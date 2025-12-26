Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 77
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
Mark Rutte

Šef NATO-a: EU ne treba potpuno prestati ovisiti o SAD-u u obrani

NATO Secretary General Rutte visits Poland
Foto: KACPER PEMPEL/REUTERS
1/3
VL
Autor
Laura Volarić Horvat/Hina
26.12.2025.
u 13:16

"Mislim da je to i dalje jedna od najvećih vanjskopolitičkih pobjeda predsjednika Trumpa, tih 5%, jasna predanost većoj proizvodnji", rekao je Rutte.

Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte vjeruje da Europska unija ne treba postati potpuno neovisna od Sjedinjenih Država u obrani, unatoč stavu koji je po tom pitanju zauzela vlada američkog predsjednika Donalda Trumpa. Sjedinjene Države očekuju da će Europa preuzeti više odgovornosti i potrošiti više novca na obranu, rekao je Rutte za dpa u nedavnom intervjuu.

"Apsolutno sam uvjeren da je SAD potpuno posvećen NATO-u. Nema sumnje. Porasla su i očekivanja. Uistinu, mi hoćemo trošiti više, Europa će preuzeti više odgovornosti", rekao je Rutte. Međutim, u konačnici se radi o tome da se to učini zajedno sa SAD-om, rekao je. Bivši nizozemski premijer istaknuo je samit NATO-a u Haagu u lipnju, gdje su se svi saveznici dogovorili oko povećanja obrambenih izdataka na 5% bruto domaćeg proizvoda (BDP) do 2035.

"Mislim da je to i dalje jedna od najvećih vanjskopolitičkih pobjeda predsjednika Trumpa, tih 5%, jasna predanost većoj proizvodnji", rekao je Rutte. Manfred Weber, vođa konzervativne Europske pučke stranke (EPP), najveće skupine u Europskom parlamentu, pozvao je EU da se razvije u "europski NATO", tvrdeći da se na SAD više ne može oslanjati bez ograničenja.

Uz dužno poštovanje Weberu, Rutte je rekao da ima drugačije mišljenje. "Ne zaboravimo da se, kada je riječ o Europi (i) NATO-u, ne radi samo o Europskoj uniji", rekao je Rutte. Priznajući važnost EU-a, Rutte je napomenuo da 23 zemlje EU-a unutar NATO-a čine samo oko četvrtinu ukupnog gospodarskog učinka saveza. "Sedamdeset pet posto je još uvijek izvan EU-a", rekao je, misleći na članice NATO-a poput Ujedinjenog Kraljevstva, Norveške, Kanade i SAD-a.

Što bi se dogodilo kad bi Europska unija nestala? Odgovor je zabrinjavajuć i za države u Europi, a i za Trumpa
Ključne riječi
neovisnost SAD Europa NATO

Komentara 4

Pogledaj Sve
Avatar Igre_gladi
Igre_gladi
13:46 26.12.2025.

Ne znam postoji li ljigaviji političar u cijeloj Europi. Taj viri Trumpu iz stražnjice svakom svojom izjavom.

NE
netkodrugi123
14:13 26.12.2025.

Netko ovdje je rekao da ti bootovi samo dokazuju koliko ih komentar boli , zapravo , koliko je kvalitetan . Nemaju vremena ostavljati protukomentar jer im to oduzima puno vremena i nebi stigli pratiti sve portale. Čudno je samo kako to "Večernji " dopušta.

RA
Racionalno
13:27 26.12.2025.

Europa treba prestati ovisiti o SAD-u ,to je zemlja izdajnik . Europa treba Ukrajinu iskoristiti u moderniziranju sustava i naoružanja ,te totalno prestati kupovati američke sustave s vremenom.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

2
KRVAVI BOŽIĆ U RUMUNJSKOJ

Televizijski prijenos prekinula vijest koja je šokirala svijet: Diktator Ceausescu i njegova supruga su strijeljani

Dok su se Rumunjskom, tog 25. prosinca 1989., širili svečani tonovi Božićne simfonije, televizijski program iznenada je prekinut. Vijest da su strijeljani Nicolae Ceaușescu i njegova supruga Elena šokirala je svijet, ali i označila kraj jedne od najrepresivnijih diktatura na tlu Europe, koja je bila obilježena apsurdnim kultom ličnosti, ekstremnim siromaštvom naroda i sveprisutnim strahom koji je zemljom sijala zloglasna tajna policija, Securitate.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!