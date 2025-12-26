Mladi Nijemci uskoro će dobiti upitnike za vojsku: Evo koliku kaznu mogu dobiti ako ih ignoriraju

Njemačka vojska Bundeswehr od sredine siječnja planira poslati prve upitnike mladim osobama u sklopu novog sustava vojne obveze. „Naši planovi predviđaju da ćemo se obratiti oko 650.000 osoba iz jedne generacije. Mjesečno bi to bilo oko 54.000 osoba“, priopćilo je Ministarstvo obrane.

Upitnici su namijenjeni svim 18-godišnjacima i mladim muškarcima i ženama koji u njima trebaju navesti svoju podobnost i motivaciju za služenje u Bundeswehru. I dok muškarci imaju obvezu ispunjavanja upitnika, žene ga mogu predati dobrovoljno. Nepridržavanje novih pravila može biti skupo. Glasnogovornik Ministarstva obrane izjavio je za agenciju epd: „Ako mladić ne ispuni obvezu ispunjavanja upitnika ili navede netočne podatke, može uslijediti novčana kazna do 1.000 eura”, potvrdivši tako ranije izvješće lista Bild.

Uz to, mladići će ponovno morati sudjelovati u novačenju. Glasnogovornik ministarstva pojašnjava da, „ako neopravdano izostanu s dogovorenog termina, može se uključiti policija kako bi ih dovela”. Vojna policija Bundeswehra u tim slučajevima neće intervenirati jer je riječ o nadležnosti civilnih službi. Ipak, moguće je tražiti izuzeće od novačenja u određenim slučajevima, piše DW.

Nakon što je Bundestag donio odluku, prošlog petka je i Gornji dom njemačkog parlamenta odobrio zakon o modernizaciji vojne službe. Glavni cilj zakona je, zbog promijenjene sigurnosne situacije, povećati broj pripadnika Bundeswehra s trenutačnih oko 184.000 na 255.000 do 270.000 u aktivnoj postrojbi do 2035. godine. Osim toga, planira se angažiranje još 200.000 pričuvnika.