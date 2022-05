Tko je kriv za zločine u Buči? 'Pojavio se misteriozni zapovjednik. Naredio je da ubiju svakog tko mu vidi lice'

Ukrajinski grad Buča je prije rata bio poznat kao sve poželjnije mjesto za život s obzirom na svoju lokaciju u regiji Kijev, a sad je sinonim za strašne zločine koje su počinile ruske snage. Ukrajinski i međunarodni istražitelji u ovom trenutku istražuju kako bi identificirali krivce za ubojstva, a Reuters je proveo sam svoju istragu te došao do brojnih tragova zahvaljujući kojih su uspjeli identificirati ne samo postrojbe koje su bile u Buči, već i identitet pojedinih vojnika.

Istraga je pokazala da su u Buči bile elitna paravojna postrojba čiji je zapovjednik bivši tjelohranitelj Vladimira Putina, padobranska divizija odlikovana za svoju ulogu u ratu na istoku Ukrajine, čečenske trupe povezane s Ramzanom Kadirovim. Novinari Reutersa proveli su tri tjedna u Buči gdje su intervjuirali više od 90 stanovnika tog grada, analizirali fotografije i snimke te dokumente koje su za sobom ostavili ruski vojnici.

VIDEO: Žestoki napad na Azovstal

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

U Buči je nakon povlačenja ruskih snaga otkriveno više od 400 tijela. Po objavi te informacije, američki predsjednik Joe Biden nazvao je Putina "ratnim zločincem" što je Kremlj osudio i ustvrdio da su fotografije tijela na ulicama Buče lažirane. Rusija je odbacila sve optužbe za zločine koje su navodno počinile njihove snage, te je glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov ustvrdio da su to namjestili im Ukrajinci.

Dokumenti pronađeni na mjestu zločina potvrdili su da su među ruskim snagama bila i postrojba Vityaz koja je inače pod direktnim zapovjedništvo Nacionalne straže - Rosgvardiya. Njihov zapovjednik je Viktor Zolotov, bivši tjelohranitelj Vladimira Putina. Drugi dokumenti, uključujući i ljubavno pismo, pronađeni su u kući koju su okupirali ruski vojnici, pomogli su dokazati da je u Buči bila i 76. gardijska zračna jurišna divizija.

Zahvaljujući svjedočanstvima očevidaca, analizi društvenih medija i korištenjem metodama otvorenog koda, Reuters je uspio potvrditi lokacije na snimljenim videima te tako dokazati da su najmanje tri čečenske jedinice bile u neposrednoj blizini Buče. Svjedoci su pak potvrdili da su ih vidjeli u samom gradu.

Kuću mu okupirali Rusi

Armirana ruska vozila srušila su 3. ožujka ogradu oko kuće inženjera Vitalija Zhyvotovskija i okupirali njegovu kuću u Jablanskoj ulici. Narednih tjedan dana, on je bio prisiljen dijeliti svoj dom s 30 vojnika. On, njegova kćer i susjed su to vrijeme bili u sobi u podrumu kuće.

Vojnici su uskoro po dolasku počeli u drugu prostoriju u podrumu dovoditi muškarce čija je glava bila prekrivena bijelom vrećom. Zhyvotovski je jednom prilikom vidio četvoricu vojnika kako dovode visokog muškarca kojem su prekrili glavu vrećom, a kasnije tog dana vidio je kako taj isti muškarac kleči u dvorištu njegove kuće.

VIDEO: Predsjednik Zelenski posjetio Buču: "Neka svijet vidi što je Rusija učinila!"

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Čuo sam zvukove lomljenja kostiju. Zvukove udarca. Bilo je vrištanja, jako puno vrištanja - kazao je. Naveo je i to da je čuo i zvukove hitaca i nakon toga tišinu.

Zhyvotovski, kćer i susjed uspjeli su pobjeći, a po povratku u kuću nakon što su se povukle ruske snage pronašli su hrpu ukrajinskih dokumenata lokalnog stanovništva koje su Rusi ispitivali. Ispod tih papira pronašao je ljubavno pismo upućeno vojniku Aleksandru Logvinenku kojem je pisala Oksana Rybakova.

Logvinenk je pripadnik 76. gardijska zračna jurišna divizija, a Reuters je uspio potvrditi da Rybakova živi u ruskoj regiji Psak gdje je inače baza te jedinice. Rybakova je potvrdila novinarima da je ona ta koja je poslala pismo i da su njih dvoje partneri, međutim nedugo prije objave članka ona je kazala da njih dvoje nisu u vezi.

U spavaćoj sobi jedne od susjednih kuća, netko je na zidu napisao sprejem "Wolf_68". Broj 68 predstavlja rusku regiju Tambov na automobilskim registracijama, a Reuters je identificirao Rusa Kirilla Kryuchkova koji koristi varijaciju 'Wolf_68'. Kryuchkov, inače, dolazi iz Tambova, a sad živi u Pskovu. Potvrđeno je da je on bio pripadnik 234. zračne jedinice koja spada pod 76. gardijsku zračnu jurišnu diviziju. Kryuchkov je na svojem Instagramu objavio tri videa na kojima je u baru i pije sa svojim suborcima, međutim lokacija gdje je to snimljeno nije potvrđena. Isto tako, u brojnim kućama u Buči pronađeni su i privatni dokumenti drugih ruskih vojnika, a pregled njihovih društvenih mreža potvrdio je da su oni članovi neke od ranije navedenih vojnih jedinica ruske vojske kao što je Vitayaz.

Misteriozni zapovjednik

Vityaz je elitna jedinica ruske vojske koja je imala važnu ulogu na samom početku Putinovog prvog predsjedničkog mandata. Kad su čečenski pobunjenici zauzeli moskovsko kazalište 2002. godine i oteli više od 700 ljudi, upravo je ta jedinica bila poslana. Više od 100 ljudi od njih 100 je umrlo zbog posljedica plina kojeg su ruske snage pustile u kazalište kako bi onesposobile otmičare.

VIDEO: Pronađeno najmanje 400 tijela civila, raste strah da Buča nije jedina: 'Ovo je doktrina antipartizanskog ratovanja'

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Lokalni stanovnici u Buči su kazali da se sredinom ožujka pojavio misteriozni zapovjednik koji je zauzeo jednu od najljepših kuća u tom dijelu grada. Zapovjedniku su lokalci dali nadimak "Dugi" zbog njegova izgleda i on je ostao tamo gotovo do kraja okupacije. Dvoje mještana je kazalo da je zapovjednik uvijek okrenuo svoje lice kako ga ne bi vidjeli i čuli su ga kako govori svojim čuvarima da ubiju svakog tko mu vidi lice.

Zapovjednik je radio u zgradi koja je služila kao središnjica ruske vojske u Buči i imao je 24/7 zaštitu. Mještani su ispričali da su njegovi čuvari se požalili da ga se i oni boje. Zabilježen je porast nasilja pod vlašću tog zapovjednika, a lokalno stanovništvo nije smjelo pokapati svoje mrtve.

U ovom trenutku provodi se istraga o zločinima koji su učinjeni u Buči.

VIDEO: Žena čiji je slučaj potresao Hrvatsku: Doktor me pitao 'Biste li ubili dijete s tumorom koje ima 2 godine?'