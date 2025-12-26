Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 77
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
DODIKOVA STRATEGIJA

Dodik nakon ukidanja sankcija ide po London: Traži podršku za rasprodaju državne imovine

Banja Luka: Andrej Plenković posjetio samostan Marija Zvijezda i susreo se s biskupom Željkom Majićem
Foto: Dejan Rakita/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Ranko Mavrak/Hina
26.12.2025.
u 13:06

Iz britanskog veleposlanstva u Sarajevu na to su reagirali izjavom u kojoj su istaknuli kako su sankcije uvedene s razlogom a to je ugrožavanje mira i stabilnosti BiH.

Bivši predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik koji je, nakon što je osuđen na zatvor, ostao bez mandata, ali je zadržao veliki politički utjecaj u tom entitetu, najavio je jačanje suradnje sa sadašnjom administracijom u SAD-u nakon što su mu ukinute sankcije a lobiranjem pokušava to ishoditi i od Velike Britanije.

Nakon što je investiranjem milijuna eura iz proračuna RS za lobiranje u SAD-u ishodio ukidanje sankcija Dodik to, prema britanskim medijima, sada pokušava ostvariti i kod britanske vlade koja ga je 2022. također kaznila zabranom ulaska u tu zemlju kao i njegovu suradnicu i članicu Predsjedništva BiH Željku Cvijanović.

Britanski su mediji objavili kako je Dodik angažirao najmanje dvije osobe s diplomatskim iskustvom, uključujući bivšeg veleposlanika Ujedinjenog Kraljevstva u BiH i Srbiji Charlesa Crawforda kao lobiste koji zagovaraju da mu London ukine sankcije. Ta je informacija dostupna u britanskom registru stranog utjecaja (FIRS).

Iz britanskog veleposlanstva u Sarajevu na to su reagirali izjavom u kojoj su istaknuli kako su sankcije uvedene s razlogom, a to je ugrožavanje mira i stabilnosti BiH. “Kada se otklone razlozi za nametanje sankcija, Ujedinjeno Kraljevstvo ih može ukinuti. Do tada nemamo o čemu razgovarati”, stoji u očitovanju veleposlanstva dostavljenom lokalnim medijima.

Dodik i dalje ima zabranu ulaska u Sloveniju, Austriju, Njemačku, Poljsku te Litvu i Estoniju. Administracija Donalda Trumpa u listopadu je ukinula sankcije Dodiku i skupini od trideset njegovih bliskih suradnika i različitih tvrtki koji su od 2017. godine postupno kažnjavani zbog ugrožavanja Daytonskog sporazuma i prijetnje secesijom odnosno umiješanosti u korupciju.

Sankcije su ukinute nakon što je parlament RS poništio zakone koje prije toga donio u nastojanju da zabrani djelovanja pravosudnih tijela i sigurnosnih agencija BiH u tom entitetu. SAD je nakon toga poslao jasne poruke kako želi vidjeti smanjenje političkih napetosti u BiH i prestanak stalnih sukoba a nudi jačanje gospodarskih veza.

Unatoč tim upozorenjima Dodik, koji formalno obnaša tek dužnost predsjednika Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD), stranke koja je okosnica vlasti u RS, nije odustao od secesionističke retorike, a glavnom temom mu je postalo pravo raspolaganja državnom imovinom odnosno inzistiranje da se njenim vlasnicima proglase entiteti.

Ne bude li po njegovom, Dodik je najavio konačni raspad BiH. Sada je kazao kako u RS-u žele dovesti američke tvrtke uz uvjet da SAD podrži njegov koncept raspolaganja državnom imovinom. “Administracija Donalda Trumpa želi ekonomiju i mi želimo ekonomiju. Jesmo li do sada postigli ijedan dogovor s Amerikancima? Nismo. Želimo li to? Želimo to i hoćemo”, kazao je Dodik.

Bivši američki veleposlanik u BiH Michael Murphy upozorio je pak kako bi se svi a posebice Washington trebali zapitati na koji to način Dodik uvažava upozorenje što ga je dobio kao uvjet ukidanja sankcija. Istaknuo je kako se Dodikovi komentari i dalje svode na pozive za odvajanje RS od BiH što nikakvo nije politika koju SAD podupiru.

YouTuber pokazao kako mu izgleda lice nakon operacije i Joshuinog nokauta
Ključne riječi
Velika Britanija RS SAD sankcije Dodik

Komentara 1

Pogledaj Sve
HO
homofobic
14:44 26.12.2025.

Interesira me da li netko zna da li ce na popisu za prodaju biti dodikove hacijende i zemljiste u Bosni pa takoder vile u ruSSiji ?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

2
KRVAVI BOŽIĆ U RUMUNJSKOJ

Televizijski prijenos prekinula vijest koja je šokirala svijet: Diktator Ceausescu i njegova supruga su strijeljani

Dok su se Rumunjskom, tog 25. prosinca 1989., širili svečani tonovi Božićne simfonije, televizijski program iznenada je prekinut. Vijest da su strijeljani Nicolae Ceaușescu i njegova supruga Elena šokirala je svijet, ali i označila kraj jedne od najrepresivnijih diktatura na tlu Europe, koja je bila obilježena apsurdnim kultom ličnosti, ekstremnim siromaštvom naroda i sveprisutnim strahom koji je zemljom sijala zloglasna tajna policija, Securitate.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!