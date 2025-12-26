Naši Portali
MOŽE IH SKUPO KOŠTATI

Mladi Nijemci uskoro će dobiti upitnike za vojsku: Evo koliku kaznu mogu dobiti ako ih ignoriraju

Urban warfare training at night by German army Bundeswehr at Berlin's Jungfernheide metro station
Foto: CHRISTIAN MANG/REUTERS
1/5
Autori: Deutsche Welle, Večernji.hr
26.12.2025.
u 13:54

Glasnogovornik ministarstva pojašnjava da, „ako neopravdano izostanu s dogovorenog termina, može se uključiti policija kako bi ih dovela”.

Njemačka vojska Bundeswehr od sredine siječnja planira poslati prve upitnike mladim osobama u sklopu novog sustava vojne obveze. „Naši planovi predviđaju da ćemo se obratiti oko 650.000 osoba iz jedne generacije. Mjesečno bi to bilo oko 54.000 osoba“, priopćilo je Ministarstvo obrane.

Upitnici su namijenjeni svim 18-godišnjacima i mladim muškarcima i ženama koji u njima trebaju navesti svoju podobnost i motivaciju za služenje u Bundeswehru. I dok muškarci imaju obvezu ispunjavanja upitnika, žene ga mogu predati dobrovoljno. Nepridržavanje novih pravila može biti skupo. Glasnogovornik Ministarstva obrane izjavio je za agenciju epd: „Ako mladić ne ispuni obvezu ispunjavanja upitnika ili navede netočne podatke, može uslijediti novčana kazna do 1.000 eura”, potvrdivši tako ranije izvješće lista Bild.

Uz to, mladići će ponovno morati sudjelovati u novačenju. Glasnogovornik ministarstva pojašnjava da, „ako neopravdano izostanu s dogovorenog termina, može se uključiti policija kako bi ih dovela”. Vojna policija Bundeswehra u tim slučajevima neće intervenirati jer je riječ o nadležnosti civilnih službi. Ipak, moguće je tražiti izuzeće od novačenja u određenim slučajevima, piše DW.

Nakon što je Bundestag donio odluku, prošlog petka je i Gornji dom njemačkog parlamenta odobrio zakon o modernizaciji vojne službe. Glavni cilj zakona je, zbog promijenjene sigurnosne situacije, povećati broj pripadnika Bundeswehra s trenutačnih oko 184.000 na 255.000 do 270.000 u aktivnoj postrojbi do 2035. godine. Osim toga, planira se angažiranje još 200.000 pričuvnika.

Što bi se dogodilo kad bi Europska unija nestala? Odgovor je zabrinjavajuć i za države u Europi, a i za Trumpa
Ključne riječi
pričuvnici Kazna vojska Bundeswehr

HŽalostanV
14:53 26.12.2025.

Bravo Nijemci, tako bi trebalo i kod nas a nekakvi "prizivi savjesti" !Ne javiš li se na novačenje 1000 eura kazne i policija te privodi ! Ako dođe do rata kod nas ( ne daj Bože) i prve redove one sa prizivom savjesti !

KRVAVI BOŽIĆ U RUMUNJSKOJ

Televizijski prijenos prekinula vijest koja je šokirala svijet: Diktator Ceausescu i njegova supruga su strijeljani

Dok su se Rumunjskom, tog 25. prosinca 1989., širili svečani tonovi Božićne simfonije, televizijski program iznenada je prekinut. Vijest da su strijeljani Nicolae Ceaușescu i njegova supruga Elena šokirala je svijet, ali i označila kraj jedne od najrepresivnijih diktatura na tlu Europe, koja je bila obilježena apsurdnim kultom ličnosti, ekstremnim siromaštvom naroda i sveprisutnim strahom koji je zemljom sijala zloglasna tajna policija, Securitate.

