izjavi, pozivajući SAD da prekine "opasne" napore naoružavanja otoka. Kina smatra Tajvan, otok s demokratskom upravom, dijelom vlastitog teritorija, dok Taipei tvrdi da ima suverenitet. SAD je zakonom iz 1979. obvezan osigurati zaštitu ljudskih prava na Tajvanu i sredstva za obranu otoka, iako je takva prodaja oružja stalan izvor nesuglasica s Kinom.

Komentara 1

FU
Fusnota
12:18 26.12.2025.

Puna podrška Kini. Žuti sad može na Venezuelu

